Gyökeres-svaret som får Tomasson att le: "Hoppas få tips"

Sveriges hetaste spelare just nu är Viktor Gyökeres, som gjort 36 mål och 14 assist på 39 tävlingsmatcher för Sporting den här säsongen. Under torsdagen ska han och landslaget ta sig an Portugal i en träningslandskamp - i Gyökeres nya hemland.

25-åringen startar då i Jon Dahl Tomassons första landskamp. Forwardsstjärnan har fått ett gott intryck av nye förbundskaptenen inför premiärmatchen.

- Det känns väldigt intressant. Och det är väldigt nytt. Jag tror verkligen att vi kan få till det bra, säger Gyökeres.

Sporting-spelaren är också glad över att en tidigare forwardsstjärna i form av Dahl Tomasson, som spelat för klubbar som Milan och Feyenoord, tagit över landslaget.

Annons

- Jag hoppas att jag kan få lite tips om bitar i anfallsspelet som jag kan lära mig.

Men det där bara skrattar Dahl Tomasson åt.

- Jag behöver inte lära honom något alls. Han hanterar det bra på egen hand, säger Dahl Tomasson och ler.

- Han gör ju mål hela tiden. Det har han gjort i flera år. Sen har vi så klart bra diskussioner om spelet, hur vi kan skapa chanser och hur vi ska försvara oss.

Förbundskaptenen tror starkt på Gyökeres i Blågult.

- Han är ännu bättre nu än i Coventry när jag mötte honom (med Blackburn) förra säsongen. Han njuter av att vara här i Portugal nu och jag ser fram emot att få se alla mål han kommer göra för landslaget också.

- Jag tror alla i Sverige är stolta över honom. Och alla lag behöver målgörare. Vi har flera spelare som kan göra mål.

En annan som "golvats" av Gyökeres framfart i Portugal är blågule lagkamraten Dejan Kulusevski.

Annons

- Det är otroligt. Jag kollade hans nummer häromdagen och såg hur många mål och assist han gjort. Vi ska vara otroligt glada, hela landet, över att vi får fram spelare som honom. Jag är otroligt glad för hans skull. Jag hoppas att han kan hjälpa oss här också, säger Kulusevski.

Landslagets kapten Victor Nilsson Lindelöf, som tidigare spelat för Benfica i portugisiska ligan, fyller i:

- Han har presterat fantastiskt. Jag är väldigt glad för honom. Han har visat att han kan prestera på en väldigt hög nivå.

- Ligan här passar honom bra. Den är stark och han vet hur han gör mål, säger Nilsson Lindelöf.