TV: Siffror visar: "Hamsik kommer vara allsvenskans bästa spelare"

IFK Göteborg är nära att värva Napoli-ikonen Marek Hamsik. Expressen rapporterade redan i fredags att slovaken är nära Blåvitt, och nu har mittfältaren landat i Göteborg.

Fotbollslabbets Ola Lidmark Eriksson tog i helgen fram en spider, i Fotbollssöndag Europa från C More, och klargjorde att Hamsik lär vara allsvenskans bästa spelare i år, i varje fall sett till hur spelaren presterade under sin sista säsong i Serie A innan flytten till Kina.

- Det här är det senaste jag har och det är från säsongen 2018/2019. Då var han en av de bästa passningsspelarna i hela Serie A. Han gjorde ungefär 70 lyckade passningar per match den säsongen, säger Lidmark Eriksson i Fotbollslabbet och fortsätter:

- Om han kommer upp i den här nivån (från säsongen 2018/2019) kommer han att vara allsvenskans bästa spelare och framför allt allsvenskans bästa passningsspelare utan tvekan.

Hamsik har under senaste åren tillhört kinesiska laget Dalian Professional.

