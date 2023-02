Blågult kryssade mot Tyskland - debutant hyllas: "Ganska respektlös"

LÄS ÄVEN: SPELARBETYG: Trio var bäst i Sverige

Sverige gästade under tisdagen Tyskland i sin andra landskamp, men också sista, under februarisamlingen. Den första matchen besegrade man Kina med 4-1. Och när man ställde upp i Duisburg gjorde man det med Kosovare Asllani tillbaka i startelvan och debuterande Stina Lennartsson.

Och det var just Blågult som hade övertaget under den första halvleken även om det var segstartat.

Stina Blackstenius fick en riktig guldchans. Kosovare Asllani pressade på högerkanten tvingade Marina Hegering till en felpass som Blackstenius kunde jaga. Men Merle Frohms var med på noterna och nekade den svenska anfallaren.

Efter drygt 30 minuter kom nästa riktigt farliga chans. Asllani fick en boll från Fridolina Rolfö och drog ett skott testade Frohms – men bollen stöttes ut till hörna.

- Det var lite av en TV-räddningen av den tyska målvakten, säger Cmores expert Marcelo Fernandez i sändningen.

Men den andra halvleken var Tyskland betydligt mer aggressiva inför sina 20 000 åskådare. Det blev mer bollspel på den svenska planhalvan. Men tyskarna fick ingen utdelning då den svenska defensiven visade på bra försvarsspel. I Cmore hyllas Stina Lennartsson för sin insats i debuten.

- Man upplever att hon går in ganska respektlöst i den här matchen. Det finns all anledning att vara lite försiktig och kliva in mot Tyskland i sin första landskamp men det verkar inte bekomma henne allt för mycket, säger kommentator Lena Sundqvist.

- Det märks inte att hon debuterar, sett till prestationen, fyller Fernandez i.

Efter att Sverige bytt ut en del spelare och fått in piggare ben var Blågult nära att ta ledningen om två gånger om. Rolfö och Blackstenius kombinerade fint men bollen gick precis utanför efter att Frohms styrt bort bollen med sin fot, när man hade sin bästa chans.

Några minuter senare fick Madelen Janogy en pass som var lite för lång som hon fick vidare till Johanna Rytting Kaneryd som drämde till bollen i stolpen.

- Nej men hur träffar hon stolpen där, det är helt öppet mål, säger C Mores kommentator Lena Sundqvist i sändningen.

Blågult forcerade och sökte ett mål, men mötet med världstvåan slutade alltjämt 0-0.

- Jag tycker att vi gör en stabil match och står upp i duellspelet, är aggressiva och väldigt starka. Framför allt i första halvlek, då skapar vi flera chanser. Det gör vi i andra också. Vi visar att vi är ett av världens bästa landslag, säger Kosovare Asllani till C More efter slutsignal.

- Jag kände att vi var vassar än dem i dag och hade fler klara chanser. Det hade varit skönt med en vinst men jag tycker att vi ska vara nöjda med insatsen.

Två landskamper återstår nu innan landslaget reser ner till VM - då står Norge och Danmark för motståndet.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson var efter matchen nöjd med det svenska lagets prestation:

- En väldigt bra prestation överhuvudtaget, tempfylld matchen och vi har tillräckligt med bra lägen för att göra ett mål och vinna den här matchen, säger han till C More efter matchen.

Startelvor:

Tyskland: Fromhs - Kleinherne, Hendrich, Nüsken, Hegering - Bühl, Magull, Rauch - Huth, Popp, Däbritz.

Sverige: Zećira Mušović - Stina Lennartsson, Nathalie Björn, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson - Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Elin Rubensson - Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö.