Lundh: Älskar tiden fram till premiären – då kan alla drömma om framgångar

Helgens måste

Kulan i luften! Allsvensk premiär för herrarna och på plats blir det Djurgården-BP lördag och Hammarby-Degerfors söndag men givetvis en del av de andra matcherna via skärmen. Superettan och Premier League hamnar lite i skugga, men givetvis ett måste att ha viss koll även där.

Helgens avstå

Succession. Får ta den senare så säg inget.

Veckans val

På tisdag kommer besked om Norden har fått EM för damer 2025. Det är Uefas exekutivkommitté som röstar i Lissabon inför kongressen på onsdag. De som kämpar om att få arrangera EM är förutom Norden (i form av Sverige, Norge, Danmark och Finland) även Frankrike, Schweiz och Polen. Enligt franska L’Equipe är Norden knapp favorit inför omröstningen men att Schweiz vunnit mark på sistone. Svenske Karl-Erik Nilsson som är medlem i exekutivkommittén får inte rösta i valet, inte heller danske Jesper Möller eller polske Zbigniew Boniek har rösträtt. Uefa har sagt att man bara kommer att meddela beskedet i form av ett pressmeddelande.

Veckans show me the money

Erling Haaland som får 250 miljoner kronor om året för att spela i en viss sko.

Veckans no pyro, no party

I Frankrike testar man pyroteknik. Under tre år ska man se om det funkar i öppna arenor.

Veckans överraskande skifte

Dansken Peter Nörrelund har utan tvekan varit arkitekten som legat bakom Viaplays offensiv kring rättigheter. Därför var det många på marknaden som hoppade till det när det meddelades att Nörrelund, som även varit sportchef på senare år, lämnar Viaplay med i princip omedelbar verkan. Viaplays koncernchef Anders Jensen tar över ansvaret för Nörrelunds områden. I branschen spekuleras en hel del kring att Nörrelund försvinner. Många påpekar att det är roligare att köpa rättigheter än att förhandla om avtal när det är tuffa tider. En del tror att han kanske får bära ansvaret för offensiva satsningar som nu pressar bolaget. Det ska sägas att Nörrelund haft ett unikt starkt kontaktnät på rättighetsmarknaden och utsågs till Danmarks mäktigaste på idrottsområdet. När Viaplay, som då hette Nent, presenterade sitt årsbokslut i april 2022 framgick att man de närmaste tre åren hade betalningsåtaganden för rättigheter på 30,4 miljarder kronor. Återstår att se hur det ser ut när man snart presenterar ett nytt bokslut.

Veckans quick-step

Hervé Renard gick från att vara förbundskapten för Saudiarabiens herrar till att ta ansvaret för Frankrikes damer. Kanske kan han få de skickliga individerna att vara ett lag.

Veckans allsvenska tips

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. BK Häcken

4. Hammarby IF

5. AIK

6. IF Elfsborg

7. Kalmar FF

8. IFK Göteborg

9. IFK Norrköping

10. Mjällby AIF

11. IK Sirius

12. IFK Värnamo

13. Halmstads BK

-------------------------

14. Varbergs Bois

_____________

15. Degerfors IF

16. Brommapojkarna

Veckans internrekrytering

Max Bursell är ny sportchef för SVT-Sporten. Han tar över efter Åsa Edlund Jönsson som blev generalsekreterare för Sveriges olympiska kommitté i november. Inte sedan Remy Nilson fick jobbet 1998 har man tagit någon utifrån. Nu stod det mellan Bursell och en extern kandidat och då valde SVT-ledningen att gå på Bursell som varit projektchef där sedan 2016 och har lång erfarenhet från redaktionen.

Veckans show me the money II

Volvo cars kliver in som partner till Gothia Cup.

Veckans allt på väg mot det "normala"

Belarus får EM-kvala även om hemmamatcherna spelas i Serbien. Ryssland träningsspelade mot Iran. Lägg till att IOK numera rekommenderar att idrottare från Ryssland och Belarus ska få delta om de är neutrala. Enda begränsningen är om de är militärer. IOK har skjutit på besked om ryska idrottare i OS 2024 i Paris, men många tror att man är på väg i den riktningen. Wimbledon har öppnat för spelare från Ryssland och Belarus. §SVT:s Pernilla Wiberg jublar.

Veckans rivstart

Oddevold slog Vänersborg med 3-0. Borta.

Veckans rop på vargen

Nyhetsbyrån Bloomberg körde i veckan ut en nyhet att Apple är intresserat av att förvärva rättigheter till Premier League. Sedan tidigare har man slutit ett tioårsavtal med MLS i USA. Sett till hur Apple agerat hittills är det svårt att se bolaget langa upp tillräckligt med pengar för att köpa Premier League utan känns snarare som att säljarna eller dess agenter vill piska upp konkurrensen och ge en bild till eventuell budgivare.

Veckans laddade möte

Janne Andersson och Bojan Djordjic klev in i ett rum på Viaplays kontor under onsdagen för att reda ut efterspelet till Sveriges-Azerbajdzjan. Det kom ingen vit rök efter träffen men väl ett pressmeddelande om att allt var toppen igen. Vilket var kanon. I efterhand hade det väl varit bättre att man hade haft mötet innan Janne Andersson höll en presskonferens. Den presskonferens följdes av ett annat pressmeddelande från Viaplay där det framgick att Djordjic förlät Andersson men att han aldrig skulle glömma det. En dag senare var det helt andra tongångar vilket väl var bra. Starkt av Janne Andersson att ta tag i efterspelet och bra av Bojan Djordjic att sätta sig i möte och reda ut det hela. I grunden var det en relevant fråga från Bojan Djordjic – tror att många undrade just om Jesper Karlssons speltid – och det var en reaktion som definitivt inte var okej från Andersson. Man kan undra kring de som omger Andersson i landslaget. Det har varit rätt uppenbart att pressen tagit sig in i honom och han blivit som en del andra förbundskaptener. Det är inget lätt arbete. Som journalist har jag alltid svårt när organisationer kommunicerar via pressmeddelanden och än mer så när det är ett mediaföretag som ofta lever på att man vill intervjua andra personer. Vi vet alla hur reaktionen blir om någon nobbar en studio eller en intervju. Inser givetvis att trycket på Djordjic varit enormt och att man behöver kontrollera det, men att de andra i studion hänvisade till Viaplays presstjänst efter matchen kändes konstigt. Att studiobråket engagerade var tydligt och det var länge sedan jag fick så många mejl. Klar fördel för Bojan i mejlen, men ändå en hel del som backade förbundskaptenen.

Veckans lättnad

Lugis herrar klarade sig till kval efter att ha skickat ner Redbergslid i allsvenskan. Nu väntar matcher med Skånela för att hänga kvar. Sedan kan man undra vad som blir kvar i laget efter den spelarflykt som väntar.

Veckans reklamflytt

Premier League-klubbarna går med på att flytta spelbolagens reklam från mitt på tröjan till tröjärmen. Hotet om lagstiftning fick dem att agera. Däremot ber klubbar längre ner i seriesystemet om tre års övergångsperiod.

Veckans läsarbrev I

Hej, Ändå bisarrt att vi i det genompolitiserade Sverige alltid hittar ett sätt att låta de politiska partierna dominera valberedningar och olika utnämningar. Efter socialdemokraten Karl-Erik Nilsson ska SvFF styras av moderaten Fredrik Reinfeldt. I konkurrens från bl.a. socialdemokraten Caroline Waldheim... På andra sidan sitter Björn Eriksson som kanske ändå måste sägas vara opolitisk. Han vann valet i kamp med bl.a. tidigare kassören i Socialdemokraterna Tommy Ohlström. Vilken osannolik slump :-) Varför måste idrotten vara politiserad undrar vän av ordning... Har vi verkligen vänt på varenda sten i hopp om att finna den bästa kompetensen? Bästa, Fredrik

Svar: Politiken är en folkrörelse precis som idrotten och det är givetvis lätt att klaga på alternativen och undra om man vänt på varenda sten. Då måste man börja med att fråga sig själv vad man gjort. Nu vet jag inte om du varit aktiv, men det fanns trots allt åtta kandidater till att bli SvFF-ordförande och alla var knappast politiska. Sedan kanske de med erfarenhet från politikens värld vet hur man blir vald? Lägg till det att idrott engagerar alla politiska färger och då är det kanske inte underligt att en del ser vägen dit.

Veckans bok

Plöjde Linda Åkerströms bok Den svenska vapenexporten som kommit i en nyutgåva. Den handlar om svensk vapenhandel och hur vi alla blir diktaturkramare – apropå ilskan mot Zlatan – sett till leveranser till regimer som knappast är demokratier. Ja, även Qatar köper svenska vapen.

Veckans tips om superettan

1. Trelleborgs FF

2. Östers IF

______________

3. Helsingborgs IF

-----------------------

4. Gais

5. Västerås SK

6. Örgryte IS

7. IK Brage

8. Örebro SK

9. Landskrona Bois

10. GIF Sundsvall

11. Skövde AIK

12. Utsiktens BK

-----------------------

13. Jönköpings Södra

14. Gefle IF

______________

15. Östersunds FK

16. AFC Eskilstuna

Veckans Championship-jägare

Dazn kallas lite slappt för sportens Netflix (även av mig) och är en plattform som satsar på direktsänd sport. Hittills har förlusterna varit höga. Man har bland annat satsat mycket på boxning, serie A i Italien och damernas Champions League. Nu försöker man köpa de globala rättigheterna till den engelska ligafotbollen under Premier League. Om affären går igenom kan England börja visa matcher 15:00 på lördagar. En tid som annars varit blockerad för direktsänd fotboll för att få folk att gå på matcher.

Veckans hemliga klubbköp

Roman Abramovitj ägde inte bara Chelsea utan även Vitesse Arnhem. Trots att man i Nederländerna försökte ta reda på om det var så eller ej kom man ingen vart. Nu har en dokumentläcka visat att Abramovitj lånade ut cirka 1,4 miljarder kronor till klubben i smyg.

Veckans ribba för mänskliga rättigheter

Premier League har skärpt reglerna kring eventuellt nya klubbägare. Det handlar om att personer som är skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter som kan stoppas. Enligt Amnesty och en del andra är det en oerhört låg ribba som knappast gör någon skillnad. Det gäller dock inte nuvarande ägare.

Veckans Red Bull-bygge

Offsides motsvarighet i Tyskland (11freunde) har låtit granska RB Leipzig och RB Salzburg. Föga förvånande jobbar de ihop trots vad klubbarna uppgivit för Uefa. Ingen skräll.

Veckans låt "Out In The Fields" - Gary Moore.

Veckans poddgäst

Niklas Hult är gäst och talar om Elfsborgs möjligheter 2023, om lårskadan som hotade karriären, om rädslan när han tvingades till den förbjudna flytten från Panathinaikos till AEK Aten och varför han gett upp landslaget. Sedan tidigare finns 390 intervjuer med fotbollsprofiler och de finns via länken. Bara att lyssna på.