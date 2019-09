Andersson petade Berg i derbyt: "Lika tufft varje gång"

När Sverige presenterade sin elva till mötet med Norge på Friends Arena gjorde Janne Andersson en ändring, Emil Forsberg klev in i stället för Marcus Berg. I och med det bildade Alexander Isak och Robin Quaison anfallspar.

- Det är lika tufft varje gång. Jag värderar det efter så många parametrar. Det är alltid tuffa beslut varje gång. Marcus Berg får kliva åt sidan. Han har gjort väldigt många bra landskamper och är viktig i sitt sätta att agera, inte minst defensivt, men den här gången väger det över för Robin och Alexander, säger Janne Andersson, enligt Aftonbladet, om sitt beslut att peta Berg.

Janne Andersson utvecklar sitt beslut för C More:

- Jag väljer att ta ut en annan spelare, så är det. Varje uttagning lever sitt eget liv och det gäller att jag tar ut de spelarna som jag tror har störst chans att vinna just den här matchen, precis som jag gjorde i torsdags och gjort 40 gånger innan. Så det är ingen skillnad för mig. Jag tycker att Isak och Quaison har visat väldigt bra form de här dagarna plus att Emil (Forsberg) inte spelade i torsdags och han vill jag ha in i laget. När jag väger in alltihop så blir det så den här gången, säger förbundskaptenen till C More.

Marcus Berg hade inför matchen mot Norge startat i 25 tävlingsmatcher och han var den utespelaren som hade fått mest speltid av alla i tävlingslandskamper.

