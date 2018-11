TV: Diamantbollen till Nilla Fischer - som höll brandtal: "Orättvisa gör ont"

Nilla Fischer prisades tidigare under måndagskvällen som årets back på Fotbollsgalan. Mittbacken var dock inte klar där. Fischers kväll kröntes med utmärkelsen Diamantbollen – priset till årets bästa svenska spelare på damsidan. Det är första gången som Fischer vinner priset.

34-åringen var bärande när Sverige kvalificerade sig för VM i Frankrike nästa sommar och i klubblaget Wolfsburg blev det Champions League-final och dubbeln i Tyskland.

Fischer återvänder sommaren 2019 till damallsvenskan och Linköping, som hon lämnade efter säsongen 2013.

När Fischer tog emot Diamantbollen höll hon ett tal för att belysa ojämlikheterna mellan herr- och damfotboll.

- Tack så mycket. Det känns väldigt stort att få ta emot det här priset. Jag känner mig oerhört hedrad över att få vara en av Svensk fotbolls stora. Nu vill jag ta tillfället i akt att säga något till alla älskade flickor världen över.

- Jag vet hur det känns att bli hånad av killarna för fotbollens skull. För att du inte är tillräckligt bra. Eller för att du helt enkelt är bättre än vad de är. Jag vet hur det känns när klubben eller tränaren inte stöttar dig eller står bakom dig. Jag vet exakt hur det känns. Orättvisa gör ont.

- Om jag stod här i dag som man, med den karriär jag haft, skulle jag aldrig mer behöva oroa mig ekonomiskt. Inte mina barn heller. Vi spelar för att vi älskar sporten, vi spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer: Sluta aldrig att spela fotboll. Sluta aldrig att kämpa för jämställdhet. Och känn ingen tacksamhetsskuld, för vi är värda så mycket mer.

- Alla ni pojkar, killar och framför allt män. Det är dags att komma in i matchen nu, för jämställdhet är något som gynnar oss alla. Men det är något som vi måste göra tillsammans. Helt ärligt, we have no more fucks to give.Tack!

Juryns motivering:

”Under året har hon fortsatt utveckla sitt spel, som redan tidigare var på högsta internationella nivå. Hon har också varit en nyckelspelare på vägen till VM och som lagkapten ledde hon sitt klubblag till mästartitel, cupseger och final i Champions League.”