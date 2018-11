TV: Fotbollskanalens hederspris till Lotta Schelin

2009 delades Fotbollskanalens Hederspris ut för första gången på Fotbollsgalan. Priset delas ut till en spelare eller ledare som gjort stora insatser för svensk fotboll. Den förste pristagaren var Lennart Johansson och sedan dess har priset gått till bland andra Fredrik Ljungberg, Tommy Svensson och förra året Pia Sundhage.

2018 års pris tilldelades under måndagen till Lotta Schelin, med motiveringen:

"Årets pristagare har gjort överlägset flest mål för Sverige och har under sin långa landslagskarriär tagit medaljer i EM, VM och OS. Allt började i en liten klubb utanför Göteborg och via spel allsvenskan nådde hon en storklubb i Europa där det blev ligatitlar och cuptitlar i massor och seger i Champions League flera gånger. Under karriären har hon fått Diamantbollen inte mindre än fem gånger – och det är ingen tvekan om att den här anfallaren gjort avtryck både på och utanför planen och varit en strålande ambassadör för svensk fotboll".

När Lotta Schelin klev upp på scenen och tog emot priset var hon tydligt rörd och hade även tårar i ögonen.

- Jag vill börja med att tacka Svenska Fotbollförbundet, TV4 och Fotbollskanalen för det här priset. När jag hörde talas om hederspriset tänkte jag: "Shit, hur gammal tror de att jag är". Men det är jag och "Kurre" Hamrin liksom, så det är ändå rätt häftigt, säger hon.

- För ett år sedan kunde jag inte ens kolla på den här galan. Det var alldeles för tufft och jag kanske inte ville bli påmind om den här delen av mitt liv, men med lite tid och att jag får vara med här i dag, så känner jag ändå, även om jag inte har en framtid på fotbollsplanen, att jag ser i varje fall en framtid och det känns fantastiskt fint, fortsätter hon.

34-åringen meddelade i slutet på augusti att spelarkarriären var över, till följd av den nackskada som hon ådrog sig mot Limhamn/Bunkeflo förra våren. Schelin hade en karriär få kan matcha inom svensk fotboll. 185 landskamper, 88 landslagsmål, VM-brons, OS-silver, tre Champions League-titlar, fem diamantbollar, åtta franska ligatitlar, fem franska cuptitlar och mängder av andra individuella utmärkelser kan anfallaren titta tillbaka på.

När beskedet om att Schelin skulle lägga av kom hyllades hon stort av bland andra Kosovare Asllani.

- Hon är en av Sveriges bästa genom tiderna och en ikon för svensk fotboll. Hon har betytt väldigt mycket för att hon har varit en förebild för unga tjejer som haft henne som idol, det är synd att hon får avsluta sin karriär på det sättet men samtidigt har hon uppnått så mycket och hon ska vara stolt.