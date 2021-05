Ibrahimovic på Tele2 Arena - fick fira historisk cuptitel

Milan-stjärnan Zlatan Ibrahimovic, som även är delägare i Hammarby, missar EM på grund av en knäskada. I stället var han under söndagen på plats på Tele2 Arena för att följa Hammarbys final mot Häcken i svenska cupen i södra Stockholm.

Hammarby kunde under söndagen säkra klubbens första cuptitel i klubbens historia, samt andra titel någonsin. Bajen vann senast SM-guld under 2001, och fick till slut även fira under söndagskvällen, då laget vann efter straffar mot Häcken.

Ibrahimovic höll så sent som i fjol igång med Hammarby och är delägare i klubben. Det var under hösten 2019 som det blev klart att Ibrahimovic köper 50 procent av AEG Swedens aktier, vilket är runt en fjärdedel av klubbens aktier. Amerikanska Anschutz Entertainment Group äger cirka 47 procent av aktierna i Hammarby.

Ibrahimovics säsong med Milan är nu över. 39-åringen stod under den gångna säsongen för 17 mål och tre assist på 27 framträdanden. Milan hade samtidigt en bra säsong och säkrade Champions League-spel till hösten.