Lundh: Krampaktig premiär - men viktiga jobbet gjort

Sydafrika var bara minuter bort från en bragdartad och historisk första VM-poäng men Amanda Ilestedt nickade in 2-1 när klockan tickade upp mot 90 minuter. Mittbacken vägde upp att hon kom lite snett när Sydafrika tog ledningen och ordnade lugn för svensk del.

Nej, det var verkligen ingen sprakande VM-premiär. Hur ofta är det å andra sidan det? Vi har sett det ena laget efter det andra (England, Danmark, Norge, Kanada) gå in i sommarens VM och haft svårt att övertyga. Historiskt sett för Sverige är det ofta krampaktigt och i VM 2019 var det tajt mot Chile precis som mot Nederländerna i EM 2022. Undantaget i närtid var när man krossade USA med 3-0.

Det viktigaste med premiären var att Sverige har tre poäng efter premiären i Wellington. Ett poängtapp hade varit jobbigare, men nu visade landslaget styrka genom att Peter Gerhardsson kunde använda bänken och vända 0-1 till 2-1 och seger. Klart att det finns mycket att jobba på, men det är en lång turnering och det gäller att kunna ta sådana här matcher.

Fram till att Fridolina Rolfö turligt styrde in 1-1 var det plågsamt att följa Sverige vars spel i anfallsläge var undermåligt. Det var som om det krampaktiga spelet från EM 2022 hade följt med till Nya Zeeland. Klart att det är speciellt när senaste svenska landskampen var i april och att det missgynnar ett lag som försöker skapa något. Lägg på det en hel del skadeproblem.

Återigen hade Sverige svårt att involvera Fridolina Rolfö (målet till trots) och det är en brist alternativt en framtida resurs. Nu kom de flesta svenska anfallen på högerkanten där Johanna Rytting Kaneryd var vass på mycket, men inte hade någon kvalitet på sina inlägg. Mycket svenskt bollinnehav gav få konkreta chanser och det verkade som om man inte hade någon lösning.

Sydafrika gör sin blott andra VM-turnering och det blev inga poäng på tre matcher i Frankrike 2019. Nu gjorde man en solid defensiv insats och kunde hålla världstrean Sverige på avstånd. Ett tecken på damfotbollens utveckling och det var givet att 54-rankade Sydafrika hoppades på försvarsspel och kontringar för att kunna skaka Sverige.

Två minuter in i den andra halvleken kom chocken. Sydafrikas Thembi Kgatlana utmanade det svenska försvaret när hon rundade Amanda Ilestedt och bjöd på ett hårt skott som Zecira Musovic räddade – men Hildah Magaia tryckte in returen till 1-0. Klart att Musovic retur går att undra kring, precis som att Jonna Andersson inte hann med målskytten.

Där och då var det ångest över Sverige och Peter Gerhardsson förberedde en rad skiften efter en timmes spel. I samband med att avbytarna hamnade ett av Rytting Kaneryds inlägg via en sydafrikansk back på Rolfös ben och det betydde 1-1. Trots det skiftade förbundskapten Gerhardsson och bland annat målskytten Rolfö plus Stina Blackstenius och Filippa Angeldal klev av, in kom Olivia Schough, Rebecka Blomqvist och Hanna Bennison.

Sverige tog upp jakten på ett segermål och Caroline Seger hoppade in med knappa tio minuter innan Lina Hurtig kom in med två minuter kvar. Trycket ökade på Sydafrika och det skapades lägen, och på den 13:e hörnan kom Amanda Ilestedt högst och den tidigare Paris SG-backen ordnade svensk seger. En stark nick ner i marken gick inte att rädda och därmed fick Sverige de viktiga tre poängen från premiären.

Alla inser att Sveriges kvalitet måste upp många nivåer för att nå medaljmatcher och även för att hantera Italien i nästa match. Den kampen lär även handla om att bli etta eller två i gruppen och det troliga är att tvåan får ta sig an USA i åttondelen. Det vill naturligtvis Sverige undvika och nu har man fått erfara att det krävs mer för att ha liv i drömmen om att gå långt.

Vi ska inte påstå att det var något imponerande som Sverige bjöd på denna morgon, men de gjorde jobbet och det räcker så här långt. Nu får laget och ledarna lugn och ro och kan jobba med sikt på nästa match, plus att man fått spela en landskamp igen. I premiärer är det viktigaste att ta tre poäng och det uppdraget är slutfört.