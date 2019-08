Lista: Här är de bästa värvningarna i Serie A

Serie A kickar igång i helgen och flera lag har sedvanligt varit aktiva under sommarens transferfönster.

Den nya säsongen kan du som bekant se på C More - och vi bad C Mores expertkommentator Vicki Blommé att ranka de bästa nyförvärven till de italienska klubbarna inför årets ligastart.

1. Matthijs de Ligt (Juventus, från Ajax - 85 miljoner euro)

En prestigevärvning som sänder signaler till både konkurrenter, fans och den egna truppen att Juventus menar allvar. Trots sin unga ålder är han redo att kliva in i Juventus backlinje och är tänkt som den självklara ledaren i försvaret när Giorgio Chiellini och det äldre gardet så småningom behöver fasas ut.

2. Mario Balotelli (Brescia, från Marseille - gratis)

Trots vissa tveksamheter om Mario Balotellis status numer, så är det inget snack om att talangen och högstanivån fortfarande finns där. Återvänder till hemstaden med revanschlusta och målet att en plats i EM-truppen nästa sommar. En viktig, och kanske en helt avgörande värvning för en nykomling som Brescia.

3. Nicolò Barella (Inter, från Cagliari - lån 12 miljoner euro plus köptvång nästa sommar 25 miljoner euro)

Den 22-årige mittfältaren hade ögonen på sig från många storklubbar, men valet föll till slut på Inter. Har flera bra säsonger i Serie A bakom sig och är redan en viktig pjäs i Roberto Mancinis italienska landslag. En av landets största talanger med framtiden för sig och dessutom en spelartyp som kommer passa perfekt under nye tränaren Antonio Conte.

4. Diego Godin (Inter, från Atlético Madrid - gratis)

Gratis, rutinerad och fortfarande världsklass. En supervärvning för Inter där han väntas bilda en urstark trebackslinje tillsammans med Stefan De Vrij och Milan Skriniar.

5. Adrien Rabiot (Juventus, från PSG - gratis)

Det börjar bli tjatigt, men Juventus fortsätter att år efter år imponera med sina högkvalitativa gratis-värvningar. Många klubbar var ute efter hans signatur, men Juventus drog det längsta strået och får en smart och bollskicklig spelare till ett mittfält som var i behov av förändring och föryngring.

6. Romelu Lukaku (Inter, från Manchester United - 65 miljoner euro)

Iögonfallande värvning som redan både hyllats och sågats av kritiker. Hans egenskaper både sticker ut och kompletterar anfallskollegan Lautaro Martinez. Starkt efterfrågad av Antonio Conte, som brukar vara duktig på att få ut mycket av sina spelare. Skulle han lyckas med Lukaku så luktar det succé.

7. Merih Demiral (Juventus, från Sassuolo - 18 miljoner euro)

Med främst sin imponerande fysik drog den unge turken blickarna till sig under våren i Sassuolo och Juventus var snabba att signa den lovande mittbacken. Smart värvning av den gamla damen, som nu i god tid kan börja spela in yngre förmågor i den åldrande backlinjen. Demiral har tveklöst råmaterialet för att bilda mittlås tillsammans med Matthjis de Ligt i framtiden.

8. Manuel Lazzari (Lazio, från SPAL - 11 miljoner euro)

Lazio med sportchef Igli Tare i spetsen handplockar den italienske landslagsspelaren till en position där klubben haft svårt att hitta rätt. Imponerade stort ute till höger på SPALs mittfält förra säsongen med sina många assist och är beredd att ge sin nye tränare Simone Inzaghi precis vad han önskar att få ut av den rollen.

9. Konstantinos Manolas (Napoli, från Roma - 36 miljoner euro)

När det stod klart att Raul Albiol lämnade klubben efter många säsongers trogen tjänst var jakten på en ersättare igång och valet föll på Manolas. Betalade utköpsklausulen och fick därmed en mittback i sina bästa år till ett överkomligt pris med tanke på efterfrågan på mittbackar i toppfotbollen. Känner ligan väl och bildar ett svårforcerat försvar med Kalidou Koulibaly bredvid sig.

10. Ismael Bennacer (Milan, från Empoli - 16 milj euro)

Hos de rödsvarta i Milano har de högprofilerade värvningarna lyst med sin frånvaro och strategin har istället handlat om att knyta till sig lovande och utvecklingsbara spelare. Just utveckling är något som nye tränaren Marco Giampaolo visat sig vara skicklig på och Bennacer är en spelare som han specifikt efterfrågade. En stark säsong i Empoli, samt fina insatser i de afrikanska mästerskapen under sommaren talar för att 21-åringen har vad som krävs för att ta den viktiga regista-rollen i Giampaolos spelsystem.