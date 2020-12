Mušović: "Handlar om hälsa - inte om att köpa dyra klockor"

Då var vi här igen, besvikelsen och tröttheten över att vi inte kommit längre i arbetet mot en mer rättvis fotboll. Det handlar inte om att våra lyxproblem ska vara exakt lika stora eller lika små, det handlar om att vi alla ska ha rättvisa förutsättningar där behovet är grundat utifrån det basala. Denna gång syftar jag på rätten till hälsa och att faktiskt kunna utöva fotboll på ett säkert sätt under en rådande pandemi, för vår egen skull men även för omgivningens.

I Europa League fick herrarna i sina kvalmatcher fyrtiotusen euro i extrastöd för att lagen skulle kunna klara av hälsokraven i pandemitider som dessa. Någon månad senare fick damerna noll kronor i resebidrag för att klara av restriktioner när vi skulle flyga till våra 32-delsfinalsmatcher i Champions League, en extra slutspelsrunda som inte finns i motsvarande turnering hos herrarna. Notera att för damerna handlade det om restriktioner medan det för herrarna var skarpa krav. Vi i FC Rosengård drog nitlotten, geografiskt sett, Georgien och charterflyg skulle vara det enda som garanterade oss spelare och våra ledare en säker resa. Med begränsad plånbok redan hos många damklubbar adderar en chartrad flygresa kostnader som leder till en förlustaffär i den finaste turneringen som finns på klubbsidan.

ANNONS

Jag tweetade kring ämnet, ifrågasättande hur det kunde vara möjligt. Jag ställde mig frågan hur Uefa, som ansvarar för både Europa League och damernas Champions League kunde vara nöjda. Responsen var blandad, otroligt blandad. Egentligen som alltid när en tar ställning i frågor som berör dessa områden. Jag avskyr att ta på mig offerkoftan, att tycka synd om mig själv och bara vara den där som ständigt ska klaga. Många svar handlade just om det, att vi damer ständigt ska klaga och att vi måste "fatta att ni inte drar in några penga". Jag köper det, vi drar in mycket mindre pengar än herrarna i motsvarande turnering och jag är helt med er som anser att med tanke på hur inkomstfördelningen ser ut på klubblagsnivå, herr kontra dam, så är det inte möjligt med jämställd ekonomi. Vi är överens. Men denna gången handlar det om hälsa.

Det här stödet som jag skriver om ovan, resebidraget för en säker flygresa för att kunna hålla sig inom corona-bubblan och inte riskera att bli smittad eller sedan i sin tur smitta andra, det handlar inte om "ni drar inte in några pengar, ni ska inte tjäna några pengar". Det handlar om hälsa. Det handlar inte om att jag ska köpa en dyr väska eller klocka för den bonus jag skulle fått för att vi tagit oss till Champions League-slutspel. Det handlar om att jag ska maximera mina möjligheter för att resa till mina matcher på ett säkert sätt. Såvitt jag vet så har både mannen och kvinnan i fotbollen en hälsa som bör bevaras. Den dyra klockan däremot, den är jag okej med att den hamnar hos den manliga fotbollsspelaren. Den är mindre viktig för mig just nu.

ANNONS

Alla ni som levt under en sten och tycker att damfotboll är som att se på travsport med kor. Gå och göm er under stenen igen. Ett; skämtet drogs år 2013. Två; Även kor har hälsa, om vi nu ska dra det så långt. Tre; är det din hund som profilbild eller hundägaren som talar till mig? Alla ni som tycker att vi ska sluta klaga och vara nöjda över att vi får spela fotboll. Ja, jag är otroligt tacksam och glad varje dag över att jag får göra det jag älskar. Men att vi ska sitta och acceptera grundläggande ting som skriker orättvisa, nej du den tiden är förbi. Sist men inte minst, alla ni som drar argumentet att vi inte drar in några pengar. Lägg er under stenen igen, de tiderna är långt förbi dig.