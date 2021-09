Kritik mot egna spelet - nu vill landslaget ta steg: "Känt att offensiven bör vi kunnat fått ut mer av"

Mikael Lustig, Sebastian Larsson, Marcus Berg, Andreas Granqvist och Gustav Svensson har tackat för sig. Därmed försvinner mycket kvalitet och erfarenhet. Nu får andra spelare chansen och då gäller det att få ihop saker och ting så fort som möjligt. På torsdag väntar nämligen Spanien och kort efter är det match mot Grekland, och det är bara gruppettan som får en direktplats till VM i Qatar.



- Jag tror att det märks en del, det är stora spelare och stora personligheter som har lämnat och det har varit spelare som tagit stor plats och som är ledare. Det är klart att det är stora platser som ska fyllas, säger Alexander Isak och fortsätter:



ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

- Men samtidigt kommer det nya spelare som är väldigt duktiga. Det gäller för oss att få ihop saker och ting så snabbt som möjligt. Jag tycker att det är ett väldigt spännande landslag som vi har på gång nu.Ludwig Augustinsson håller med:- Det är stora spelare och personligheter som har lämnat och det är klart att man märker det under de första dagarna. Jag tror att det tar ett tag innan allt sätter sig och innan man kommer in i en grupp. Men vi har bra spelare som är redo att kliva in. Jag tycker att det ser bra ut. För egen del ska jag försöka hjälpa de nya så mycket som möjligt, på samma sätt som de äldre hjälpte oss när vi kom. Alla får hjälpas åt att ta ansvar, säger han.- De senaste åren har vår styrka varit defensiven och vi har varit väldigt stabila där. Det vill vi fortsätta vara. Så det är ju spelet med boll i offensiven. Jag tycker att mot Ukraina så dominerade vi under delar av matchen och det vill vi göra oftare och mer. Det har varit flera matcher under åren där vi har varit bra på det. Men om man tar Spanien-matchen under EM så var vi inte nöjda med spelet med boll och Spanien hade kanske för mycket boll. Det är väl det som vi vill utveckla för att ta nästa steg och kunna bli ännu bättre. Jag tror att det är det vi kommer att jobba med, säger Augustinsson.Isak fyller i:- Defensiven sitter ju och det ska vi spinna vidare på och fortsätta göra lika bra och ännu bättre. Sedan är det ju offensiven där man kollar på spelartyper som vi har nu så har vi väldigt många olika sätt vi kan spela på beroende på vilket motstånd vi har. Vi har väldigt många kreativa spelare som kan skapa farligheter där framme. Sedan gäller det att få det på plats, säger Isak och fortsätter:- Det är det som vi måste utveckla och kunna sätta tillsammans. I EM var vår defensiv väldigt bra, men man kanske har känt att offensiven bör vi kunnat fått ut mer av. Men det är lite nya spelare nu och det tar lite tid att få allt på plats. Men det känns som att vi är på god väg dit och det finns väldigt stor potential.Nu när Mikael Lustig har lämnat landslaget så är han klar som ny studioexpert i Telias och C Mores nya UEFA Champions League-studio. I en intervju med Fotbollskanalen sa den förre landslagsbacken att han tycker att det är viktigt för det nya landslaget att undvika Nations League-vibben då vissa spelare ville spela en typ av fotboll (mer offensivt) och andra ville ha samma spel som varit tidigare. När Aftonbladet frågar Ludwig Augustinsson om hur han ser på det svarar han:- Alla vill ju alltid se vad man kan göra bättre och vi har alltid haft en bra defensiv, och det här är ju något som vi alla pratar om tillsammans med Janne och Peter, vad kan vi utveckla. Och det är väl den biten med bollen. Kan vi vara lite mer modiga? Kan vi hålla i bollen lite mer mot de här stora nationerna för att ta nästa steg och för att kunna bli ännu bättre som landslag och kunna gå ännu längre?, säger Augustinsson och fortsätter:- Alla vill ju bli bättre och därför diskuterar vi det. Det gäller att få ihop det. Vi hade ju någon match i Nations League där det inte funkade där vi var okej med bollen men där vi blev väldigt sårade bakåt. Man måste ju ha den balansen. Vi ska försöka utveckla det.- Nej det tror jag inte. Det är ju inte vi spelare som bestämmer utan det är Janne och Peter som tar besluten och lägger matchplanen, och där har vi varit väldigt lojala och följt planen. Men sedan vill vi alla utvecklas och se på vad vi kan göra bättre, säger Augustinsson.