FEM SPANINGAR: "Kiese Thelin en besvikelse mot cyniskt Granada"

Liknande plan som mot Wolfsburg

MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson har upprepat ett och samma mantra i samband med varje tuff Europamatch: "Stay in the game". Att MFF skulle hålla sig kvar mot Wolfsburg i februari höll i tre halvlekar innan tyskarna punkterade dubbelmötet i den fjärde. Samma sak gällde ikväll. Malmö FF hade varken bråttom med att skapa målchanser eller pressa Granada särskilt hårt. Matchinledningen blev därför präglad av kamp och målchanserna uteblev. Varken MFF eller Granada var främmande för att slå den längre bollen. Planen övergavs inte heller efter att Darwin Machis gjort 0-1 efter en halvtimme. MFF jobbade sig metodiskt in på spanjorernas planhalva, Ola Toivonen fick se ett bra läge räddas, innan Jonas Knudsens inkast skapade kalabalik och Jo Inge Berget kunde peta in bollen 1-1 på mållinjen.

Ett lag som var klart bättre

I slutändan var det inget snack om vem som skulle gå vidare. Granada fick in ett nytt ledningsmål 14 minuter in på andra halvlek och lyckades göra 1-3 i den 84:e minuten. Eric Larsson borde gjort det bättre med sitt läge strax efter 1-2-målet, men MFF kunde inte etablera något tryck under matchens sista tredjedel. Det hjälpte heller inte att de slängde in Anders Christiansen som gjorde comeback efter nästan tre veckors skadefrånvaro. Det var en helt annan klass på det här motståndet jämfört med FC Midtjylland och Bnei Yehuda från de senaste två årens EL-playoff. MFF är inte tillräckligt nära i en sådan här match, och sett till kvalitetsskillnaden lagen emellan är det inget konstigt alls.

En uppretad Soldado mot Ahmedhodzic

Efter 5-0-vinsten mot Lokomotiva Zagreb kallade MFF:s mittback Anel Ahmedhodzic Granadas Roberto Soldado för "bra, men börjar bli gammal". Den 35-årige anfallare skulle använda sådana ord som tändvätska garanterade de spanska journalisterna i Malmö och vi fick en intensiv duell mellan den unge och den, eh, äldre. MFF-backen visade sin klass, framförallt i första halvlek med flera vunna nickar och dueller. Vid 1-2-underläge hade också Ahmedhodzic ett bra läge att göra mål på Erdal Rakips frispark, men avslutet räddades av Rui Silva. Bredvid Ahmedhodzic gjorde Franz Brorsson en stabil insats också. MFF förlorar och släpper in två mål efter inlägg. Men mittbacksinsatserna ska ingen klaga på, och Roberto Soldado syntes inte till ikväll. Ahmedhodzic och Brorsson förstärkte deras aktier som det ordinarie mittbacksparet.

Granada utnyttjade cynismen till max

När man kommer fram till denna fas i ett europeiskt slutspel är det inte bara ett bra lag man får möta. Det finns också en påtaglig cynism hos motståndaren som i Granadas fall var tillräckligt hög för att rycka sönder och irritera MFF-spelarna. Allt ifrån spelare som tog tillfället att lägga sig ner vid minsta beröring, till att dröja sig kvar länge på MFF:s sida vid målfiranden. Det är svårt för MFF att förbereda sig på detta trots all rutin från Europa i bagaget. Granada har trots allt kunnat drilla sin cynism vecka efter vecka mot likvärdiga motståndare i La Liga.

Kiese Thelin inte godkänd när han ska göra skillnad

Det är en sak att tampas mot La Liga- och Bundesligaförsvarare jämfört med de Isaac Kiese Thelin får möta i allsvenskan. Sammantaget är hans insatser mot Wolfsburg i början av året och ikväll ändå en besvikelse. Under dessa matcher klarar han inte av att dominera spelet fysiskt på sättet som behövs för att MFF enklare ska kunna etablera ett anfallsspel. Låt gå för att Kiese Thelin inte kunde visa sin bästa sida efter bara några veckor i klubben mot Wolfsburg. Men en insats som ikväll, där han inte sätter avtryck och blir utbytt med kvarten kvar (känning?), kommer vägas in den dagen klubben tar beslutet om de ska köpa loss anfallaren. Det är för att göra skillnad i dessa svåra matcher som Kiese Thelin är i Malmö FF och det har han inte visat mot tuffast möjliga motstånd.