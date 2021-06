Berg: "Har man gått över gränsen ber man om ursäkt"

Sverige går in i EM under måndagen. I Sevilla väntar Spanien. Forwardsveteranen Marcus Berg ser ut att spela från start, bredvid Alexander Isak.

34-åringen har länge varit en kugge i det svenska landslaget och får mycket beröm av exempelvis förbundskaptenen Janne Andersson för sitt defensiva arbete och på sättet som han är en uppspelspunkt.

I duellspelet kan Berg bitvis vara ”elak”.

- Jag har alltid varit en spelare som ger och tar under en match. Ibland får man ta otroligt mycket, ibland kan man ge någon smäll, säger Berg.

- Det kan vara smågrejer. Det är inga stora grejer som betyder något. Men man vill sätta sig i ett övertag mot motståndaren.

Han fortsätter:

- I första duellerna kan det vara skönt att antingen få med sig en frispark eller ge en frispark. Så kanske försvararna också tänker men för mig ger det energi om jag går in tufft i dueller och kan vinna frisparkar eller ge bort någon.

- Sen om man ser det som att spela fult… under match är det bara all in och sen efteråt kan man skratta lite. Har man gått över gränsen så ber man om ursäkt i så fall. Under matchernas gång gör jag allt för att vinna och förhoppningsvis håller jag mig på rätt sida av gränsen.

En sak som förändrat den nämnda delen av spelet är VAR, berättar Berg.

- Det är klart att det ändrats lite med VAR. Man kan göra en del tjuvknep, men det är lite svårare med VAR.