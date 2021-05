Jannes hint om att Isak och Kulusevski startar i EM-genrepet: "Kan tänka sig att båda ska spela"

Under lägret i Båstad matchades ofta Marcus Berg tillsammans med Robin Quaison och Alexander Isak tillsammans med Dejan Kulusevski.

ANNONS

Mot Finland startade Berg och Quaison. Berg fixade straffen till 2-0 och Quaison gjorde 1-0-målet.



Men nu hintar Janne Andersson om att Isak och Kulusevski kan få starta i genrepet mot Armenien.



- Det är bra att vi har flera alternativ nu. Vi har en situation där man till exempel kan tänka sig att Alexander Isak och Dejan Kulusevski ska spela forwards i nästa vecka, om vi säger att det kanske är så, då kan ju det vara ett skäl till varför båda inte spelade i dag, för att båda har haft tuffa säsonger i sina klubblag med tuff matchning, och "Alex" har haft lite känning. Så det var bra att båda två fick återhämtning nu och så får vi se om båda spelar nästa lördag, säger Andersson.



Kommer du i nästa match att spela elvan som ska starta mot Spanien?

- Det vet man inte.

Mot Finland kom Kulusevski in på en kant, men efter matchen berättade Janne Andersson i C More att det är troligt att Juventus-stjärnan kommer att spela anfallare mot Armenien.

ANNONS

Efter matchen mot Finland sa Dejan Kulusevski att han tycker att det var ganska skönt att få börja på bänken.



- Det är klart att man alltid vill spela, men för att vara ärlig var det skönt att vila efter en lång säsong.



Har du fått några indikationer om vilken position du kommer spela på under EM?

- Inte så jättemycket. Jag tror att jag kommer spela mest som anfallare, men i dag kom jag in som högerytter. Jag kan spela på flera positioner och det är positivt.

Om att få chansen mot Armenien med Isak på topp säger Kulusevski:

- Kanske det. Det finns en till träningsmatch och kanske spelar vi tillsammans. Det viktigaste är att vinna, vem som spelar är inte det viktiga, säger han.