Backe tror på tuff omställning för Zlatan: "Kommer ha det jobbigt"

Zlatan Ibrahimovic frontade under fredagen amerikanska tidningen Los Angeles Times förstasida till tidningens sportdel som ny spelare i Los Angeles Galaxy. Han bröt under torsdagen sitt kontrakt med Manchester United och är nu redo för att ge sig in i den pågående säsongen med Galaxy i MLS.

Den tidigare New York Red Bulls-tränaren och C Mores expert Hasse Backe är inte förvånad över att Ibrahimovic väljer spel i MLS.

- Jag vet att han själv velat ta sista steget i karriären till typ MLS, så det är jag inte speciellt överraskad över. Det är en väntad utveckling, även om jag kanske trodde att det skulle ske för ungefär ett och ett halvt år sedan, säger Backe.

- Det blir en bättre och bättre liga för varje år, dels med arenor och träningsanläggningar, samtidigt som det köps in bra spelare från central- och sydamerika. Däremot kommer han att ställas inför en lägre nivå, inte bara i matcher även på träning, fortsätter han.

Backe tror att den största utmaningen för svensken blir att han nu ställs inför en lägre nivå än den han spelat på under sin karriär i Europa. Det kan bli jobbigt på flera plan.

- Jag har sett flera andra högprofilerade spelare som har haft väldigt svårt med omställningen att ställas inför den nivån, rent mentalt. Jag tror att den största frågeställningen för Zlatan kommer att vara hur det är att sänka sig till den nivån och ändå vara motiverad och engagerad både på träning och match, säger Backe.

- Jag tror att han kommer att ha det jobbigt i början och gissningsvis åker hem från träningarna i början och tänker, "vad har jag gett mig in på", men samtidigt har ligan också blivit bättre och bättre, så det kan också vara så att många tutat i honom att det är låg nivå, vilket kan göra att han också tänker att det är bättre än vad han tänkte sig, fortsätter han.

Under Backes tid i New York Red Bulls, så basade han bland annat över den tidigare Arsenal- och Barcelona-stjärnan Thierry Henry, som inledningsvis hade svårt för just omställningen till den lite lägre nivån i ligan.

- Jag hade väldigt mycket snack med Henry om att det här inte är Barcelona. Innerst inne så är han medveten om det också, men det är inte lätt för de högprofilerade spelarna som varit på den absolut högsta nivån att förstå att omgivningen är så mycket sämre. Jag tyckte dock att Thierry anpassade sig bättre efter sitt första år i ligan, säger han.

Hur högt värderas den här övergången i MLS?

- Jag gissar att övergången värderas väldigt, väldigt högt, även om skadan och bristen på kontinuerlig speltid kommer att ifrågasättas i amerikansk media.