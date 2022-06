Schough: "Det är det enda vi vill - den enda planen"

FC Rosengårds svenska landslagsforward Olivia Schough, 31, har under vårsäsongen levererat åtta mål på 15 framträdanden i damallsvenskan, samtidigt som Skånelaget toppar tabellen. I söndags gjorde hon två mål i 6-0-krossen mot AIK i Solna, och under måndagen stod hon därmed över landslagets första träning under EM-förlägret i Båstad.

Schough tränade individuellt på gym efter söndagens seriematch och menar att kroppen känns bra.

- Den känns jättebra. Det har varit en intensiv säsong hittills och vi hade lite tunn trupp i början, men nu börjar det ordna till sig, även om många av oss har spelat väldigt mycket. Jag ser det positivt och har fått mycket speltid och sådär. Kroppen känns förvånansvärt väldigt bra, säger hon.

Schough tycker sig även varit och är i fin form inför sommarens mästerskap.

- Jag har känt mig i bra form hela säsongen, men det är alltid kul när målen och poängen börjar trilla in. Då känns det ännu bättre, säger hon.

Rosengård toppar i dagsläget tabellen med fem poäng ner till tvåan Linköping, med sex poäng ner till trean Kristianstad och med tio poäng ner till Häcken och Eskilstuna på femte och sjätte plats.

Schough tror och hoppas på ett nytt SM-guldfirande senare i år.

- Det är klart att vi har jättegoda möjligheter att ta SM-guldet. Det är det enda vi vill och den enda planen också. Vi har lagt oss i ett jättebra läge nu, så det känns väldigt skönt att lägga det bakom sig och vara nöjd med detta för nu. Efter EM är det bara att fortsätta resan och ta hem guldet, då det såklart är planen, säger forwarden.