Sveriges motståndare: "Vi väntar bara på att det här ska vara slut"

Avslutningen på Sveriges grupp i Nations League ser ut att bli en rysare, efter att Blågult besegrat Kroatien med 2-1 under lördagen. Nu står Sverige och Kroatien på samma poäng och målskillnad inför den avslutande omgången på tisdag, då det avgörs vilket lag som åker ur A-divisionen.

Sverige behöver antingen ta minst en poäng mer än Kroatien, förlora med färre mål än Kroatien eller vinna med fler mål än Kroatien - för att säkra tredjeplatsen i gruppen.

- Sverige vann välförtjänt. De var bättre än oss, speciellt i första halvlek. Vi spelade upp oss i andra halvlek men det räckte inte, säger Kroatiens förbundskapten Zlatko Dalic.

Kroatien ska nu ta sig an Portugal på tisdag, medan Sverige möter Frankrike. Inför de matcherna är det redan klart att Frankrike slutar etta i gruppen och Portugal tvåa.

- De vet redan var de slutar i gruppen men det är två bra lag och jag tror inte de kommer ta det lugnt mot oss. Vi vill göra det bättre (i sista omgången) och försöka vinna.

- Men helt ärligt är det inte lätt. Vi saknar sju-åtta spelare från vårt bästa lag och vi väntar bara på att det här ska vara slut.

Dejan Lovren missade matchen mot Sverige, och två kroatiska spelare tvingades stå över på grund av att de testat positivt för covid-19 (Domagoj Vida och Marcelo Brozovic). Dessutom klev Filip Uremovic av skadad under lördagen, och Duje Caleta-Car drog på sig ett gult kort som innebär att han är avstängd mot Portugal.

- Vi har sagt från början att vårt mål är att stanna kvar i A-division. Vi kommer göra allt för att lyckas. Vi är VM-finalister och vi känner att vi förtjänar att vara i A-divisionen, säger Zlatko Dalic.

Dalic hyllar också Sveriges 20-årige forward Dejan Kulusevski, som gjorde 1-0-målet under lördagen.

- Han vann man of the match välförtjänt. Det är en fantastisk spelare. Han kommer spela på hög nivå under en lång tid. I honom har Sverige och Juventus en fantastisk spelare för framtiden.