ENKÄT: 16 profiler tycker till - synar Blågults spelsätt i EM: "Ingen minns det"

LÄS MER: Ericson ser stor potential i Blågult: "Skulle önska att man tror mer på sig själv"

Svenska landslaget har i år imponerat i EM. Blågult kryssade i premiären mot Spanien (0-0) och följde sedan upp det med att besegra Slovakien med 1-0 och Polen med 3-2, vilket resulterade i att landslaget vann sin grupp och nu ställs mot Ukraina i åttondelsfinal. Sverige har därmed, för första gången sedan 2004, tagit sig vidare till slutspel i ett Europamästerskap.

Trots den resultatmässiga framgången har Sveriges spel fått kritik under mästerskapet.

Efter Blågults möte med Spanien sa den spanske förbundskaptenen Luis Enrique att Spanien var bäst och att Sverige bara försökte försvara. Efter Sveriges första halvlek mot Slovakien fick landslaget också en del kritik i europeisk media för sitt spelsätt.

ANNONS

Uefa har vidare publicerat siffror på att Sverige var det landslag som slog färst passningar (852) i gruppspelet, samtidigt som Sverige slog minst andel av sina passningar till rätt adress (66,7 procent). Blågult hade även näst lägst snitt vad gäller bollinnehav (34,7 procent) och rensade bollen vid flest tillfällen av alla landslag (117 gånger).

Fotbollskanalen har pratat med 16 svenska tränare och tidigare landslagsspelare om hur de ser på Sveriges framgång och spelsätt så här långt under EM.

Vad tycker de om Sveriges spel? Hur ser de på att ordna framgångar med spelet, som visats upp hittills i EM? Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet? Det är frågor som tränarna fått ge sin syn på, och flera är helt eniga i att allt handlar om resultat.

- Man måste i fotboll titta på resultatet. Det är inte alltid det är champagne-fotboll. Styrkan är också att kunna prestera och göra nödvändiga resultat även om spelet inte är hundra procent som man önskar. Men ändå är de där - ännu en gång är Sverige på väg mot kvartsfinal. Så jag tycker inte man ska vara kritisk alls. På sätt och vis är det orättvist att vara kritisk. Vi är trots allt tio miljoner invånare. Sista VM var fantastiskt och nu är vi på väg dit igen. Det är det vi alla vill, säger Sven-Göran Eriksson.

ANNONS

- Jag tycker att de gör det bra. Ett A-landslag och en A-förbundskapten har ett enda mål och det är att ta sig vidare och vinna matcher. Det är det enda som någon någonsin kommer ihåg. Sådana här debatter pågår bara under de dagarna ett mästerskap pågår. Om något år tittar alla på statistiken och ser att Sverige spelade oavgjort mot Spanien och kanske tog sig till kvartsfinal, semifinal eller final. Det är ingen som minns det där om ett tag. Det finns en uppgift och det är att ta sig så långt som möjligt, säger Thomas Dennerby.

Andreas Holmberg, tränare i Degerfors IF

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Som alla kan se har de inte haft särskilt mycket anfallsfotboll, men de har försvarat sig på ett otroligt bra sätt och vann gruppen med ett lag som Spanien, samtidigt som Polen och Slovakien heller inte är dåliga. Det är imponerande resultatmässigt, men det är klart att man inte spelat den där anfallsfotbollen som alla människor önskar och vill se. Landslagsfotboll är helt resultatfixerat. Det är bara så. Man spelar kval och cuper. Det är inte så att man kan bygga på ett spel över tid och hit och dit. Det som spelar någon roll i landslagsfotboll är resultat och framför allt i slutspel, som ett EM. Då är det resultat som gäller.

ANNONS

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Sverige blir ibland tvungna att göra så. Man är inte högst upp i hierarkin fotbollsmässigt och då är man väl tvungna att försvara sig på det här viset som man gör, men det man skulle önska är att man kan hålla i bollen ännu mer och spela mer anfallsfotboll än vad man gjort i EM. Sverige har visat upp att man kan det, men det kanske kommer ju längre turneringen går. De har börjat växa in i det. Jag var väldigt imponerad av andra halvlek mot Slovakien, men också av första halvlek mot Polen. De har haft bra stunder anfallsmässigt och jag hoppas att det växer och att de kan få ut ännu mer av det.

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Det är självklart att man som land kan ha ett krav på att man ska få fram ännu fler tekniska spelare och ännu mer anfallsfotboll, men i det läget vi är i nu kan man inte ha krav. Då är det resultat som gäller. Sedan handlar det om vilken väg man vill ta till resultaten och Sverige har valt det här sättet. Hur man än vänder och vrider på det är det otroligt imponerande att vinna gruppen. Det är jag mäkta imponerad av. Sedan kan man prata hur mycket som helst om olika saker, men det är jävligt imponerande att de vann gruppen.

ANNONS

Christian Järdler, tränare i Mjällby AIF

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Jag tycker att Sverige har gjort ett bra gruppspel. Sedan har man såklart haft marginaler med sig, då man gjorde 3-2 sent (mot Polen) och höll nollan med nöd och näppe mot Spanien. Taktiken har fallit väl ut, men det har varit på håret att misslyckas. Men frågan var om Sveriges spel, och jag tycker att de har gjort kloka matcher.

Vad tycker du om "kloka matcher", som du säger? Är det rätt väg?

- Jag tycker att ett mästerskap är ett mästerskap. När man väl är där spelar man matcher om att vinna eller försvinna. Jag tycker inte att den långsiktiga utvecklingen är det viktigaste när man har 90 minuter borta mot Spanien. Då tycker jag att resultatet är det viktigaste i ett mästerskap.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

ANNONS - Jag tycker att man måste skilja på det långsiktiga och kortsiktiga. För mig är det huvudfrågan i det här. Det måste finnas ett mål över tid, som Janne Andersson förmodligen har framför sig, med vart man vill ta sig. Nu är vi inne i ett EM och har en uppgift över 90 minuter. Om man då ska ta sig vidare är resultatet det enda som räknas. Då tycker jag absolut att man ska göra den matchplanen som man tror sig ha störst chans att lyckas med, även om det kanske inte innebär att man har bollen mest, slår flest passningar eller attackerar mest. Då gäller det att ha den planen, som man tror att man har störst chans att vinna med.

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Över tid tycker jag att alla fotbollslag oavsett nivå ska vilja bli bättre. Jag tror att det är det enda sättet att klara sig på den nivån man är på eller för att ta sig till nästa nivå. Om man inte blir bättre stagnerar man. Jag tycker att det ska finnas ett krav och det tror jag absolut att man jobbar efter och vill, men om man ser till ett längre perspektiv är det viktigare. Om man ser till ett kort perspektiv mot Spanien borta i ett mästerskap, så tycker jag att det är okej att inte prioritera utvecklingen, utan att prioritera att få med sig det man behöver för att kunna gå vidare.

ANNONS

Axel Kjäll, fotbollschef i Örebro SK

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Resultatmässigt är det imponerande att vinna gruppen och sätta sig i en så pass bra position, som man är i nu, med att spela mot en grupptrea i slutspelet. Om man tittar på lagen de har mött är det bra lag. Jag tror att det var väldigt viktigt att man fick med sig en poäng från matchen mot Spanien. Det skapade någonstans en tro på sättet man spelar på och sedan har både spelare och ledare pratat om att man vill utveckla framför allt anfallsspelet. Samtidigt har man hittat ett sätt att spela på som ger resultat, säger Kjäll.

Han fortsätter:

- Om man tittar bakåt tror jag att det var bra att Sverige var i A-gruppen i Nations League. Då fick man möta topplag i Frankrike, Portugal och Kroatien. Då hade man både matcher med inte så stort bollinnehav och matcher med lite större bollinnehav mot väldigt skickliga nationer. Då fick man kritik för att resultaten inte kom med, men man hade ett offensivare spel. Jag tror att man lärde sig mycket av matcherna då kring hur man ska maximera sina förutsättningar. Jag har stor respekt för Janne (Andersson), Wettergren (Peter) och spelarna som är så lojala gentemot spelmodellen.

ANNONS

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- I ett landslag kan en tränare bara välja mellan spelare som har en nationalitet, men i ett klubblag kan man rekrytera en spelare på ett annat sätt. Det är inte så många svenska spelare som spelade i Champions League i år och man får maximera kvaliteterna man har i laget. Jag tycker att man är väldigt nära att göra det just nu.

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Jag tycker att man ska ha som krav att man ska utvecklas i takt med vilka spelare som ligger i framkant och hur utvecklingen ser ut. Spelarnas stora utveckling sker i deras klubblag och valen som de gör. Landslaget har spelarna under en begränsad period. Sedan tycker jag att man kan sätta krav på landslaget, att utifrån spelarna som presterar bäst, ska man nog hitta en modell som fungerar så bra som möjligt och som får resultat. Det är de kraven man kan ha.

ANNONS

Magnus Haglund, tränare i Halmstads BK

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Sverige har varit starka i defensiven. Man blev låga mot Spanien, men Spanien var otroligt passningsskickligt och överbelastade väldigt i vissa ytor, som tvingade Sverige bakåt, men man försvarade sig bra och hade dessutom en mycket, mycket bra målvakt. När vi vann bollen kom vi inte ut och Spanien var duktiga i sitt återerövringsspel, men vi fick inte till att komma ut ur Spaniens grepp, vilket gjorde att det otroligt mycket försvarsspel. Fördelningen mellan försvars- och anfallsspel för Sverige blev oerhört jobbig i den matchen. Vi lyckades ändå ta en poäng genom att vi försvarade oss bra trots väldigt litet eget bollinnehav. Så här i efterhand visade sig den matchen bli nyckeln till gruppsegern.

Haglund fortsätter:

- Mot Slovakien var det trögt i första halvlek och vi fick inte igång spelet. Däremot var andra halvlek mot Slovakien väldigt bra, då vi skapade flera stora chanser och spelade bra. Då var det egna spelet bra. Vi kom lite högre upp i försvarsspelet, samtidigt som Sverige var mycket bättre när man vann boll. Att försvara högt eller lågt får man göra utifrån vad situationen kräver. Det finns även motståndare som är med och sätter villkoren i matchen. I andra halvlek fick vi tag i dem tidigt och sedan hade vi bra spel i andra halvlek med flera stora chanser. 1-0 var i underkant i den matchen. Det var därmed en stark andra halvlek med väldigt många bitar på plats.

ANNONS

- I Polen-matchen var det en väldigt stark inledning i båda halvlekarna, men Polen är också ett bra lag som har en fantastisk målskytt i Lewandowski. Vi har mött bra lag. Sedan tycker jag att det har funnits saker. Det har varit perioder i matcher, där vi hade kunnat ha större bollinnehav, men Sverige har genomfört matcherna på ett sätt, som gjort att man pressat fram väldigt bra resultat. Jag måste säga att det är starkt gjort.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Jag tycker att det är en märklig fråga. Om ambitionen hade varit att inte ha boll hade vi kunnat prata om det, men nu är ambitionen inte att inte ha bollen. Ambitionen är såklart att ha bollen jättemycket och ha initiativ i de här matcherna. Vi får tänka på vad idén är. Om man ska klaga på idén måste man veta vad idén är. Om idén hade varit att ge bort initiativet och ställa sig hade vi kunnat prata om det och tycka, är det verkligen rätt? Men så är inte idén. Idén är att man vill ha mycket boll och driva eget spel, vilket man lyckats med till och från. Idén är ju bra. När man får till det är det väldigt bra. Jag säger bara, kör på!

ANNONS

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Det gör man ju. Man jobbar ju med att utveckla spelet utifrån spelarmaterialet man har. Det är precis det man gör. Det är Jannes (Andersson) och Peters (Wettergren) jobb att få ihop ett spel med materialet man har och ta sig till så många mästerskap som möjligt och ta sig så långt i varje mästerskap som möjligt. Man har en väldigt tydlig spelidé med hur man vill göra det och i den ingår det att man väldigt gärna vill spela och gärna driva spelet i matcherna.

Thomas Dennerby, U19-förbundskapten för Indien

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Jag tycker inte att det finns något att anmärka på. Hur det än är så är det en resultatsport. Det var väl ingen som riktigt vågade hoppas på att vi skulle vinna den gruppen. Då blir det en diskussion, som jag tycker är lite onödig gällande att vi aldrig riktigt är nöjda. Samtidigt beror det lite på hur man, totalt sett, ser på fotboll. Antingen kan du vara extrem åt andra hållet med att spela långt så fort man får en chans att göra det och ta sig så snabbt som möjligt till andra sidan. Sedan kan du också ha en vision om att spela ett antal passningar genom lagdelarna, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Från min synvinkel och som jag ser på fotboll är passningen i sig ingen viktig bit om det inte är en passning som för laget framåt. Det är att spela förbi en lagdel eller hitta en spelare, som är högre upp i position. Sedan kanske man taggar sig lite framåt, en touch bakåt från en felvänd spelare och sedan hittar man en ny yta för att spela framåt. Om det då blir fem passningar innan man skapar målchansen eller 20 passningar i det anfallet innan man skapar målchansen spelar i mina ögon inte någon roll. Det handlar om slutprodukten. Hur det än är så är det tydligt att vårt mål, när man spelar fotboll, är att försvara det ena målet och ta sig till det andra och skapa så många chanser som möjligt. Det är egentligen den enda förutsättningen som finns, utöver spelreglerna. Det står ingenstans att man ska spela snyggt eller något sådant.

ANNONS

- Jag tycker att de har gjort det jättebra och det finns inget att klaga på. Om vi hade spelat kanonfotboll och torskat hade det varit: "Hur fan kan man vara så huvudlös och spela offensiv fotboll?". Det går aldrig att tillfredsställa alla. Det är egentligen mitt enkla svar på det hela. Jag tycker att de gör det bra och alla kan inte bli tillfredsställda. Sedan ska vi alltid jobba på att utveckla våra spelare, men frågan är om det är ett A-landslags uppgift? Jag tror att det måste börja betydligt tidigare i utbildningen. Jag tycker att de gör det bra.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Jag tycker att de gör det bra. Ett A-landslag och en A-förbundskapten har ett enda mål och det är att ta sig vidare och vinna matcher. Det är det enda som någon någonsin kommer ihåg. Sådana här debatter pågår bara under de dagarna ett mästerskap pågår. Om något år tittar alla på statistiken och ser att Sverige spelade oavgjort mot Spanien och kanske tog sig till kvartsfinal, semifinal eller final. Det är ingen som minns det där om ett tag. Det finns en uppgift och det är att ta sig så långt som möjligt.

ANNONS

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Det är att vinna. Jag tror att alla länder resonerar likadant. Det finns ett primärt mål och det är att vinna matchen. Då försöker du naturligtvis göra det på det sättet som du tror passar dig och ditt lag bäst. Det är en A-förbundskaptens uppgift. Vi kan också vända på det hela. Om Mancini (Roberto, Italiens förbundskapten) eller någon annan skulle vilja spela ett lite snabbare Sverige-spel, så har de kanske inte riktigt spelarna för det. Då måste de följa sin metod, säger han och fortsätter:

- När jag var förbundskapten och pratade med de japanska ledarna på någon konferens, så frågade de vad som låg bakom vår totala framgång kring 2011 med VM och OS 2012. Då sa jag att vi tittade på alla och att vi helst ville vara lika bra som USA på fasta situationer, men de hade ju ingen Abby Wambach. De ville också helst spela ett omställningsspel som Sverige med att vara organiserade, vinna boll och slå snabbt, men de hade inga sådana spelare och så vidare. När de då hade hållit på med allt det här och önskat, så såg de till vad de hade för spelare och vad som kan ge de en framgång. Så tror jag att alla egentligen tänker. Sedan kan någon tycka att det ser roligare ut om man har 27 passningar på egen planhalva än tre passningar. Det har egentligen inget att göra med hur många målchanser man skapar i slutändan och det är viktigast. Jag tycker att de är duktiga och gör det fantastiskt bra. Jag hoppas att det fortsätter efter tisdag.

ANNONS

Anders Andersson, tidigare landslagsspelare

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Jag tycker att det defensiva spelet varit bra. Stabilt hela vägen framifrån och bak. Vi har styrt motståndarna till rätt ytor. I offensiven har man inte kommit till samma bollförande spel vi sett i kvalet och i Nations League. När det hänt, under lite för korta perioder mot Slovakien och Polen, ser vi hur skickligt laget är i det spelet.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- I mästerskap så är det givetvis poängen som räknas och vinner Sverige bara matcher så är det okej. Men alla vill ju se ett offensivt landslag och där tycker jag att vi har en del att jobba på. Speciellt med det spelarmaterial som finns att tillgå.

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Landslaget är lite speciellt. Där är det korta perioder man ses och resultat som ska fixas. Jag tycker att man kan ha krav att de ska utvecklas liksom spelarna man har att tillgå utvecklas. Vi har turen att som litet land ha unga spelare som till exempel Isak och Kulusevski som nästan är världsspelare redan och då bör man kunna ha bollen ofta i matcherna. Dock ska man komma ihåg att landslaget under Janne Andersson och Peter Wettergren blivit ett lag som rubbar stornationer och enkelt städar av blåbärsnationer. Så har det verkligen inte alltid varit. Oftast spelar man också med mer bollbesittning än man gjort i detta EM. Kan hoppas det kommer nu.

ANNONS

Janne Jönsson, tränare i Stabæk

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Om man börjar med matchen mot Spanien så följde man ju strategin tydligt. Det var en väntad matchbild där Spanien hade mycket boll och förde spelet. I den matchen får man vara glad att man håller nollan och kanske hoppas på någon omställning. Men man kan inte tro att man ska spela ut Spanien. Jag är inte förvånad över Sveriges spel, det är så de har spelat sen kan man ju såklart önska att ha mer boll i de andra två matcherna.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- I mästerskap handlar det bara om resultat, det måste vara prioritet i ett mästerskap. Sen såklart är det ju kul om spelet utvecklas och man är mer spelförande, men inte på bekostnad av resultat. Det har ju varit ett effektivt sätt då Sverige vann gruppen före ett lag som Spanien. Sen kan man ju diskutera sättet man spelar på men jag är inte kritisk så länge man når resultaten. Sverige försökte spela mer passningsinriktad fotboll i Nations League, även mot stora nationer. Prestationerna var ju bra stundtals och man var spelförande vissa delar, men förlorade ändå. I mästerskap är det resultat som räknas som sagt.

ANNONS

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Det är klart att man kan ha vissa krav internt och att det kommer krav utifrån. Men det är också svårt i ett landslag, nu har jag inte varit tränare i ett landslag men de träffas väldigt sällan och att då försöka förändra och utveckla ett nytt spel, det är svårt. I ett klubblag är det något helt annat, då har man en daglig verksamhet och kan jobba mer tillsammans. Som Stabæk som jag är i nu, där kan ju vi som klubb bestämma en väg vi ska gå men det är betydligt svårare i ett landslag. Här har ju vi också ekonomiska intressen att utveckla unga spelare som vi kan sälja, men det skiljer ju sig också från landslagsfotboll.

Pär Zetterberg, tidigare landslagsspelare

Vad tycker du om Sveriges spel?

ANNONS - Först och främst är det fantastiskt starkt att vinna gruppen och nå de resultat som de har gjort. För det är trots allt resultaten som räknas i ett landslag och inte minst i ett mästerskap. Men på sikt så ser man ju att de lag som har mest boll och är spelförande når framgångar på sikt. Om man tittar på till exempel Champions League så är det offensiven som premieras snarare än defensiven. Det är något som Sverige och svensk fotboll måste ta till sig, men det är något som tar tid. Vi har inte samma typ av spelare som Nederländerna eller Belgien, Nederländerna har spelat mer eller mindre på samma sätt i 30 år. Det finns en annan kultur där. Men våra ungdomar går mer och mer åt det hållet med en mer spelande fotboll.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

ANNONS - Man måste spela utifrån sina spelare och sitt sätt. Som sagt har vi inte samma spelare som de större nationerna. Om vi jämför och tittar på Erik Hamréns tid som förbundskapten så försökte ju han förändra spelet och spela en mer offensiv fotboll och ändrade formation till 4-3-3. Han fick istället stor kritik för att han inte lyckades nå resultat.

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Man är inte med i ett A-landslag för att utveckla spelare. Det är något man kan göra i ungdomslandslagen och främst i klubblagen. Men i landslaget är det resultatbaserat. Hade Sverige spelat en roligare fotboll och tagit en poäng i gruppspelet hade det istället riktats skarp kritik mot Janne Andersson.

Mirza Jelecak, tränare

Vad tycker du om Sveriges spel?

ANNONS - Resultatmässigt är det fantastiskt. Där finns det inte så mycket att orda om, det går ut på att ta så många poäng som möjligt och försöka vinna gruppen vilket Sverige gjorde. Det är en stor bedrift.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Jag förstår att folk har åsikter om Sveriges sätt att spela. Men när vi pratar om landslag så är det ju inte så att Peter och Janne har tid med sina spelare att utveckla ett arbetssätt och ett spel där man kan jobba varje dag. Vi har vårt sätt att spela och vår kultur, Spanien har sitt sätt och har alltid spelet på ett vis. Men man måste kunna skilja på klubblag och landslag där man i ett klubblag har mer tid, säger han och fortsätter:

- Men ser man på Sveriges insatser i Nations League där man mötte flera stora nationer och hade mer boll, skapade mer och spelade jämna matcher men förlorade. Jag vet inte, vill man ha det istället? Kanske. Jag tror nog i slutändan att vi vill se Sverige gå vidare från gruppen. Dels ger det framgångar till vårt landslag och men det ger också större möjligheter för landslaget i fortsättningen också. Det är en komplex fråga men resultaten måste alltid vara det primära och speciellt i ett landslag måste man prata mer om resultatet än arbetssättet än vad man gör i ett klubblag. Men jag förstår samtidigt kritiken och kan till viss del hålla med om den, men de har gjort det fantastiskt.

ANNONS

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Om man vänder på det lite. Jag tittade på Danmark mot både Wales och Ryssland och de spelade ju fantastiskt bra och en fotboll som jag tilltalas mer av. Mer offensivt lagd fotboll men det känns också som att Danmark har mer den kulturen och rent historiskt vad som har funkat för dem. Men jag tror definitivt att man kan göra både och, både spela bra fotboll och få resultat. Men vi ska nog inte låsa oss vid själva arbetssättet.

Erik Edman, tidigare landslagsspelare

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Jag tycker att Sverige fått mer betalt i form av poäng än vad prestationerna borde genererat. Sverige ska vara nöjda med hela andra halvlek mot Slovakien och första 15-20 minuterna mot Polen, sen övrig tid har Sverige i ärlighetens namn inte presterat på den nivå vi är vana vid. Det finns betydligt mer att hämta vilket lovar gott inför fortsättningen! XG efter de tre gruppspelsmatcherna 4,79 emot och 3,63 för Sverige vittnar om just detta.

ANNONS

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Jag tycker hela den här debatten i media är helt skev huruvida torftigt anfallsspel är att föredra så länge Sverige vinner matcher. Som om valet vi måste göra är att acceptera svagt anfallsspel för att kunna ta poäng?! Det finns ju inte ett enda seriöst fotbollslag i hela världen som spelar "rolig" fotboll för att det är kul, utan för att spelsättet de använder ska öka sannolikheten att vinna fotbollsmatcher. Så även för Sverige, jag hävdar bestämt att med ett mer varierat passningsspel så kommer Sveriges vinstchanser öka, det farligaste man kan göra i fotboll är att inte våga ta risker.

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- På grund av betydlig kortare perioder tillsammans i landslagssammanhang så behöver man arbeta med befintliga kvaliteter i spelartruppen i betydligt högre utsträckning, än till exempel i ett klubblag där man har tid att "träna upp" en förbättring i spelet. Alltså måste du som förbundskapten i större utsträckning rätta din spelidé efter vad du har för spelare. Sverige har en mycket bra mix av spelare idag, där många är tekniskt begåvade och passar för ett varierat passningsspel tillsammans med ett bra kollektivt försvarsspel som grund. Janne har gjort och gör ett suveränt jobb. Han har utvecklat landslagets spel om man tittar på det i sin helhet.

ANNONS

Håkan Ericson, förbundskapten för Färöarna

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Först och främst får jag gratulera till resultaten såklart. I ett mästerskap är det resultat som räknas och där har man gjort det bra i både VM och EM. Sedan finns det olika sätt att spela fotboll på och man har olika saker man sympatiserar med. Utifrån mitt perspektiv tycker jag att det är lite för passivt i försvarsspelet och för lite vilja att göra något konstruktivt i anfallsspelet. Kan man då kritisera det när resultaten kommer? Det finns egentligen inget fog för det, men för att nå riktigt, riktigt långt bör man också ha en tydligare idé för vad man vill göra med bollen när man får den och på så sätt kunna kontrollera matchen även offensivt och inte bara defensivt, vilket jag tycker har varit fallet i de här tre matcherna, som jag sett, frånsett en period mot Slovakien, där man hade en bra period i en del av en halvlek.

ANNONS

Han fortsätter:

- För att nå nästa steg tror jag att det krävs en dimension till, både i det här Europamästerskapet och i nästa mästerskap. Det är samtidigt högst personliga synpunkter, och det är klart att jag suttit i den här diskussionen själv. När jag ledde U21 och vi vann EM fick vi också en del kritik för att vi inte hade så mycket bollinnehav och inte tillräckligt mycket anfallsspel och så vidare. Där var ambitionen mer, och vi hade även mött Portugal tidigare inför finalen. Vi var då på spelarna att exempelvis våga spela mer nedifrån och våga ha en större bollbesiktning för att på så vis ha fler spelare i straffområdet och skapa fler avslut. Jag har inte en aning om hur den viljan är och vad ambitionen är i landslaget, då jag inte kan veta det eftersom att jag inte följt träningar och teoriomgångar dag efter dag. Men det har inte riktigt sett ut så i matcherna om man bara bedömer utifrån det. Vi visade också med nästa kull i U21 att det går att föra delar av matcher mot lag som Spanien, Kroatien och England, vann gruppen och gick obesegrade genom en kvalgrupp med tio matcher mot den typen av lag. Många av de spelare vi mötte spelar i EM just nu - det självförtroendet skulle jag önska finnas mer av i dagens matchplaner.

ANNONS

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Det finns egentligen inte några mallar för det. Jag har också lite svårt för att motståndare kritiserar det. Det är ju upp till varje motståndare att scouta hur exempelvis Sverige spelar och vad deras akilleshäl är. Jag tycker att Spanien gjorde en otroligt svag match mot Sverige, då de sökte sig ut mot kanterna hela tiden, precis som Sverige ville. Spanien använde tre-fyra tillslag på varje spelare, vilket gjorde att tempot blev väldigt lågt. I EM-kvalet, när Sverige spelade 1-1 mot Spanien, gjorde de på precis på samma sätt. Jag tycker att Sverige borde ha vunnit den matchen. Motståndaren måste då utmana Sverige på ett annat sätt genom att spela mer centralt, mellan lagdelar och få in ännu mer folk i boxen när man väl väljer att slå inlägg. Där tycker jag att det är dålig coachning av Spaniens coach. Det gäller att hantera hur Sverige uppträder helt enkelt. Man kan aldrig skämmas över att skapa ett resultat mot ett bra lag. Det vill jag absolut inte säga.

ANNONS

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Jag skulle nog vilja säga att det mer är en fråga för svensk fotboll och Svenska Fotbollförbundet med att titta på om det finns en idé för hur vi ska agera. Om vi ska spela en viss typ av fotboll med A-landslaget bör våra ungdomslandslag göra det också för att vara inne i det tankesättet. Jag vet inte om det riktigt finns och om den genomsynen finns. Det fanns inte tydligt uttalat så länge jag jobbade där i varje fall. Sedan vet jag inte hur det ser ut just nu, men jag tror inte att man ger spelarna optimal chans om man spelar på ett annorlunda sätt i ungdomslandslagen som helt skiljer sig från det man gör i A-landslaget. Att Janne, som förbundskapten, ska ha det utvecklingskravet på sig när han ställer ett lag i ett mästerskap ska han i sådana fall vara förberedd på innan. Annars måste han få göra det han tror är bäst för att vinna den enskilda matchen.

ANNONS

Ericson fortsätter:

- Jag följde Janne (Andersson) väldigt väl när han var i Norrköping och de tog guld 2015. Det är en helt annan fotboll, som spelas i det här mästerskapet och delvis i VM gentemot vad Janne stod för i Norrköping. Visst, det är skillnad på att möta Spanien och Sirius, men det var mycket mod och mycket våga, samt tydliga riktlinjer om hur man kom till avslut. Jag vet inte om det är en anpassning till det internationella eller ledare i hans närhet som påverkat honom. Om man ger signalerna att man kan spela en fotboll som man gjorde då tror jag att man skapar mycket mod i spelarna. Jag tycker att det handlar mycket om mentala signaler. Om vi är realistiska ska Sverige inte ha en chans mot Spanien och Portugal, precis som att Färöarna inte ska få ihop två passningar mot Österrike, men det ska man inte ha som utgångspunkt.

ANNONS

- Jag tycker att utgångspunkten måste vara att man är elva mot elva, att vi har gjort våra förberedelser och att vi kan störa de här motståndarna (de bästa landslagen) i enskilda matcher, även om det kanske inte går i en serie. Jag tror att Janne har haft något uttalande om att han inte drömmer, utan jobbar hårt. Jag håller med om att det gäller att jobba hårt. Det gör alla förbundskaptener, då man lägger 16-18 timmar per dygn och nästan jobbar jämt mellan samlingarna, Jag tror också att det är viktigt att våga gå utanför det här och drömma. Vad vill vi ska hända och vad kan hända i bästa fall? Hur ska vi kunna slå Spanien med 3-0? Hur ska den matchen se ut? Jag tror att vi kan komma bakom tänkbara mål och inte bara realistiska mål genom att tillåta oss sådana tankar. Jag vet inte hur mycket man jobbar med det, men jag tror att det är jätteviktigt att tillåta sig att ha en visionär och drömlik bild för att komma bakom tänkbara realistiska mål.

ANNONS

Håkan Mild, klubbchef i IFK Göteborg

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Det handlar inte om att ha bollen mest, utan att ha bollen bäst. Ser man till gruppen hade Sverige det i och med att de vann gruppen. Jag tycker Sverige gör det jättebra på alla sätt. Sedan kan man önska olika saker, men det är hyfsat oviktigt i vissa situationer, beroende på hur matchen ser ut och vilket läge man är i, vad man har för mål med matchen. Det finns inget att klaga på med det svenska landslaget. De gör det fantastiskt bra år ut och år in.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Spelar du i mästerskap går det ut på att vinna. Varje match är unik. Du har ingen tid att reparera saker, du har tre matcher i gruppspelet, där kan du göra lite, men nu är det vinna eller försvinna. Nu gäller det att göra sakerna du är bra på väldigt bra. Jag tycker inte det är någon stor fara.

ANNONS

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Det är det som är fantastiskt med elitidrotten. Det finns inget facit hur man ska göra, det finns bara tyckande. De förväntningarna och förhoppningarna är det som gör det så intressant för alla att titta på. Alla lag spelar olika och det är det som gör det spännande. Sverige är otroligt bra på att se till att spelarna gör det tillsammans och använda spelarna till det de är bra på. Sedan har Janne kört med samma grupp ganska länge. Det kommer in lite nya spelare då och då, men många har hängt med ganska länge. Det är väl Sverige ganska bra på. De bygger team och grupp, vilket är minst lika viktigt på ett mästerskap. Du ska vara i fem-sex veckor och måste ha någon samsyn på vad man gör. Är du 23 spelare så tycker alla inte om varandra lika mycket, men man måste ändå försöka tycka om varandra och göra varandra bra. Det lyckas Sverige med gång på gång med den här ledningen. Bara det är enastående ur ett ledarperspektiv, så hatten av för dem.

ANNONS

Sven-Göran "Svennis" Eriksson, tränare

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Försvarsmässigt finns det inte mycket att säga om, de gör det väldigt bra i allmänhet. De är väldigt aggressiva när de bestämmer att de ska börja försvara. Ibland backar de hem lite för djupt, som vid 2-0 mot Polen, men i stort sett är försvarsspelet väldigt bra. Det är ju vad Sverige är bra på. Sedan är jag ganska övertygad om att de kan göra det bättre. Vi har inte sett det bästa av Sverige än tror jag, men resultatmässigt är det helt fantastiskt vad de gör. Om man då betänker att de kan bättre, framför allt framåt, så blir det spännande att se elvan på tisdag. Jag tror de har en jättechans att nå kvartsfinal.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Man måste i fotboll titta på resultatet. Det är inte alltid det är champagne-fotboll. Styrkan är också att kunna prestera och göra nödvändiga resultat även om spelet inte är hundra procent som man önskar. Men ändå är de där - ännu en gång är Sverige på väg mot kvartsfinal. Så jag tycker inte man ska vara kritisk alls. På sätt och vis är det orättvist att vara kritisk. Vi är trots allt tio miljoner invånare. Sista VM var fantastiskt och nu är vi på väg dit igen. Det är det vi alla vill.

ANNONS

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Man vill ju gärna se champagne-fotboll, som man sa på min tid i IFK Göteborg. Men jag vill hellre se att de går vidare om jag måste välja. Om det nu är ett val mellan att spela vacker fotboll eller gå vidare. I slutändan kan man förhoppningsvis göra bägge delarna. Men att gå vidare i stort mästerskap är ju det man är där för att göra och det man drömmer om. Nu är vi i åttondelsfinal och då borde vi vara nöjda.

Eriksson fortsätter:

- Nyckeln för Sverige blir att de ska kunna få tag på bollen på motståndarnas planhalva och hålla i den där. Så du inte tappar bollen så fort du bryter den och ger chansen till motståndarna att anfalla på nytt. Då hamnar du djupt och får inte tag i bollen. Då blir det svårt komma upp med laget. Det är väl det jag skulle jobba med som tränare, att försöka hålla i bollen mer i svåra stunder. Men det är lättare sagt än gjort.

ANNONS

Henrik Rydström, tränare i Kalmar FF

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Var och en blir salig på sin tro. Det vore onekligen an smula förnämt av mig att kritisera ett lag som tagit sig vidare från en grupp med Spanien. Till och med vunnit den. Jag tror att Janne och hans stab fick sig rejäla käftsmällar i Nations League, då man försökte möta storlagen på storlagens sätt. Och väljer nu något helt annat. För oss på utsidan kan det tyckas... cyniskt och trist. Men Janne och hans stab (inklusive spelarna) blir till syvende och sist bedömda på resultaten. Jag kan garantera att ingen hade varit nöjd om Sverige haft en fantastisk speluppbyggnad, men åkt på kontringar både mot Spanien och Polen och förlorat med 2-0 två gånger om. Då hade de fått kritik för att vara naiva. Det man också ska ha med sig är att mästerskap och landslag är något annat än klubblag. Kortsiktigt kan fokus på försvarsblock och fasta situationer ge effekt och det kommer alltid vara "enklare" och gå snabbare att gnugga in ett grundspel när det gäller försvarsspel än anfallsspel. Anfallsspelet, när det gäller landslag, handlar ofta om enskilda spelares skicklighet och inspiration eftersom det inte finns tid att träna in något annat.

ANNONS

Rydström fortsätter:

- Diskussionen man i så fall kan ha är om Jannes bedömning av vad spelarna är kapabla till är rätt? Finns det större förmågor rent offensivt i gruppen än vad de tillåts visa? Men där har jag stor tilltro till Janne Andersson och Peter Wettergren, de vet vad de sysslar med.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Som sagt, var och en blir salig på sin tro och Janne, ihop med sin stab, är fantastiska ledare. De får spelarna att underordna sig kollektivet och vid mästerskap, med få antal matcher, är det nog det enskilt viktigaste. Där tillhör Sverige de allra bästa.

Han fortsätter:

- Över tid är det dock svårt att vinna matcher när de rent objektiva siffrorna är så svaga som det varit i de här tre matcherna. Det tror jag Janne Andersson vet om och jag tror faktiskt inte de önskat att det skulle vara riktigt så skralt som det varit. Men vi kan ju också vända på det, att trots att det sett ut som det gjort vinner Sverige gruppen. En egenskap stora nationer alltid varit bra på, att ta sig vidare från gruppen utan att spelmässigt imponera.

ANNONS

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Inga alls. Vid mästerskap är det snarare segerruset som folk minns och strävar efter. Det är vi klubblagstränare som ansvarar för att utveckla spelet och se till att spelarna blir bekväma med flera olika sorters spel. Janne Andersson ska kapitalisera på det sen.

Han fortsätter:

- Sedan är det ju också så här, att vi som är fotbollsstreber och har förälskat oss i strukturerad speluppbyggnad och ett kontrollerat, men vertikalt bollinnehav i stil med Sarri, Bielsa, Tüchel och Pep, tja, mästerskap för landslag är, med vissa undantag, inte riktigt vår stund. Vi får tugga i oss rensningarna och långa igångsättningar från målvakter. Jag måste också erkänna att strebern i mig ofta får stå tillbaka och i stället njuter jag av Seb Larssons kaptensskap, hur han sätter nivån för ett stenhårt jobb.

ANNONS

Alexander Axén, tränare

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Det har varit så i många EM och VM att lag som inte imponerat i början ändå har gått ganska långt. Man ska växa in i turneringen och det är det jag tycker Sverige har gjort. Ukraina kommer vi ta och sedan ska man göra en maxprestation mot Tyskland eller England. Då har man stor chans att gå till semifinal och där kan allt hända. Då är det ingen som pratar om hur man har spelat eller inte.

Axén fortsätter:

- De vann gruppen, så vad betyder egentligen bollinnehav och passningsprocent? Det handlar om vad man gör med bollen. Har man vunnit gruppen så kan det omöjligen vara dåligt. Sedan kan man spela med låg eller hög risk i sina passningar och då blir det automatiskt skillnad på passningsprocenten. Ju fler kortpassningar i sidled, desto högre procent, men också lättare att försvara emot. Om man spelar med hög risk och slår längre bollar kan en eller två av de passningarna göra att man vinner matchen.

ANNONS

- Sverige har gjort det de är bäst på: spela 4-4-2, kollektivt försvarsspel och sedan ställa om. Det är så vi haft våra framgångar hela tiden. Det är många som vill ändra sättet att spela och Erik Hamrén gjorde det. Sedan fick man en riktig överkörning och då gick vi snabbt tillbaka till det vi kan och inte det vi vill, som jag brukar säga.

- Sedan tycker man ju att "vi har de här spelartyperna, varför släpper vi inte bara lös?", men när vi har gjort det så vinner vi väldigt sällan. Vi åkte ur Nations League på grund av det. Då får du ställa den frågan till den personen som vill spela den fotbollen, att den ska få bli förbundskapten och ta den risken att köra och åka på riktiga storsmällar med allt vad det betyder. Det är väldigt svårt att se hur någon ska kunna kritisera Jannes jobb eller sättet att spela med tanke på vilka framgångar han har.

ANNONS

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Det är alltid resultaten som räknas, även i allsvenskan eller vilken serie du än är i. Det är ingen som säger att "de kom tia, men herregud vilken fin fotboll de spelade". Du får inget plus för det. Man kan säga att det är under utveckling eller processer som det modernt heter. I slutet av dagen så är det ju vad det blev av det som räknas. När man väljer att prioritera försvarsspelet som Sverige gör och vinner gruppen är det omöjligt att någon kan säga att det är dåligt. Och vad menas egentligen med "offensiv fotboll"? Är det att man ska passa mer till varandra eller att skapa många målchanser? Om vi passar med mer säkerhet så får vi färre målchanser och då tycker jag inte det är rätt väg att gå.

Axén fortsätter:

- Vi har snabbhet och spelartyper som är väldigt bra en mot en, så jag tror att det här kan vara ett offensivt spelsätt. Att man backar hem i block och försvarar och sedan åker man därifrån. Då kommer man kunna skapa mycket målchanser tack vare att man har de här spelarna. Spelare som Isak, Kulusevski och Forsberg är bäst på omställningar när de får löpa ut. Det blir väldigt svårt när man passar ner ett lag och för spelet mot ett lag som backar tillbaka. Naturligtvis måste vi kunna lite av båda, för vi möter både bättre och sämre lag, så det gäller att hitta en balans där.

ANNONS

- Det är några få landslag som alltid bestämmer hur sin matchbild ska se ut och sedan får de andra anpassa sig beroende på vilka man möter. Jag har svårt att se lag kunna bestämma att de ska ha mer boll än Spanien. Jag kan inte komma på något land som gjort det de senaste tio åren. Tanken är nog att man vill ha mer boll och man försökte i Nations League att ändra sitt sätt att spela, men resultaten uteblev. Då tror jag att Janne och Wettergren känner att de vill ha resultat och då har spelarna köpt det (att prioritera försvarsspelet mer). Men det betyder inte att man lagt den idén från Nations League åt sidan, utan bara att vi inte riktigt är framme där än.

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Jag är så trött på det här snacket om "processen". De har tre, fyra dagar på sig att sätta någonting. Alla kommer från olika typer av lag och förutsättningar. Någon spelar i Juventus, någon i IFK Göteborg. På tre dagar ska du spela en utvecklande fotboll, vad det nu är. För mig handlar ett landslag om att vinna hela tiden. Ta ut spelarna som passar bäst till det man vill göra angående vilka lag man ska möta och sedan försöka göra den absolut bästa fotbollen utifrån det. Sverige har varit bra mot sämre rankade lag också sista åren, men vi är inte bland de absolut bästa länderna. Vi kan inte vinna om vi inte gör det vi är bäst på: försvara och sedan slå långt. Det får man acceptera.

ANNONS

Mikael Stahre, tränare i IFK Göteborg

Vad tycker du om Sveriges spel?

- Jag är helt övertygad om att det svenska laget och ledningen är väldigt nöjda med det man presterat resultatmässigt. Det är fantastiskt bra i sig att vinna gruppen och ta sig vidare. Bollinnehav är inte den gemensamma nämnaren om man vinner matcher eller inte, däremot är det klart man vill alltid ha så hög passningsprocent som möjligt. Har man lägre bollinnehav… man kan läsa siffror på massa olika sätt, men min poäng är att jag tror det svenska laget har gjort mycket av det de bestämt och att de känner sig trygga i den spelidén - att de är väldigt slaviska till det de bestämt. Det är därför Sverige har vunnit gruppen.

Hur ser du på att ordna framgångar så här?

- Alla vill spela en attraktiv fotboll, men det är i betraktarens öga. Det är trots allt resultat det handlar om. Ska man ta poäng mot Spanien måste man spela på ett visst sätt. Sveriges ledning består av skickliga ledare och tränare. De har gjort den bedömningen utifrån erfarenheter med det här laget. Det är den ständiga balansgången - om man ska spela med fler offensiva spelare och en offensivare idé kontra att nå resultat. Där förstår jag 100 procent deras väg. Då hade jag också valt den vägen om man fått välja.

ANNONS

Stahre fortsätter:

- Vi har ju offensivt skickliga spelare som underkastar sig idén. Det finns massor med kreativa spelare både i startelvan och på bänken som gör det. Och det är det som gör Sverige så starkt. Man får vara medveten om att man ska spela tre matcher på en kort tid och man kan inte bara trycka på en knapp.

Vilka krav kan man ha på att A-landslaget ska utveckla spelet?

- Ett oavgjort resultat borta mot Spanien och att hålla nollan i en EM-premiär… det är ju som en seger. Enligt mitt sätt att se på det, då vi lever i en resultatpressad verksamhet, då får det se ut som helst i en sådan match. Varför når Sverige med våra resurser och vårt fokus någon slags framgångar i lagidrott? Nio gånger av tio är det skickliga spelare i kombination med strikt organisation, lagarbete och en tydlig idé. Det är så Sverige når framgång generellt sett, oavsett vilken sport man pratar om.

ANNONS

Stahre fortsätter:

- När man kommer till den yttersta nivån pratar man bara om resultat. Det är därför det finns strategier och det är därför mindre nationer kan vinna över de större. Skulle vi i Skandinavien göra på samma sätt som de stora nationerna är risken att vi skulle få ett betydligt sämre resultat. På den nivån kan man inte prata om utveckling. Det handlar bara om resultat. Du kommer inte högre upp än ett A-landslag i ett Europamästerskap eller världsmästerskap. Då är det bara resultatet i centrum. I den perfekta av alla världar har man kanske större bollinnehav, fler offensiva actions, fler mål, men uppenbarligen var det så att landslaget drog en hel del slutsatser från matcherna i höstas i Nations League mot toppnationerna där om vilken approach de skulle ha.

- Utveckling är i betraktarens öga. Utveckling, det får ju andra stå för. Det får man göra i klubblag och när spelarna är i ungdomsåren. Däremot handlar det om val av spelidé. Ska man ha 75 procent bollinnehav eller är det okej att man har 37 procent? Sedan får man bedöma om man har större chans att vinna matchen med de 37 procenten eller om man tror att man ska kunna få 78 procent eller 80.