Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare: Messi och Liverpool-duo topp tre

5. Cristiano Ronaldo

Klubb: Juventus Nationalitet: Portugal Född: 1985

När det går trögt för en spelare av Ronaldos kaliber blir det lätt att många omgående avfärdar spelaren i fråga genom att prata om denne som slut eller trött. Det är något som däremot kommer undvikas vid den här spelarsummeringen. Men det gäller samtidigt att man kan hålla isär begreppen. Vi börjar, som många gånger tidigare, med våren: han var bra, helt klart. Precis efter årsskiftet var han stekhet med åtta poäng på fyra matcher. En tyngre period på endast ett fåtal fighter följde därefter och sedan kom en skada som höll anfallaren borta från ligaspelet i drygt en månad. Han avslutade med att stänka in några mål och i höst har han mäktat med 10 ligamål på 14 matcher. Han är absolut inte slut som artist och det vet nog alla som har förstått vem Cristiano Ronaldo är, men att han här skulle vara bland topp tre är att blanda i gamla meriter till för stor del.

4. Raheem Sterling

Klubb: Manchester City Nationalitet: England Född: 1994

Han har överträffat samtliga av mina och säkerligen många andras förväntningar. Som spelare såg han väl snabb ut? Som människa verkade han loj? Han har blivit en poängmaskin som tagit hjälp av sin kvickhet. Det är också av högsta vikt att poängtera just hans leverans framåt. Under de senaste säsongerna har Sterling utvecklat sin effektivitet – men det finns, som det alltid gör, ytterligare utrymme för en förbättring. Det är givetvis insatserna i klubblaget som är de primära, men slå ett öga på Sterlings kvalfacit för England, även det imponerar. Imponerar gör han även vid sidan av planen där han numera är förebilden som gör det rätta, och går i bräschen mot samhällets orättvisor.

3. Sadio Mané

Klubb: Liverpool Nationalitet: Senegal Född: 1992

Länge, mycket länge var känslan att Manés kantspringare till lagkamrat, Mohammed Salah, hade ett bastant grepp kring vem som var mest betydande offensivt. Nu har det skiftat. Grunden till den tesen lades framförallt under våren och i detalj perioden februari-mars. Medan egyptiern var något svagare producerade Mané kontinuerligt under i stort sett hela våren. I ligan har de bägge stjärnorna öppnat urstarkt, vilket gör det svårt att föredra någon så väldigt tydligt, men väger man dessutom in sommarens mycket svaga slutspelsuttåg av Salahs Egypten – samtidigt som Manés Senegal tog sig ända till final – blir det desto enklare. Det finns en ny kung! Han heter Sadio Mané och är världens tredje främste spelare 2019.

2. Virgil van Dijk

Klubb: Liverpool Nationalitet: Nederländerna Född: 1991

Att tre av spelarna i topp fem har Liverpool som klubbadress talar för sig självt, men jag har även nämnt det flera gånger tidigare – lagets år har varit magnifikt. På ett individuellt plan agerade försvarsgiganten Van Dijk, så sent som i slutet av november, matchvinnare med två mål mot Brighton. Den prestationen symboliserar för mig den oerhörda utveckling som året har inneburit för mittbacken. Han är numera både klubblagets och Nederländernas absolut viktigaste spelare. I ligan har han gång på gång varit omöjlig att passera och i Koemans landslag har han, tillsammans med bland annat Frenkie De Jong, lett nationen tillbaka till ett stort mästerskap.

1. Lionel Messi

Klubb: FC Barcelona Nationalitet: Argentina Född: 1987

I över, smått surrealistiska, 15 år har han tillhört Barcelona – under åtta av säsongerna har han gjort över 40 poäng. Under våren fick han till stora delar vara skadefri och snittade då, såklart, över en poäng per match i både ligaspelet och Champions League. I höst har han programenligt öppnat starkt och för en tid sedan blev han också uttagen i Veckans Lag. Ett resonemang som fördes där och som tål att upprepas är att hans utomjordiska prestationer har blivit kutym. Och det är läskigt. I just matchen mot Mallorca, som exemplifieras i den ovan länkade artikeln, skickar han in tre mål som samtliga är av högsta klass.

