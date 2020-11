Quaison bänkad gånger två - svarade med mål: "Blir bedömd på det"

Under EM-kvalet och stora delar av Nations League-spelet i höst var Robin Quaison given som forward i Sveriges startelva. Men den här samlingen fick Mainz-spelaren sitta på bänken i de två tävlingsmatcherna. Mot Kroatien (seger med 2-1) fick han inte ens hoppa in.

Men mot Frankrike under tisdagen byttes Quaison in i den 66:e minuten. Hur han svarade på bänkningarna? Genom att näta. Han reducerade sent till 3-2, men i slutsekunderna ökade sedan hemmalaget på till 4-2.

- Det är alltid skönt att göra mål. Tyvärr betydde inte målet så mycket, men det är alltid skönt att göra mål. Det är mitt jobb. Jag blir bedömd på mina mål. Nu fick jag ett. Det känns okej, säger Quaison.

- Jag är nöjd. Men jag hade hoppats på att få spela lite mer. Men vi har bra spelare.

Om sin situation i Blågult säger Quaison:

- Jag tycker att jag gjort det bra tidigare i landslaget, så jag är så klart inte glad när jag får sitta på bänken. Den här samlingen var det så, sen får vi se vad som händer framöver. Jag vill bara spela.

I C More efter slutsignalen sa han också:

- Det är tråkigt. Jag känner att vi kunde såra dem lite i andra halvlek och vi gjorde ett försök. Vi gjorde ett mål där, men sedan gjorde de mål i slutet och det är tråkigt.

- Jag är här för att spela och jag vill alltid spela fotboll. Det gör mig glad att spela fotboll, så det har varit lite tuffare än samlingarna innan, men det är okej. Jag överlever. Nu har det blivit lite mer konkurrens på forwardspositionen och det betyder att jag måste jobba hårdare. Det är bara att jobba på.

Han sa vidare:

- Jag tar med mig att vi kan stå upp mot bra motstånd. Grabbarna gjorde en fantastisk match mot Kroatien och i dag var vi nära, även om det inte var tillräckligt. Vi har lite saker att jobba på till VM-kvalet, säger han.