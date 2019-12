Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare 2019: Neymar nära att missa listan helt

25. Joshua Kimmich

Klubb: Bayern München Nationalitet: Tyskland Född: 1995

Till skillnad från flera av spelarna på denna lista har vi här att göra med en mycket underskattad tysk mittfältare/back som sällan gör några misstag. När Fotbollskanalens Tyskland-expert, Keven Bader, ska ge en kommentar om stjärnan är han tydlig: “Han är Tyskland och Bayern Münchens framtida kapten”, menar han bestämt.

24. Neymar Jr

Klubb: Paris Saint-Germain Nationalitet: Brasilien Född: 1992

När tanken var att brassestjärnan Neymar skulle avsluta en helt makalös inledning av Ligue 1 2018 drog han olyckligt på sig en fotskada, av den allvarligare sorten, i slutet av förra året. En fraktur i högerfoten, liknande den som tidigare har hållit honom borta från spel, gjorde att han missade stora delar av vårens matcher. Än mer frustrerande är att han såklart gjorde ett gott poängmässigt intryck när han väl har sluppit undan några skavanker. Inte heller under hösten har fått spela kontinuerligt när nya skador har satt stopp, men 13 poäng på 11 matcher vittnar ändå om att Neymar, när han får varva upp ordentligt, kommer att leverera igen.

23. N'Golo Kanté

Klubb: Chelsea Nationalitet: Frankrike Född: 1991

När Ballon d’Or under hösten delades ut och en lista på 28 spelare tillkännagavs fanns inte Chelseas franske mittfältare N’Golo Kanté med. Konstigt tyckte somliga, men på den här listan får han plats. Och även om han under det första halvåret av 2019 inte fick en lika stor roll i klubblaget under Maurizio Sarri som tidigare, var han nyttig för London-klubben. Hans säsong, som medialt inte alls fick samma uppmärksamhet i jämförelse med åren dessförinnan, avslutades med att man vann en märklig Europa League-final i Baku. För motståndet stod då Arsenal, men någon derbystämning blev det aldrig – det gapade tomt på läktarna.

22. Sergio Ramos

Klubb: Real Madrid Nationalitet: Spanien Född: 1986

Rekordmannen Sergio Ramos har mer erfarenhet av spel i en toppklubb som Real Madrid än de flesta. I otroliga 14 år, snart 15, har han funnits på planen i över 25 matcher – varje säsong. Mittbacken, som gärna knoppar in en och annan boll på hörna, har tillsammans med hela laget vuxit när tävlingssäsongen har dragit igång. Den huvudsakliga bakgrunden till att han, trots den nämnda uppryckningen, inte återfinns högre upp i listan är däremot med anledning av den negativa period som Ramos och hela Madrid-laget hade i våras. Trots att man bytte tillbaka till tränare Zinedine Zidane hackade spelet och man var inte i närheten av att hota rivalen FC Barcelona. Både Ramos och hans lagkamrater har däremot, som sagt, höjt sig och utmanar åtminstone i nuläget Messis Barcelona i toppen av den spanska högstaligan.

21. Jan Oblak

Klubb: Atletico Madrid Nationalitet: Slovenien Född: 1993

Bara 26 år – vilket är en ung målvaktsålder – och har över 170 matcher i ett av världens bästa fotbollslag. Sedan slovenen Jan Oblak tog klivet från Benfica in i den absoluta toppfotbollen och Atlético de Madrid har han växt ut till en av världens främsta på sin position. Under liga- och Champions League-avslutningen i våras fortsatte Oblaks monsterform från tidigare år, vilket gjorde att en klubb som Manchester United började intressera sig för målvakten. I april förlängdes däremot hans kontrakt med Atlético till 2023. Under uppstarten av ligaspelet nu i höst har han inte fått fullt lika mycket positiva rubriker, men anledningen till det är inte att han har varit särskilt svag. Resultaten har varit en besvikelse och redan nu är det en bit upp till Real och Barça i topp.

20. Antoine Griezmann

Klubb: Barcelona/Atletico Madrid Nationalitet: Frankrike Född: 1991

När man blickar tillbaka var det en våldsam kavalkad av mål som The Gift of god (fransmannens efternamn enligt tanzaniansk betydelse) slog till med i skiftet mellan detta och föregående år. Det uppsvinget i kombination med många år av ett frekvent målskytte i La Liga gjorde att Barcelona köpte loss anfallaren från konkurrenten Atlético Madrid. Väl i det nya laget har det varit långt ifrån en direkt succé, men på senare tid verkar det som att den gode Antoine har hittat rätt i sin nya miljö. Hur som helst går det även i år att dra slutsatsen att han är rätt bra ändå. Och redan nu ska det bli kul att se hur Griezmann inleder det nya årtiondet. Siktar han mot nya höjder? Eller kanske mest väsentligt: var hamnar skotten?

19. Heung-Min Son

Klubb: Tottenham Nationalitet: Sydkorea Född: 1992

Man kan inte annat än älska Spurs offensiva sydkorean Heung-Min Son. Ena dagen lyckas han undvika tjänstgöring inom militären efter seger i Asiatiska mästerskapen för att en annan dag göra ett galet solomål mot Burnley. Vi börjar dock i en helt annan ände: under argentinaren Pochettino var han helt klart bra i Premier League, men under Mourinho har han exploderat. Det är faktiskt lite märkligt vilken positiv psykologisk effekt ett tränarskifte kan få i ett fotbollslag. Sons lagkamrat Dele Alli har även han växlat upp och ser man Sons poängproduktion ur ett helhetsperspektiv snittar asiaten nästan en poäng per match under hösten. I höstens CL-gruppspel har han dessutom gjort sex poäng på lika många matcher.

18. Alisson Becker

Klubb: Liverpool Nationalitet: Brasilien Född: 1992

Gång efter annan räddade han sitt Roma – och i Liverpool har framgångarna fortsatt. I målet har Alisson Becker, eller bara Alisson, varit en trygg sista utpost med sekvenser där han har blixtrat till och stått för superräddningar. Brittiska The Times har till och med sträckt sig till att hans sista minuten-räddning, på avslut från Napolis Arkadiusz Milik i CL, var det som förändrade Merseyside-klubbens historia. Med sådana helt matchavgörande aktioner, tillsammans med generellt trygga ingripanden fick även den sydamerikanske keepern ta emot historiska Yashin Trophy. Ett pris som, för första gången, delades ut till årets målvakt i samband med Ballon d'Or-galan.

17. Bernardo Silva

Klubb: Manchester City Nationalitet: Portugal Född: 1994

Bernardo Silva så högt upp? Ja! Portugisen, som utöver Joshua Kimmich placeras i facket för något underskattade spelare, har en ruskigt brant utvecklingskurva bakom sig. Efter att han värvades från Monaco för nästan två år sedan har hans prislapp, enligt transfermarkt.com, ökat med drygt 600 miljoner svenska kronor till hans nuvarande värde: en miljard. Och trots att inflationen i fotbollen har skenat iväg något hiskeligt är givetvis hans fina utveckling på planen det som har lagt grunden till jättevärderingen. Han öser långt ifrån in poäng men gör ständigt sina lagkamrater bättre genom att öppna ytor med dribblingar och servera Sterling och de andra i avslutsfarliga lägen.

16. Kalidou Koulibaly

Klubb: Napoli Nationalitet: Senegal Född: 1991

Den, mycket tråkigt nog, rasismutsatte Koulibaly har stått upp när det har blåst som mest, när det från läktaren har riktats fientliga glåpord, ja till och med när en premiärminister har sopat rasismen mot honom under mattan. Att vara en stabil stöttepelare definierar inte bara Napoli-backen Kalidou Koulibaly som människa, det gör det på planen också. Det är en stöttepelare som har vuxit, som har utvecklats. Den länge urstarka stabila grunden har på ett generellt plan blivit än mer hållfast än någon gång tidigare. Tryggheten som denne senegales utstrålar genom ett lugn och säkert försvarsspel blir också bara mer och mer eftertraktat på marknaden. Det är ingen slump att han rankas högt – alla behöver en Kalidou Koulibaly.