TV: Axén om "Vigges" återbud: "Kliv ut och säg vad det beror på"

Victor Nilsson Lindelöf tackade nej till landslagssamlingen på grund av ”personliga skäl”. Alexander Axén tycker att det är en formulering som ger utreymme för spekulationer. - Kliv ut och säg vad det beror på, så vi slipper spekulationerna, säger C More-experten Alexander Axén.

Fotbollskanalen kunde tidigare under söndagen avslöja att Victor Nilsson Lindelöf tackar nej till landslagssamlingen i mars. Enligt uppgifter till Fotbollskanalen vägde petningen av John Guidetti in i beslutet att lämna återbud. SvFF bekräftade senare att mittbacken lämnar återbud på grund av ”personliga skäl”. En luddig formulering som ger utrymme för spekulationer, tycker C More-experten Alexander Axén.

- Vi vet inte om han fick någon skada i går mot Wolverhampton. Det är personliga skäl, men i stället för att det ska bli spekulationer så kliv ut och säg vad det beror på, så vi slipper spekulationerna, säger Alexander Axén.

Även C More-experten Anders Andersson är inne på samma linje som Axén.

- De (Victor Nilsson Lindelöf och frun Maja) väntar ju barn här framöver och det kan ju vara en grej som spelar in, men då är det konstigt att man inte kommunicerar ut det. Lite mer transparens hade varit bra, säger han.

Axén menar också att han hade blivit förkrossad om petningen av Guidetti vägde in i ”Vigges” beslut.

- Det kan inte vara så, då blir jag helt knäckt. Det kan inte vara som på skolgården att om man inte får vara i samma lag och så ska man inte vara med. Jag har jättesvårt att tro att det är så. Men man vet aldrig i dagens fotboll, men det får inte vara så. Då ger jag upp hoppet om alla fotbollsgrabbar.

