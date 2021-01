Mušović: "Har inte funnits någon hållbar strategi - kanske är det här rätt väg"

För några veckor sedan var Kopparbergs/Göteborg FC kanske fotbolls-Sveriges största snackis. Nyheten spred sig snabbt utanför Sveriges gränser; att nyblivna svenska mästarna kanske skulle tvingas att lägga ned. En del ansåg att det var ett PR-trick för att få uppmärksamhet, andra att det var ett nödrop om att läget inte var hållbart. Att det inte gick att fortsätta på den inslagna vägen ifall Göteborg skulle ha ett damlag i den högsta nationella serien.

Häcken gav sig in i diskussionerna och helt plötsligt var de högst upp på listan på att ta över och välkomna mästarinnorna till sin egen förening. 416 ja-röster gentemot 35 nej-röster talar sitt tydliga språk under Häckens extrainsatta årsmöte för att diskutera frågan. Majoriteten var för beslutet och utifrån presenterad plan på hur damlaget ska välkomnas och kliva in i föreningen, så förstår jag medlemmarnas åsikt till fullo. Det här var och är ett väl genomtänkt förslag, där innehållet i planen är ett otroligt nyttigt steg i rätt riktning för svensk damfotboll. Som spelare kan jag enbart föreställa mig goda tankar kring beskedet och absolut något som kommer att gynna spelarnas utveckling, på såväl kort som lång sikt.

Damfotbollen i Sverige har länge letat efter egna vägar att gå för att få verksamheten att gå runt och för att inte efter varje bokslut stå med minus i resultatposterna. Jag anser att vi ännu inte funnit en tydlig strategi för att få klubbar att kunna ha en hållbar verksamhet, som samtidigt klarar av att hänga på den utveckling som sker ute i Europa på damsidan. En hel del herrklubbar har redan valt att satsa på nyblivna damlag, där ambitionen på sikt är att spela i den högsta divisionen. Malmö FF är ett bra exempel på en sådan resa. Nu går alltså Häcken in och tar över ett elitdamlag direkt och tar plats i finrummet, med både herr- och damlag. Kanske är det här precis den strategi som krävs för att röda siffror ska utebli och för att kunna hänga på utvecklingen. Jag ser det som stora möjligheter att lyckas. Med en klubb som Häcken bakom sig, som bland annat arrangerar världens största ungdomsturnering i form av Gothia Cup och därmed innehar otroliga ekonomiska resurser, så kommer fd. Kopparbergs/Göteborg FC att ges förutsättningarna att utvecklas, locka nya spelare/ledare och konkurrera på både nationell och internationell nivå. Helt plötsligt kommer skillnaderna i förutsättningar i Häcken och ett ”topp tio”-lag i Europa inte att beskrivas som dag och natt.

Som spelare sitter man med största sannolikhet och jublar över beslutet. Ett beslut som förhoppningsvis kommer att leda till att vardagen som proffs i Sverige blir markant bättre. En ordentlig träningsanläggning med faciliteter som är toppmoderna, en organisation som är stark och tålig samt en ekonomi som kan konkurrera med lag ute i Europa. Det här är ett beslut som kommer att gynna spelarna positivt både på och utanför plan, minst sagt.

Den enda faran som jag kan se, vilket jag helst blundar för, är att det hela är ett spel för gallerierna. Ett spel som vi tyvärr sett tidigare. Alla de fantastiska idéerna och planerna om samma förutsättningar för både herrar och damer, hur mycket föreningen kommer att satsa på att förnya faciliteter och förutsättningar samt hur mycket Häcken vill klättra på den internationella listan på damsidan. Allt det som låter så fint och välbetänkt i teorin, men som i praktiken enbart blir ett fiasko.

Jag hoppas och tror inte att vi hamnar där. Jag hoppas och tror att Häckens satsning med att ta över de svenska mästarinnorna kommer att leda till nya framgångar. Jag syftar på framgångar som kommer att gynna hela den svenska damfotbollen. Som kommer att gynna hela det svenska samhället. Möjligheterna blir större, likaså drömmarna som följer efter och utvidgas de med i storlek. Det finns en plan på hur svensk fotboll ska hänga med i den internationella utvecklingen. Jag är optimistisk inför vad som komma skall.