Så löstes Kulusevski-tvisten med Atalanta: "Glenn Strömberg var med som medlare"

På torsdagen presenterades Dejan Kulusevski som ny Juventus-spelare. Efter höstens stora succé i Serie A fick ”Den gamla damen” hosta upp 35 miljoner euro, motsvarande 366 miljoner kronor. Därtill kan man behöva betala ytterligare som mest nio miljoner euro om diverse prestationer, som inte kommunicerats, uppnås.

I och med flytten till Juventus får även BP ett rejält tillskott i kassan. Men förhandlingen som ledde till att man bland annat fick med en vidareköpsklausul var hård. I en intervju med Aftonbladet från 2012 uttalade sig dåvarande klubbdirektören Ola Danhard starkt kritiskt.

- Det är nästan kidnappning, sa Danhard, som samtidigt kritiserades av Dejans pappa Stefan.

Tvisten slutade till sist med att BP fick en miljon kronor för flytten, det har Kulusevski själv berättat då han tidigare gästat podcasten Lundh.

Roberth Björknesjö var den som tog över rollen som klubbdirektör efter Ola Danhard och tillsammans med sportchefen på pojksidan, Tommy Söderström, och den tidigare Atalanta-spelaren Glenn Strömberg löstes knuten upp på plats i Bergamo.

- Vi ville lösa det där så jag och Tommy Söderström åkte ner för att träffa Atalanta. Och Glenn Strömberg var med som lite medlare. Vi var där ett par dagar och diskuterade fram och tillbaka. Det tog ett antal vändor och sedan blev allt klart till slut.

- Nu får man väl verkligen säga att det blev en bra lösning för Brommapojkarna.

BP vill inte kommentera hur stor vidareförsäljning klubben förhandlade in, inte heller Roberth Björknesjö. Men enligt samstämmiga medieuppgifter hos bland annat Aftonbladet, FotbollDirekt och italienska La Gazzetta dello Sport rör det sig om tio procent på övergångssumman.

- Jag är övertygad om att Brommapojkarna är otroligt nöjda, säger Björknesjö.

- Varje förhandling är speciell. Jag kan inte gå in på Dejan men det är så det fungerar och det är alltid ett stort risktagande om man vill ha en hög vidareprocent.

Ola Danhard, som alltså slutade innan processen var färdig, är fåordig kring konflikten som då var.

- Det finns väl inget att säga just nu. Det är jätteroligt för Dejan att det gått väldigt bra och det är kul för Atalanta får in pengar och att BP får det. Du vet hur det är i förhandlingar, det är alltid ett spel. Det är ingen som funderar på det just nu.

Fredrik Bergholm är ordförande i dagens Brommapojkarna:

- Det har hela tiden varit en jättebra relation och framförallt med Dejan som spelare. Det som var unikt och speciellt vid den tidpunkten, nu är det många år sedan, var att Dejan lämnade som väldigt ung spelare och vi tar stort ansvar för alla aspekter av alla våra barn och ugndomar.

Är det bråket något som man har lagt till handlingarna?

- Ja, absolut. Det var egentligen inget bråk. Det var initialt utifrån den situationen som uppstod. Det har gårdagen inget att göra med utan det gäller sedan lång tillbaka.

Vad tänker man som BP-ordförande i dag när Kulusevski är klar för Juventus?

- Stolthet så klart å hela klubbens vägnar. Även för BP som klubb är det en fjäder i hatten för vår modell som BP-fostrade spelare där vi har ett par spelare i regel som går vidare i Norden och Europa, inklusive många landslagsspelare, men sällan med den typen av genombrott som har skett i Dejans fall under hösten där han har presterat på högsta nivå i Serie A och att han har fått till en världsklubb som Juventus. Vi har många spelare ute i stora ligor och stora klubbar, men att gå till den yttersta världseliten är få svenska spelare förunnat, så ur det perspektivet är det en märkeshändelse.

Utan att säga hur mycket pengar ni får, hur viktiga kommer pengarna att bli?

- Det är ingenting jag kommenterar. Men utifrån ett föreningsbygge kommenterar jag övergången och den märkeshändelsen och vad det betyder för andra delar av klubben där övergångar är en central del av BP:s verksamhetsmodell, utefter att vi saknar nivåer på andra intäktsströmmar som andra svenska klubbar har. Så det med transfers är ekonomiskt en viktig modell varje år, avseende övergångar både från vår seniorverksamhet och från akademispelare. Även definitivt under de senaste åren med Jack Lahne, Gyökeres, Beijmo och Starfelt, jag kan göra en lista på 50-60 spelare de senaste sju, åtta åren. Så det är en väldigt viktig del av vår modell ekonomiskt.