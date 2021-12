Åttondel i EM och missad direktplats till VM - något Janne Andersson känner sig lugn med: "Finns inget tvivel alls"

Sverige vann gruppen i EM, men när det var dags för slutspel så blev det uttåg direkt mot Ukraina.



Sedan när VM-kvalet startade om så blev det en imponerande 2-1-seger hemma mot Spanien, vilket gjorde att man skaffade sig ett bra utgångsläge för att vinna gruppen och ta en direktplats till VM.



Men förluster på bortaplan mot Grekland, Georgien och Spanien gjorde att man slutade tvåa och därför ska spela play off.



Janne Andersson tycker att 2021 varit godkänt och han känner inget som helst tvivel kring sin framtid som förbundskapten.



- Inte tvivel utifrån att jag inte skulle vara rätt man för jobbet utifrån de två matcherna som var senast. Det finns inget tvivel alls. Om det är någon som ska tro på att jag är rätt man för att ha det här jobbet så är det jag själv, säger han till Fotbollskanalen.



- Oavsett vad jag gör, vilka jag byter eller när jag byter taktik eller annat så kommer jag att bli ifrågasatt på olika sätt, och det måste man klara av och stå emot. Och tittar jag som helhet på hur jag har presterat så tycker jag att det är godkänt, och med det är jag lugn i mig själv. Sedan vill jag ha mer. Jag vill vinna varenda jäkla match. Men jag tvivlar inte ett dugg på hur sättet vi jobbar på och vårt förhållningssätt till hur vi förbereder spelarna och gör saker och ting med det fotbollsgänget vi har, då tvivlar jag inte en sekund på att vi ska fortsätta att göra det här bra.Har det varit någonting där ni i fotbollsgänget ångrar något och tycker att något kunde ha gjorts annorlunda - eller är allt godkänt?- Det gör man ju i alla matcher, i alla analyser sitter man ju med delar som inte blev exakt så som man hade förväntat sig, man funderar på om vi kunde tagit ut ett annat lag och hur vi skulle gjort och så vidare. Men när man tar besluten då gör man det utifrån att allt är väldigt underbyggt. Sedan kan man aldrig veta hur saker och ting blir. Ibland blir det väldigt bra, säger han och kommer in på sommarens EM-slutspel och vill då framhäva bytena han gjorde i gruppspelet.- Pratar vi byten så blev det väldigt bra i somras med Viktor Claesson och Dejan Kulusevski in mot Polen. Dejan gjorde två assist och Viktor avgjorde på övertid. Eller när vi tog in Robin Quaison mot Slovakien och han ordnade en straff. Det blev väldigt bra.- Någon annan gång blir det mindre bra och man får inte den effekten man vill när man byter. Men när man gör bytena så är man övertygad om att det är rätt grej man gör. På samma sätt när man tar ut laget. Man kan inte sitta i efterhand och ångra allt. Det man kan göra är att förbereda saker så bra som möjligt, och gör man det så får man acceptera utfallet.