Nya spelsättet ska utvärderas - Janne öppnar för förändringar

Sverige föll med 3-2 borta mot Norge under söndagen. Det är herrlandslagets tredje raka förlust i Nations League, efter 2-0-segern mot Slovenien i premiären. Nu kan inte Blågult vinna gruppen längre, inför de två avslutande matcherna mot Slovenien och Serbien i höst.

Förbundskaptenen Janne Andersson är nedstämd efter ett nytt nederlag.

- Jag kommer aldrig skylla på någonting men det är bara att konstatera att om vi räknar antalet A-landskamper i det här laget och framför allt hur många minuter fotboll de spelat tillsammans så blev det kanske lite för många (spelare) med lite för lite erfarenhet samtidigt. Därför blev vi lite hårt straffade, säger Andersson.

- Jag har väl egentligen känt så hela samlingen, att det har funnits positiva delar med att få in nytt folk, men att det kanske har också blivit lite för många på en gång. Det är någonstans där vi hamnade i den här matchen också. Det är tungt.

Andersson utvecklar:

- Pratar vi strukturen i hur vi spelade och att det var nytt spelsätt… ja, det ska vi ju sätta oss ner och analysera nu. Men i vårt försvarsspel skiljer det inte jättemycket gentemot tidigare. Däremot tycker jag att det fanns trevliga tendenser i vårt anfallsspel när vi attackerade i ytterzon. Det ska bli intressant att plocka ihop det här. Det är den stora skillnaden, att vi spelar med en "nia" och två yttrar. Vi får titta på det.

- Summa summarum: en rörig samling med många återbud och det fullbordades ju i den här matchen när "Ludde" (Ludwig Augustinsson) fick kliva av på uppvärmningen.

Du har ju haft en hel del framgång med det här landslaget. Hur är det att stå i den här perioden som ni går igenom nu?

- Det här har varit jättejobbigt. Jag väljer att se det positivt och inte tjata om de som inte är här, men jag kan bara konstatera att det är många nya spelare om vi jämför med förra sommaren och nu. Många slutade i somras och sen har vi haft en skadeproblematik. Jag känner inte riktigt att vi har fått chansen fullt ut med spelarna som finns. Sen tar jag ju ut de jag tar ut. Men det har kanske blivit lite för många nya och oerfarna spelare samtidigt.

- Jag har inte fått möjligheten fullt ut. Det kände jag redan i mars, med den skadeproblematik och lite speltid (på spelare) som var in i playoff då. Det här sista halvåret har varit jobbigt utifrån det perspektivet. Det har varit jobbigt. Och den här samlingen var jobbig. Det erkänner jag.

På frågan om han tänker slopa det nya spelsättet och 4-3-3-systemet svarar Andersson:

- Nja. Nu får vi utvärdera det här. Pratar vi försvarsmässigt så är det inga stora skillnader kring hur vi spelar nu gentemot tidigare. Den är ganska okomplicerad. I anfallsspelet tycker jag att det finns intressanta ingredienser med spelare som är mer yttrar än kombinationsforwards. Det är egentligen därför vi vill spela på det här sättet.

- Nu får vi utvärdera de här fyra matcherna. Jag tycker vi kommer till en hel del intressanta situationer. I första halvlek i den här matchen hade vi en lite sämre balans. Mot Slovenien blottade vi oss lite mycket, men sen blev det bättre mot Norge (hemma) och Serbien. Nu hade vi sämre balans i första halvlek innan vi rättade till det. Vi blev lite ihåliga. Blir man för utspridda i anfallsspelet är det svårt att försvara sig. Det gäller att hitta den balansen kring att våga.

Han fortsätter:

- För det här handlar ju om att vi vill vara mer offensiva. Vi försöker vara det. Det ska vi hålla ihop med en vettig balans.

Hur resonerar du kring den centrala mittfältstriangeln? Är det aktuellt att spela med två mer tydliga sittande mittfältare framöver?

- Det får vi se. Det är en grej som vi får titta på. En del i att vi ville ha det så här är att Mattias Svanberg, som var avstängd nu, är en spelare som passar in väldigt väl in i en av de här rollerna. Vi har tittat lite på vilka spelare vi har och hur vi kan utnyttja de på bästa sätt. Även Kristoffer Olsson passar väldigt väl in i en "åtta" eller en "tia". Precis som Emil Forsberg. Det är egentligen det som lett fram till det här. Jag tycker att vi får smaka på det. Hur vi går vidare. Men den stora grejen är att vi spelar med tre forwards.

Du tror inte Jesper Karlström hade trivts bättre i en mer sittande roll i den här matchen?

- Det hade han mycket väl ha kunnat gjort. Men i klubblaget spelar de med två balanserande mittfältare och då är han den som går (framåt) ganska mycket. Han har i klubblaget lite liknande den rollen som han hade nu.