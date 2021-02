TV: Fiasko för MFF - föll mot VSK efter drömfrispark

Foto: Bildbyrån/C More

Se VSK:s drömmål fram till 2-1 i spelaren ovan.

MALMÖ. Västerås SK chockade Malmö FF i svenska cupens första gruppspelsmatch.

Simon Johansson avgjorde på en frispark i den 64:e minuten.

- Det var riktigt skönt när den gick in, säger han till C More.