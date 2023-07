Oväntad matchhjälte - Ilestedt jublar: "Riktigt skönt"

Det blev en spännande tillställning under Sveriges VM-premiär. Inte minst för att Blågult var spelförande majoriteten av tiden för att sedan få ett baklängesmål efter att Thembi Kgatlana utnyttjat sin fart och tagit sig förbi Amanda Ilestedt. Sedan skickade den sydafrikanska stjärnan in ett skott mot Zecira Musovic som stötte ut bollen, väl där kunde Hildah Magaia stöta in ledningsmålet.

Men Sverige skulle komma att vända på matchen. Ilestedt nådde högst på flertal hörnor och till slut skulle det smälla.

- Hon var nära så många gånger, då sa jag att när det väl gäller då kommer du göra mål och det är det viktigaste. Så det är jäkligt skönt, säger Nathalie Björn.

Vad säger huvudpersonen själv?

- Det är riktigt skönt. Jag fick sådana bra bollar av Kosse (Asllani) och Jonna (Andersson). Så det kändes riktigt gött att få sätta dit den.

Kosovare Asllani menar att de fasta situationerna kommer att bli otroligt viktiga i längden.

- Det är detaljer som kommer att vara avgörande. Vi har alla sett att det inte längre finns några sämre nationer längre. Vi ser att Haiti gör en otrolig match mot England. Alla lag som är mindre rankade förlorar inte med stora siffror längre, det är match i varenda en och det är detaljer som kommer att avgöra. Fasta situationer är en av våra styrkor och specialiteter och då är det en styrka att få utdelning.

Hon fortsätter:

- Hon (Amanda Ilestedt reds. anm), förtjänar verkligen det målet. Förutom längden har hon hög spänst och på träning är det lite av no mercy.

Magdalena Eriksson:

- Hon är stor och stark med bra tajming. Det är en bra krigare och det är mycket det vårt hörnspel bygger på att sätta in de i ytan där hon står. Hon är ett huvud längre och har tajmingen. Sedan är det fantastiska servar måste man säga. Både Jonna och Kosse lägger bollen precis dit denska och då är det upp till oss att trycka dit den.

Nathalie Björn menar att det är tron och viljan som gör att man till slut vinner.

- Den här tron om att vi vet vad vi kan och det är klart att 1-0 i baken det första som händer gör att det blir uppförsbacke men vi har visat att vi kan vända matcher många gånger förut. Det är en styrka vi har. Jag känner ute på plan att vi vet att vi kan vända matchen.

Johanna Rytting Kaneryd är extremt nöjd med poäng i sin VM-premiär.

- Otrolig lättnad. Det var tre poäng och det satt långt inne i dag men när Amanda sätter nicken till slut så är det bara en skön lättnad. En premiär är alltid en premiär. Det var egentligen inga konstigheter och vi visste att det kanske inte skulle se snyggt ut jämnt, utan det viktigaste skulle vara att vinna och lägga ner hårt jobb och det tycker jag att vi ör i dag Vi ville vinna och det gjorde vi.