LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa damspelare 2021 - plats 25-1

Listan är framtagen av Fotbollskanalens experter.

25. Sam Mewis, USA och Manchester City/North Carolina Courage

Hade en stark vårsäsong i Manchester City där hon var en av ligans bästa mittfältare. Gjorde fem mål för det engelska laget och sex för USA:s landslag, bland annat ett i OS. Missade mycket efter sommaren då hon opererades.

24. Caroline Seger, Sverige och Rosengård

Hon öser inte in mål och assist och får rubriker för sitt poängspel. Men hon är en nyckelspelare för det svenska landslaget som tog OS-silver, som leder sin VM-kvalgrupp och som är världstvåa. Det är inte många spelare som vinner ett centralt mittfält mot Seger. Vann även damallsvenskan med Rosengård.

23. Mariona Caldentey, Spanien och Barcelona

Inte given i startelvan, men levererar varje gång hon får chansen och gjorde förra säsongen 13 mål och nio assist och hade stor del i lagets stora framgångar. Anfallaren är en vass målskytt och är uppe i sju fullträffar på fyra matcher i VM-kvalet.

22. Stina Blackstenius, Sverige och Häcken

Vann skytteligan i damallsvenskan på 17 mål och gjorde dessutom åtta assist. Var även framträdande när Sverige tog OS-silver och svarade för fem mål på lika många matcher, och det var inte mot vilka lag som helst. Blackstenius gjorde två mål mot USA och sedan blev det ett mot Australien, ett mot Japan och ett i finalen mot Kanada.

21. Magdalena Eriksson, Sverige och Chelsea

Lagkapten för Chelsea som vann ligan, FA-cupen och ligacupen, samt slutade tvåa i Champions League. Lägg där på ett OS-silver med Sverige och det blir helt glasklart hur bra 2021 var för mittbacken.

20. Kadidiatou Diani, Frankrike och PSG

Visade att hon kan slå ut vilken försvarare som helst och låg bakom oerhört mycket när PSG stormade fram. Och det var tungt för laget att hon inte var med i CL-semin mot Barcelona. Yttern utsågs till franska ligans bästa spelare.



19. Ashley Lawence, Kanada och PSG

Vilken säsong Lawence hade. OS-guld med Kanada och PSG:s första ligatitel någonsin. Och det är inget snack om att ytterbacken var viktig för båda lagen.

18. Patri Guijarro, Spanien och Barcelona

Ännu en skicklig mittfältare från Barcelona som slår sig in på listan. Lite underskattad på grund av att Putellas, Martens, Hermoso och andra får fler rubriker, men är ändå viktig för både klubb- och landslag. Fin med bollen och personifierar lagets spelsätt.

17. Wendie Renard, Frankrike och Lyon

16. Fridolina Rolfö, Sverige och Wolfsburg/Barcelona

Cuptitel med Wolfsburg, OS-silver med Sverige och värvad till Europas bästa klubb, Barcelona, där hon har fortsatt att leverera. Har stått för avgörande prestationer i både klubb- och landslag.

15. Mapi Leon, Spanien och Barcelona

Skicklig försvarare som är både bra på att spela sig framåt och även på att hålla rent i sitt eget straffområde. Spelade en viktig roll när Barca vann trippeln.

14. Sandra Panos, Spanien och Barcelona

Årets målvakt i den spanska ligan och vann ligan, cupen och Champions League. Höll nollan i CL-finalen och på vägen till titeln så räddade hon bland annat en viktig straff i kvartsfinalen mot Manchester City. Vaktar målet för det spanska landslaget.

13. Ann-Katrin Berger, Tyskland och Chelsea

Radade upp fantastiska prestationer under 2021 och klev fram när det verkligen behövdes och gjorde skillnad. Räddade två straffar i Champions Leagues åttondelsfinal mot Atletico Madrid och storspelade i kvartsfinalen mot Wolfsburg. Klev också fram i ligan och storspelade bland annat i den viktiga matchen mot Manchester City i slutet av säsongen. Tog tre titlar i England. Var inte med när Chelsea åkte ut ur årets upplaga av CL.

12. Irene Paredes, Spanien och PSG/Barcelona

Försvarsklippa när PSG snuvade Lyon på ligatiteln. Skrev sedan på för Barcelona, som hon och PSG slogs ut av i Champions League. Utsågs till årets försvarare i CL. Är kapten i det spanska landslaget som tagit stora kliv och nu blir att räkna med i EM.

11. Marie-Antoinette Katoto, Frankrike och PSG

10. Christiane Endler, Chile och PSG/Lyon

Den chilenska landslagsmålvakten släppte bara in två ligamål under vårsäsongen när PSG tog sin första ligatitel någonsin. Sedan skrev hon på för rivalen Lyon, som hon nu toppar ligan med och bara har släppte in tre mål för. I Champions League var hon med och slog ut regerande mästarlaget Lyon i kvartsfinal, men föll sedan med 2-3 i semi mot Barcelona.

9. Vivianne Miedema, Nederländerna och Arsenal

En fruktad målskytt som gjorde tio mål på fyra matcher i OS och som under året har gjort 14 mål på 20 ligastarter. Är inte enbart en målskytt utan även väldigt skicklig i spelet. Ibland menar vissa att Miedema inte kan göra mål mot bra motstånd, men under 2021 gjorde hon mål mot Chelsea, Manchester City, Manchester United, samt två mot USA, två mot Brasilien och två mot Kina. Har bidragit till att Arsenal leder den engelska ligan.

8. Caroline Graham Hansen, Norge och Barcelona

Kreativ och skicklig ytterforward som haft stor del i Barcelonas framgångar. Utsågs till spanska ligans MVP och vann assistligan på 18 stycken. Fyra mål på lika många matcher när Norge stormar mot VM, och gjorde ett mål och en assist i gruppfinalen mot Belgien.

7. Fran Kirby, England och Chelsea

Står för fart och individuell briljans. Flög fram när Chelsea tog sig till Champions League-final. Satte ett mål i CL-kvarten mot Wolfsburg och två i semin mot Bayern München. Delade skytteligasegern med Jennifer Hermoso i CL, och stod för 16 mål och elva assist i ligan. Inte lika lyckad i landslaget i OS blev det bara två inhopp.

6. Aitana Bonmati, Spanien och Barcelona

Har stått i skuggan av mittfältskompisen Putellas som vann Ballon d’Or, men det är inget snack om vilken skicklig spelare Bonmati är. Vass spelförståelse och en klassisk ”Barca-spelare”. Gjorde ett mål i Champions League-finalen och utsågs till matchens bästa spelare.

5. Jennifer Hermoso, Spanien och Barcelona

En målskytt av rang. Vann skytteligan i Spanien och var då ensam om att göra fler än 30 mål, samtidigt som det blev 14 assist. Delade skytteligasegern med Chelseas Fran Kirby i Champions League.

4. Pernille Harder, Danmark och Chelsea

Ställdes mot sitt förra lag i kvartsfinal i Champions League, och det var då tydligt hur mycket hon betytt för Wolfsburg och hur mycket hon betyder för Chelsea. I det första mötet satte Harder det viktiga 2-0-målet och i returen gjorde hon 1-0. Följde upp det med att göra ett mål i semin mot Bayern München. 19 mål för Chelsea under 2021, där solomålet mot Manchester United i september sticker ut. Vann ligan, FA-cupen och ligacupen, samt slutade tvåa i CL. Oerhört viktig för Danmark som leder VM-kvalgruppen.

3. Lieke Martens, Nederländerna och Barcelona



Den skickliga yttern har varit en nyckelspelare både för klubb- och landslag. Gjorde två mål när Barcelona slog ut PSG i semifinal i Champions League, och i finalen hade hon lekstuga med Chelseas ytterback Niamh Charles och låg bakom lagets samtliga fyra mål. Satte fyra fullträffar i OS när Nederländerna vann sin grupp men sedan åkte ut på straffar mot USA.

2. Sam Kerr, Australien och Chelsea

Chelseas offensiv har varit sylvass under 2021. Kerr är en fruktad målskytt och vann skytteligan i England på 21 mål på 22 matcher. Och dessutom blev det sju assist i ligan. Satte tre mål i ligacupfinalen och två i FA-cupfinalen. Tog tre titlar i England och slutade tvåa i Champions League. I OS blev det sex mål på lika många matcher, bland annat två stycken när Storbritannien slogs ut i kvartsfinal.

1. Alexia Putellas, Spanien och Barcelona

På en egen nivå under 2021 där hon varit lagkapten och motorn i Barcelona som inte bara dominerat i Spanien utan även i Europa. I Champions League-finalen mot Chelsea hade den centrala mittfältaren del i lagets tre första mål. Under 2021 har Putellas gjort 61 matcher och gjort 40 mål och 28 assist. Som central mittfältare.