SPELARBETYG: De var bäst när Sverige slog Grekland

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Alexander Isak

Svår första halvlek, men klev fram i andra när Sverige behövde det som mest och var matchavgörande. Fixade straffen till 1-0 och satte själv 2-0.

Robin Olsen

Bra match av målvakten. Gjorde bland annat en viktig räddning när Grekland fick tryck i slutet av första halvlek. Assist till Isaks 2-0-mål med en kanonutspark.

Emil Forsberg

UT 87. Fortsätter att vara säkerheten själv på straffar och gjorde matchens första mål. Är oerhört viktig för lagets offensiv och skicklig på att få fast boll och också på att lösa situationer på små ytor. Var även bra i defensiven.

Victor Nilsson Lindelöf

Tappade bort Masouras i en löpduell som ledde till grekiskt stolpskott i första halvlek, men annars stabil. Bra med boll och var den som slog djupledspassningen som Isak fixade 1-0-straffen på.

Ludwig Augustinsson

En stabil insats av vänsterbacken. Slet på och klev in i dueller. Kunde ha bidragit mer offensivt men hämmades där av att Sverige var svagt innan paus.

Albin Ekdal

UT 81. Viktig för laget. Vann många dueller och la ner ett stort jobb. Fick ett gult kort och är avstängd mot Georgien.

Viktor Claesson

UT 81. Kom inte rätt i offensiven, men la ner ett stort och viktigt jobb i defensiven. Bra presspel och erövrade boll flera gånger.

Robin Quaison

UT 87. Kom inte rätt i första halvlek. Tappade boll enkelt några gånger när han kunde ha låst fast den. Spelade upp sig i andra halvlek. Hade ett bra avslut efter att Grekland tappat boll i farligt läge. Höjde sig också i djupledsspelet.

Marcus Danielson

Stark i luftspelet men såg virrig ut i första halvlek, då han var steget efter sin motståndare vid några tillfällen.

Emil Krafth

Svag första halvlek. Såg inte bekväm ut med boll och kunde tryckt upp längs med kanten vid flera tillfällen när han fick den. Tvekade istället. Högerbacken hade en lugnare andra halvlek.

Kristoffer Olsson

Hade svårt att hitta rätt i matchen. Blev överspelad flera gånger. Lyckades inte få till det kreativa.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Jens Cajuste (IN 81), Mattias Svanberg (IN 81), Martin Olsson (IN 87), Viktor Gyökeres (IN 87)