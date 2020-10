Curmark gjorde första landslagsmålet i sin första landskamp: "Något som man har drömt om"

Filippa Curmark har imponerat i serieledare Kopparbergs/Göteborg vilket har tagit henne till landslaget. Mot Lettland fick mittfältaren debutera när hon kom in i den andra halvleken i stället för Caroline Seger.

Curmark tog chansen och gjorde i sin första landskamp sitt första landslagsmål.

- Det var en härlig känsla att få göra debut och jag är också väldigt glad över att vi vann, säger hon och fortsätter:

- Det var en annorlunda match. Lettland backade hem och det var inte så mycket ytor att spela på. I andra gick tempot ner, men vi skapade ändå en del chanser. Det var så klart roligt att få göra mål, och speciellt i en debut. Det är ju något som man har drömt om. Så det är en härlig känsla.

Hur var känslan när du skulle bytas in?

- Det är klart att det var kul när jag fick veta att jag skulle in redan i den 60:e minuten. Då har man lite tid på sig att komma in i matchen. Det var också speciellt att få spela här i Göteborg också, som nästan är som hemmaplan. Det var kul och man är glad just nu.

Vad är det som har gjort att du ha tagit kliv den här säsongen?

- Det har gått väldigt bra för laget och jag har fått ett stort förtroende av tränarna. Jag har känt mig viktig och har kunnat bidra både med mina offensiva och defensiva kvaliteter. Och sedan har jag väldigt bra spelare runt mig som har gjort att man har kunnat växa.

Peter Gerhardsson var väldigt nöjd med debutanten och ser en ljus framtid.

- Hon var med under den förra samlingen och gjorde väldigt bra träningar då. I klubblaget har hon spelat i Segers roll och gjort det väldigt bra. Så när vi valde att ta ut Seger så var det naturligt att ta in henne. Hon gjorde det bra. Filippa är tuff, spelskicklig och har ett bra tillslag. Hon har helt klart visat att hon vill vara med och konkurrera på den här nivån, säger Gerhardsson.

Filippa Curmark fyller i när hon får höra vad Gerhardsson sagt:

- Jag har väl den sittande rollen i Göteborg, så det är klart att den rollen känns naturlig. Jag gillar att jobba hårt i defensiven och att ligga där som spindeln i nätet och styra tempot och offensiven. Men sedan spelar det inte så stor roll om jag får spela i en offensiv eller mer defensiv position. Jag spelar där tränaren vill ha mig och där man vill få ut mest av mig.