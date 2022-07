SPELARBETYG: Asllani bäst i segern mot Portugal

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Kosovare Asllani

Hade lekstuga på högerkanten från första minuten. Hotade hela tiden. Låg bakom förarbetet när Nathalie Björn fick till Sveriges första hörna som Filippa Angeldahl gjorde mål på. Skapade dessutom en frispark i ett farligt läge - där hon sedan spelade en kort boll till Angeldahl som gjorde 2-0. Gjorde även 4-0 på straff när hon säkert placerade in bollen vid det högre hörnet.

Filippa Angeldahl

UT 70. Väldigt stabil på mittfältet, var med i defensiven och visade sig hela tiden spelbar. Och visade på sin fina högerfot två gånger om. Dundrade in Sveriges två första mål, vilket lade grunden för segern.

Jonna Andersson

Följde, precis som Hanna Glas, med upp i flera anfall. Visade upp sin vänsterfot, då hon låg bakom hörnorna till 1-0 och 3-0 i första halvlek. Det lade grunden för Sveriges seger.

Amanda Ilestedt

Robust i försvarsspelet. Testades inte så ofta, och stod för en bra, defensiv prestation. Störde även motståndaren Carole Costa vid självmålet till 3-0.

Johanna Rytting Kaneryd

UT 54. Var med i majoriteten av de offensiva chanserna i den första halvleken och utmanade ständigt. Inledde starkt och visade på fint samarbete med Kosovare Asllani på högerkanten. Hade två målmöjligheter men tajmade lite fel.

Stina Blackstenius

Kom inte riktigt till sin rätt i den första halvleken trots ett mål bortdömt för offside. Men i den andra halvleken drog hon först till med ett skott som Patricia Morais räddade. Oturen med offside fortsatte sedan när Blackstenius nådde högst på ett inspel och nickade in bollen bakom den portugisiska målvakten, men även det målet blev bortdömt. Fick till slut fira, då hon satte 5-0 på övertid.

Hedvig Lindahl

Var stabil, men utsattes samtidigt inte för några stora hot. Höll nollan.

Magdalena Eriksson

UT 55. Stod för en stabil prestation ihop med Amanda Ilestedt i mittlåset. Blev nästan aldrig riktigt farligt. Byttes sedan ut tidigt för att Linda Sembrant skulle få sina första minuter på planen i EM.

Hanna Glas

Stabil bakåt och följde med en hel del upp i anfallsspelet. Ett par inspel, som var lite farliga.

Fridolina Rolfö

UT 70. Stabil insats. Tvingade fram hörnor och blixtrade till vid några tillfällen. Anfallaren jobbade fint tillbaka och hjälpte till i defensiven.

Linda Sembrant

IN 55. Hoppade in och fick sina första minuter i sommarens mästerskap. Behövde egentligen inte göra så mycket, då hon inte utsattes för särskilt många hot.

Nathalie Björn

UT 78. Tillbaka på mittfältet i stället för Caroline Seger. Var stabil och fördelade bollarna bra. Stod inte ut jättemycket - inga större misstag. Tvingade fram hörnan som Sverige sedan kunde göra 1-0 på.

Olivia Schough

IN 54. Kom in som en frisk fläkt och spelade in fint till Fridolina Rolfö i sin första aktion. Fortsatte med sina inspel, men inget som riktigt hotade. Drämde till med ett hårt skott, men Patricia Morais räddade. Stabil insats och klart godkänd.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Lina Hurtig (IN 70), Hanna Bennison (IN 70), Elin Rubensson (IN 78).