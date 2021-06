JUST NU: Bekräftat: Berg petas - här är svenska elvan mot Polen

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Sverige är redan klart för åttondelsfinal i EM, och ställs under onsdagskvällen mot Polen i den sista gruppspelsmatchen. Kvällens match, tillsammans med Spaniens möte med Slovakien, avgör vilken placering Sverige kommer att ta i gruppen - man kan sluta etta såväl som tvåa och trea beroende på resultaten. Få full koll på förutsättningarna här.

I Sverige väljer förbundskapten Janne Andersson att göra en förändring i startelvan mot de två första gruppspelsmatcherna, då Marcus Berg lämnar plats för Robin Quaison i elvan.

Startelvor:

Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson - Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Alexander Isak, Robin Quaison.

Polen: Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek - Kamil Józwiak, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Tymoteusz Puchacz - Karol Swiderski, Robert Lewandowski, Piotr Zielinski.