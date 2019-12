Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare 2019: Målskyttarna precis utanför topp 5

15. Luis Suárez

Klubb: Barcelona Nationalitet: Uruguay Född: 1987

Frågar du Real Betis Joaquín (som vid 38 års ålder stod för ett omtalat hattrick) svarar han säkerligen att 32 – det är ingen ålder. Ställer du ställa samma fråga till mig kan jag vara beredd att hålla med. Barcelonastrikern Luis Suárez är anledningen till det. Det gångna året har han nämligen bevisat för både mig och den större fotbollspubliken att han fortfarande kan, att han fortfarande är en av världens främsta. Men frågan är om han egentligen behövde bevisa något för någon? Allt har verkat så självklart. I våras var Barça, med uruguayanen på planen, obesegrat i över 20 matcher och i skrivande stund kan man dra slutsatsen att både han och laget har börjat hitta rätt: serieledare i La Liga, gruppvinst i CL och i de sju matcherna (som spelades innan El Clásico) hittade Suárez nätet fem gånger.

14. Sergio Agüero

Klubb: Manchester City Nationalitet: Argentina Född: 1988

Sedan han i juli 2012 anlände till Manchester City är den sämsta målnoteringen tolv fullträffar över en hel säsong i Premier League – i de fem senaste har han gjort minst 20. Sergio Kun Agüero är med andra ord en spelare som länge har tillhört den absoluta toppen av världsklassanfallare. Som du säkert känner till gick det fruktansvärt bra under den föregående PL-säsongen. Efter vintern föll man en enda gång – då Newcastle stod för motståndet. Den 28:e upplagan av Premier League inleddes även den lyckosamt i augusti, men sedan var skadan framme. När han åter är tillbaka i fullt slag återstår att se.

13. Frenkie de Jong

Klubb: Barcelona Nationalitet: Nederländerna Född: 1997

När talangfabriken Ajax under våren nådde framgångar som inte skådats på över 20 år var det ett stort koppel av unga spelare som visade framfötterna. Frenkie de Jong var en av dem. Med ett precist passningsspel och bollkontroll av hög klass charmade han hela Fotbollseuropa, FC Barcelona inräknat. Redan under våren 2018 uppgavs den spanska storklubben scouta De Jong men det var först i somras som man visade handlingskraft och pungade upp 768 miljoner kronor för den då 21-årige nederländaren. Efter en bedrift där man, som Frenkie De Jong, slår igenom så högljutt i den största av turneringar kan nästkommande säsong bli tuff, men landslagsmittfältaren har klarat inledningen i Barcelona med beröm godkänt. Ej att förglömma är att han dessutom har varit gjuten i Ronald Koemans landslag, som i november kvalificerade sig för EM-slutspelet nästa sommar.

12. Eden Hazard

Klubb: Real Madrid Nationalitet: Belgien Född: 1991

När storklubben Real Madrid valde att lägga över en miljard som grundsumma för Chelseas Eden Hazard, som därmed blev Londonklubbens dyraste försäljning någonsin, hade man från Madridhåll säkert lockats av den fina vårsäsongen. Med både mål och assist i mängder visade han vägen för sitt blåklädda The Blues till en, med marginal, godkänd tredjeplats i den engelska högstaligan. När det däremot inte blev någon titel där och förlust i Carabao Cup-finalen mot Manchester City tog han saken i egna händer och sänkte Arsenal i den slutliga finalen av Europa League. Dessvärre får inte Hazards 2020 förstöras av skador så mycket som det har drabbat höstens fotbollsspelande om han vill ta nya kliv, utmana den absoluta världseliten och spela kontinuerligt i sommarens Europamästerskap.

11. Kevin De Bruyne

Klubb: Manchester City Nationalitet: Belgien Född: 1991

Listan över spelare som efter brist på speltid har lämnat Chelsea och slagit igenom i andra klubbar kan göras lång. Bland de mest välkända, som ofta exemplifieras när någon ska visa på Londonklubbens oförmåga att ta vara på sina talanger, finns Kevin De Bruyne. En omväg via Bundesliga krävdes för att belgaren skulle hitta hem – till Manchester City. Under de senaste åren har han växt ut till Premier Leagues kanske bäste mittfältare. En skadedrabbad inledning av ligan under 2019 drabbade dock tiden efter jul och nyår men positivt var att han fick mer och mer minuter på planen. När sedan en ny PL-säsong har inletts nu i höst har KDB:s oerhörda kvalitéer dammats av, vilket är en vinst för oss alla fotbollsälskare.

10. Trent Alexander-Arnold

Klubb: Liverpool Nationalitet: England Född: 1998

Det börjar att dra ihop sig. Den egna produkten, som vandrat genom Liverpools ungdomslag, har efter sitt genombrott i början på 2017 sedimenterat en plats i en av Europas bästa startelvor. Med fart, frenesi och en pålitlig defensiv är Trenty, som hamnade på en 19:e plats i Ballon d´Or, världens bästa ytterback. Som övriga fem Liverpoolspelare i topplistan hade engelsmannen ett helt förträffligt år bakom sig. Vinst i Lennart Johansson-skapade Champions League och i den inhemska ligan seglar man i spikrak kurs mot PL-bucklan. Personligen har han återfunnits i Fotbollskanalens Veckans Lag hela tre gånger och under hösten, med två undantag, spelat från start i samtliga ligamatcher.

9. Marc-André ter Stegen

Klubb: Barcelona Nationalitet: Tyskland Född: 1992

Här har vi att göra med målvakten som genom ett utomordentligt bra spel med fötterna och blixtsnabba reflexer har seglat upp som världens bästa på sin position. Ett sådant svar får du med största sannolikhet om du skulle ställa frågan till Fotbollskanalens Gusten Dahlin. I en matig genomgång på hans blogg, som du hittar här, menar han att Ter Stegen är en komplett sista utpost. Blickar man tillbaka på året som gått och matcherna som spelats är det svårt att inte hålla med.

8. Kylian Mbappé

Klubb: Paris Saint-Germain Nationalitet: Frankrike Född: 1998

Det finns genombrott och sedan finns det GENOMBROTT. Det är märkligt att säga det men det var flera år sedan som blixtsnabbe Kylian Mbappé slog igenom i AS Monaco. Spjutspetsen som då var blott 18 år gammal köptes för hiskeliga 1,7 miljarder kronor till Paris Saint-Germain. Men åren har gått, vatten har runnit under broarna och fransmannen är numera sedimenterad i listan över världens bästa fotbollsspelare. Men i år, vad är det som tagit honom till en 8:e plats? Bortsett från en lårskada som kostade några matcher och speltid i den efterföljande inkörningsperioden är det helt klart målskyttet. I våras gjorde han 17 mål på de avslutande 20 matcherna och när fransosen nu i höst väl har varit skadefri har han producerat framåt i ett PSG som ser bättre ut än på mycket länge.

7. Robert Lewandowski

Klubb: Bayern München Nationalitet: Polen Född: 1988

Det är oerhört oroväckande att Sveriges EM-gruppkonkurrent Polen har sitt absolut farligaste anfallsvapen – målmaskinen Robert Lewandowski – i högform. Det sätt som polacken fullkomligt har pepprat in mål från att Bundesliga började i augusti saknar faktiskt motstycke. Han gjorde långt ifrån en dålig vår men det går inte att göra något än att lysa med fullt fokus på denna höst. Lewangoalski, som han har kommit att kallas för, stod för smått otroliga 19 mål på 17 Bundesliga-matcher under hösten. Lägg där till tio mål på fem matcher i Champions League. Se upp, Janne! Se upp, Sverige!

6. Mohamed Salah

Klubb: Liverpool Nationalitet: Egypten Född: 1992

Hade egyptiern burit sitt land till vinst i Afrikanska mästerskapen tror jag att Liverpoolstjärnan hade kunnat blanda sig i diskussionen om att vinna Ballon D´Or. Hans gångna år har nämligen varit bland de bättre fotbollsmässiga från afrikanen. Det som i huvudsak är avgörande i jämförelse med andra offensiva spelare är att han har fått hålla sig skadefri. Under våren resulterade det i en CL-titel när Salah fick spela i stort sett varje match, vilket även gav upphov till en god poängproduktion. Som tidigare nämnts lyfte det aldrig i Afcon, men under hösten har det gått bättre. Tillsammans med ett lag som ännu är obesegrade har han flugit fram i både ligan och Champions League. Känslan är att han både på ett personligt och lagmässigt plan kan överträffa det gångna året.