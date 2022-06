Historisk EM-ersättning - pengaregn över svenska klubbar: "Jättetillskott"

Sedan 2008 har herrklubbar fått ersättning av Uefa för att släppa spelare till Europamästerskap, vilket gynnat svenska klubbar, men så har inte fallet varit på damsidan.

Först under hösten 2021 tog Uefa beslut om att för första gången ge ersättning till damlag som släpper spelare till EM i England i sommar. Den totala summan ligger på 4,5 miljoner euro, drygt 48 miljoner kronor, som klubbarna får dela på det här mästerskapet.

Summan, som går till en klubb, utgår från antalet dagar som en spelare är släppt för att delta i mästerskapet, vilket inkluderar tio "förberedelsedagar", det totala antalet dagar som en spelare deltar i turneringen, samt en extra resdag. Klubbar får 500 euro, drygt 5300 kronor per spelare per dag, och garanteras därmed minst 10 000 euro, drygt 106 000 kronor per spelare som deltar i mästerskapet, då gruppspelet pågår i nio dagar. Vid avancemang till slutspel kan det bli mer pengar.

Om Sverige skulle gå hela vägen till final skulle de svenska spelarnas klubbar få totalt 17 000 euro, drygt 180 000 kronor per spelare, som de släppt till den svenska EM-truppen.

De damallsvenska klubbar som har med spelare i EM är AIK, BK Häcken, FC Rosengård, Kristianstads DFF, Vittsjö GIK, Hammarby IF, IFK Kalmar, Kif Örebro och Linköpings FC.

Häcken har med flest spelare, sju stycken, i form av Jennifer Falk, Elin Rubensson, Johanna Rytting Kaneryd, Agla Maria Albertsdottir, Luna Nørgaard Gewitz, Stine Larsen och Mille Gejl, medan Rosengård har med näst flest spelare, sex stycken, vilket är Caroline Seger, Olivia Schough, Ria Öling, Gudrun Arnardottir, Sofie Bredgaard och Katrine Veje.

- Det är såklart jätteviktigt. När vi lånar ut spelare gratis är sådana här pengar jätteviktiga, och också att Uefa och Fifa verkligen ser till att göra förändringar för damfotbollen också. Det är superviktigt, och det är även pengar som inte är budgeterade, så det är ett jättetillskott, säger Rosengård-sportchefen Therese Sjögran till Fotbollskanalen.

Sjögran är även glad över att Uefa tagit beslut om att dela ut ersättning till damlag. Tidigare har bara Fifa gjort det vid ett tillfälle på damsidan - under VM 2019 - då samtliga klubbar, som släppte spelare till världsmästerskapet, fick dela på 81,4 miljoner kronor i ersättning.

- Det är såklart ett jätteviktigt beslut. VM 2019 var det första mästerskapet överhuvudtaget, där vi fick ersättning, så det är såklart viktigt. Vi lånar ut spelarna gratis till förbundet och betalar full lön, full försäkring och allting när spelarna är iväg. Det är bra att vi får någon form av ersättning, men sedan kommer det alltid skilja sig vad gäller summor mot herrfotbollen så länge mästerskapen och så vidare drar in mer pengar, men att strukturen är förändrad är hur bra som helst.

Landslagsforwarden Olivia Schough, som till vardags spelar i FC Rosengård, är också glad över att det kommer in pengar till Skåneklubben.

- Det är superbra. Nu vet jag inte hur mycket pengar det handlar om, men jag har i varje fall hört att det är mer än förut, och det är såklart positivt. Vi hoppas att vi kan få ännu mer framöver, men vi är många som är iväg och det är klubbarna som betalar vår lön, så det är klart som fasen att de ska ha pengar tillbaka när vi är borta. Det är helt rätt och hjälper.

BK Häckens sportchef Martin Ericsson om EM-ersättningen:

- Det är ett bra incitament att pengarna ökar där när man släpper sina spelare, att det blir en morot för klubbarna att producera landslagsspelare. Som klubb är det väldigt positivt, säger sportchefen till Fotbollskanalen.

Albert Sigurdsson, klubbchef i Kristianstads DFF:

- Jag tycker att det är en otroligt viktig del av utvecklingen och det visar att det är bra att ha internationella spelare, som spelar på högsta nivå. Det är nog väldigt bra för hela ligan, säger Sigurdsson till Fotbollskanalen.

Erika Nilsson, hållbarhet, marknad och sport i Vittsjö GIK:

- Det är en jätteviktig del och jag tycker egentligen att det borde varit självklart hur länge som helst. Vilket företag i hela världen skulle låna ut sin personal gratis, och dessutom eventuellt få tillbaka sina arbetare skadade och inte kunna använda dem? Det är inte många företag som skulle gå med på en sådan deal utan att få någon slags ersättning för det, så egentligen är det jättekonstigt att det inte skett tidigare, säger Nilsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- I och med VM 2019, som var första gången, blir det förhoppningsvis praxis framöver också. Det var då det instiftades, så jag tycker det var väldigt bra. Vi är tacksamma över det och det är givetvis ett tillskott som vi inte hade räknat med. Man vet aldrig, så man har inte vågat lägga någon budget för det, och sedan vet man aldrig om en spelare är skadad och så vidare, så det är en bonus.

På herrsidan delade klubbar, som släppte spelare till EM i fjol, på runt 200 miljoner euro i ersättning från Uefa.