SPELARBETYG: De var bäst i Sveriges seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Samuel Gustafson

UT 82. Var den som var bäst på att bygga upp anfall. Och det var också det han gjorde innan Christoffer Nyman satte 1-0. Bra på att spela ut lagdelar. Var bra, men kan ännu bättre.

Hjalmar Ekdal

Mittbacken såg trygg och erfaren ut bland många debutanter. Stabil i alla sina aktioner, både med och utan boll. En bra landskamp.

Hugo Larsson

UT 68. Bra blick för spelet. Hittade en del smarta passningar. I den första halvleken spelade han oftast säkert och tog få risker, och då blev det mest korta passningar. När han i den andra halvleken visade prov på sitt längre passningsspel så var det också säkert.

ANNONS

Leopold Wahlstedt

Målvakten gjorde det bra i debuten. Framför allt stod han för en svettig räddning i den 19:e minuten, vid ställningen 0-0.

Yasin Ayari

UT 82. Visade att han ville mycket och var den som hittade fram till Nyman vid 1-0. Det stämde inte alltid för honom, men gjorde en helt okej match.

Christoffer Nyman

UT 82. Gjorde ett av matchens två mål efter ett behärskat avslut. Stark arbetsinsats då han ofta var själv längst fram då Zeidan oftast droppade ner.

Moustafa Zeidan

UT 68. Stod uppsatt som en av två anfallare, men ville gärna falla ner banan i hopp om att få bollen, vilket gjorde att Nyman blev ensam i anfallet. Hade mycket boll, med blandat resultat. Bland annat en genomskärare som var nära att bli farlig, och sedan ett bra svenskt läge men där han själv tog svagt avslut i stället för att passa.

ANNONS

André Boman

Högerbacken jobbade hårt defensivt men hängde inte alltid med mot lurige Tomas Galvez. Ville ta för sig offensivt och försökte exempelvis transportera boll i hög fart framåt.

Alexander Bernhardsson

Var inte så involverad i den första halvleken. Och det var synd. För när han blev mer involverad i andra halvlek så blixtrade han till några gånger och visade upp fina kvaliteter. Kvick och lurig.

Victor Eriksson

I mångt och mycket skötte sig Eriksson fint. Men mittbacken förlorade en viktig duell som gav en farlighet för Finland i första halvlek.

Noah Persson

19-årige blandade och gav. Nära att ge bort ett jätteläge i andra halvlek men löste också vissa svåra situationer på ett fint sätt. Vänsterbacken bidrog stundtals med fina passningar framåt i planen.

Bilal Hussein

IN 68. Piggt inhopp. Mittfältaren vann dueller och fördelade boll.

ANNONS

Omar Faraj

IN 68. Forwarden hann inte uträtta särskilt mycket.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Carl Gustafsson (IN 82), Sebastian Nanasi (IN 82), Joel Asoro (IN 82)