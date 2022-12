Kulusevski och Rolfö vinner Årets forward 2022

Dejan Kulusevski har varit strålande sedan han bytte Juventus mot Tottenham i januari. 22-åringen är även en nyckelspelare för förbundskapten Janne Andersson i det svenska landslaget.

Nu står det klart att Kulusevski prisas som Årets forward 2022 för sin insatser.

"Dejan Kulusevski har tagit sig an England och en av världens bästa ligor på ett imponerande och inspirerande sätt. Han har fått en fantastisk start i Tottenham och snabbt tagit en nyckelroll i klubben, som är vidare till slutspelet i Champions League. Även i landslaget har Dejan vuxit ut till en nyckelspelare, där det vackra målet mot Slovenien sticker ut", lyder motiveringen.

Kulusevski om utmärkelsen:

- Jag är så glad och stolt över att ha vunnit det här priset som årets forward. Först och främst så vill jag tacka min familj, de har gett mig allt och chansen att lyckas. Sedan vill jag även tacka mina vänner, lagkamrater och tränare - både Antonio Conte i klubblaget och Janne i landslaget, säger han till förbundets hemsida.

- Det år jag haft i Premier League har varit fantastiskt. Jag är så glad och lyckligt lottad över att vara i Tottenham och jag ser otroligt mycket fram emot vad vi kan åstadkomma framöver, både i klubblag och landslaget.

Han fortsätter:

- För mig har det bästa detta år varit att spela på Friends Arena i den blågula tröjan framför alla svenska supportrar. Det är den bästa känslan i världen att få sjunga nationalsången med publiken och det ser jag fram emot även 2023.

Given i Barcelona, ett av världens bästa klubblag, och Sveriges landslag. Ja, även Fridolina Rolfö har ett framgångsrikt 2022 att se tillbaka på - minst sagt.

Nu har 29-åringen utsetts till Årets forward. Motiveringen:

Med en oerhört hög högstanivå har Fridolina Rolfö under året cementerat sin plats i startelvan i FC Barcelona, ett av världens bästa klubblag, samtidigt som hon fortsatt varit en viktig spelare i landslaget. Med sitt starka driv, fruktade skott och stora offensiva kvalitéer - som kombinerar snabbhet, styrka och teknik - fortsätter Fridolina utveckla sitt spel vilket gör henne till en spelare på absolut högsta internationella nivå.

Rolfö:

- Det känns superkul! I år har jag inte gjort så mycket mål, men jag känner mig väldigt glad över att få det här priset när jag tittar på vilka fantastiska spelare som också var nominerade. Både Stina och Johanna har gjort riktigt bra år, så känner mig tacksam och hedrad som blir vald i den konkurrensen, säger hon till SvFF:s hemsida.

- Jag känner att jag har blivit mer komplett som fotbollsspelare under året då jag fått speltid på olika positioner. Jag känner att jag växt som spelare, framför allt i försvarsspelet där jag breddat min repertoar. Jag befinner mig i en väldigt bra klubb, med skickliga spelare runt om mig på träningar och i match, där jag fortsätter utvecklas varje dag.

Utöver Champions League-spel med Barcelona har Rolfö även ett VM att se fram emot 2023.

- Det har varit mycket lärdomar under året. Jag har kommit in i spelet i klubben ännu mer och vi har också haft utveckling i landslaget, där jag tycker att vi trots utmaningar i EM tagit nya steg under året. Så för mig har det varit ett väldigt positivt år, med väldigt roliga fotbollsminnen och en Champions League-final som höjdpunkt. Och under hösten i klubblaget känns det som bästa säsongen hittills, så nu ser jag fram emot 2023, avslutar hon.

Priserna är en del av Fotbollsåret 2022, där årets största fotbollsstjärnor och insatser inom svensk fotboll hyllas. Programmet sänds den 27 december.