SPELARBETYG: Trio bäst i Sverige

Elin Rubensson (UT 60)

Det har pratats om en Rubensson i Caroline Segers roll. Och mot Tyskland axlade hon rollen väldigt bra. Utan tvekan en av Sveriges starkaste spelare på planen. Var med och stärkte upp i defensiven och städade upp överallt. Dock lite sämre prestation rent offensivt.

Jonna Andersson

Absolut en av de bästa spelarna på plan. Var följsam och stabil på sin vänsterkant. Hittade oftast rätt i sina passningar och rensade bort bra.

Stina Lennartsson (UT 74)



Gjorde landslagsdebut och såg nervös ut. Efter förutsättningarna med första matchen mot världstvåan på bortaplan var insatsen bra. Tuff och rejäl i defensiven och följde ofta med i offensiven.

Kosovare Asllani (UT 60)

Tillbaka efter skada och var bra i pressen. Visade sig även stark i duellerna och ordande en frispark i ett bra läge. Dessutom fick hon till ett dunderskott som räddades av Frohms. Fördelade bollarna fint ut på kanterna när lagkamraterna var i position.

Filippa Angeldahl (UT 74)

Visade på enskild teknisk kvalitet. Stärkte upp fint i försvaret och hittade fina passningar framåt. Var stark i duellerna. Stod för en stabil insats rakt igenom – hade ett bra skott från frisparksläget som Asllani ordnade.

Fridolina Rolfö

Stabil insats. Var bra i duellerna och hjälpte Andersson i försvaret när det behövdes.

Stina Blackstenius

Talade inför om att ett högt stående försvar passar henne bättre än ett lägre. Det syntes till i löpningarna och djupledsspelet. Störde Frohms i mål en del och fick in en boll som sedan vinkades av för offside. Men missade också ett friläge i de inledande minuterna. Bra i presspelet men fick inte riktigt utdelning.

Magdalena Eriksson

Det märktes inte att lagkaptenen varit utan kontinuerlig speltid i landslaget. Höll sina markeringar fint, var följsam och stabil i försvaret. En bra och godkänd insats av lagkaptenen.

Nathalie Björn

Bra och stabil. Hittade fint genom lagdelarna och var viktig i speluppbyggnadsfasen.

Zecira Musovic

Testades inte alls riktigt mot världstvåan. Stod för en del enklare ingripande men visade även att hon var med när Tyskland drog till med ett distansskott. Stabil insats.

Sofia Jakobsson (UT 74)

Det är ingen tvekan om att den svenska yttern springer och springer. Men stundtals blev yttern alldeles för bollkär och släppte vidare bollen alldeles för sent för sina medspelare. Det skulle inte förvåna om Jakobsson inte får följa med till VM. En svag tvåa.

Julia Zigiotti Olme (IN 60)

Kom in som en frisk fläkt och var aktiv på mittfältet. Har troligtvis spelat in sig i en eventuell trupp. Var med bra på andrabollarna och fick även till ett skott som gick tätt utanför.

Madelen Janogy (IN 60)

Tog inte allt för mycket plats men var med fint i presspelet. Stabil och godkänd insats.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Hanna Bennison (IN 74), Hanna Lundkvist (IN 74), Johanna Rytting Kaneryd (IN 74).