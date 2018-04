TV: Fotbollslabbet djupdyker i Barças supersvit: "De "borde" ha förlorat minst fyra matcher"

I förra veckan var det premiär för Fotbollslabbet. Programmet som med avancerad statistik och artificiell intelligens ger nya perspektiv på stora snackisar i fotbollsvärlden.

I det andra programmet djupdyker panelen med Gusten Dahlin (programledare), Hasse Backe (fotbollsexpert) och Ola Lidmark Eriksson (grundare av Playmaker.ai) i Barcelonas supersäsong i La Liga. Barça är på väg mot en sällsynt obesegrad säsong med fem återstående matcher.

Fotbollslabbet tittar närmare på förväntade mål i alla Barcelonas matcher den här säsongen.

- De har spelat åtminstone fyra matcher där man "borde" ha förlorat sett till förväntade mål, säger Ola Lidmark Eriksson.

Barças säsong jämförs också med rivalen Real Madrids.

- Barcelona har gjort betydligt fler mål än vad som förväntas. Real har ju egentligen lika många (som föväntat). Tittar man istället hur många mål man har förväntats släppa in kontra hur många man faktiskt har släppt in så har man släppt in 19 mål men förväntats släppa in 30. Och sticker man ut så kontra genomsnittet både offfensivt och defensivt så blir man svårslaget, säger Lidmark Eriksson.

I programmet diskuteras också Arsène Wengers uppbrott från Arsenal efter säsongen. Hur ser egentligen fransmannens facit ut när man djupdyker in i statistiken om förväntade mål?

- Det är i försvarsspelet Arsenal inte riktigt är med, man släpper in lite för mycket mål. Kanske inte sett till vad man borde, men snarare sett till att man helt enkelt släpper in för mycket mål. Manchester United är ett av de lag som den här säsongen sticker ut i det hänseendet att de släpper in betydligt mycket färre mål än vad de kanske borde, och det är en av anledningarna till att de går så pass bra som de gör, säger Ola Lidmark Eriksson.

- Man har haft problem med att ta någon riktigt bra försvarsgeneral och lägga tillräckligt mycket pengar på den. Wenger har ju varit åt det offensiva hållet och tittat på offensiva spelare hela tiden. Det har väl varit det som gör att det blir för mycket insläppta mål, säger Hasse Backe.

Ett nytt avsnitt av Fotbollslabbet kommer varje fredag runt lunch på Fotbollskanalen och sänds därefter även i Sportkanalen kl 18.25.

Vill du läsa mer om hur de olika datapunkterna tas fram och hur Playmaker.ai jobbar med fotbollsstatistik finns en utförligare beskrivning här.