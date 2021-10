Schelin om Sveriges grupp: "Det kommer vara tufft direkt"

EM-lottningen är avklarad inför mästerskapet i England den kommande sommaren. Lotta Schelin var en av flera profiler som var med under lottningen under torsdagskvällen. Sverige möter Nederländerna, Ryssland och Schweiz i grupp C.

- Mina spontana tankar är exakt det. Att man regerar på att "det här ser ändå okej ut". Man söker alltid efter vilka som är de bästa lagen och där är Sverige och Nederländerna som går in i turneringen som favoriter, säger Schelin till C More.

Öppningsmatchen är den tuffaste på pappret, Nederländerna. En förlust där innebär att pressen ökar direkt in på andra matchen mot Schweiz. Det behöver däremot inte vara något negativt, menar Schelin.

ANNONS

- Så kan det vara, absolut. Det kräver mycket av svenskorna att gå in i en sådan öppningsmatch. Men jag kan också känna att det kan vara skönt att få komma igång direkt och inte hamna i ett läge och få jobba sig in i turneringen. Nu vet man att det kommer vara tufft direkt.

Schelin tror inte att det finns någon risk att Sverige underskattar Ryssland och Schweiz, som många tippar sluta trea och fyra i gruppen.

- Vi som är utanför kommer bara känna att det ska vara segrar, så är det ju. De som är inne och är runt omkring laget kommer att ha stor respekt för både Ryssland och Schweiz.