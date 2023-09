Lundh: Bättre läge att slå mästarna får man inte

Det var nästan fullsatt på Gamla Ullevi. Världsmästarna mot världsettorna i premiären av Nations League. Och vi fick en gemensam markering från alla spelarna inför avspark där man höll upp banderollen med det tydliga budskapet: "Det är över - vår fajt är den globala fajten".

Vackert så. Det var upplagt för en propagandaafton för fotbollens frammarsch och extra så för hemmalaget Sverige. Peter Gerhardssons lag hade alla möjligheter att piska de regerande världsmästarna och få en liten revansch efter VM-semifinalen.

För man måste vara ärlig om att Spanien inte bara kom utan några av sina bästa spelare, det var ett landslag som befunnit sig i en torktumlare de senaste dagarna. Och som inte hymlade om att de inte ens ville spela matchen mot Sverige.

Lägg till att VM-bronset i Australien och Nya Zeeland återigen skickat upp damlandslaget i en båge som ofta sker efter mästerskap. Nu fanns ett ännu större fokus på landslaget och särskilt när Spanien kom till Göteborg.

Och så slutade kvällen med ett sådant hemskt och svenskt antiklimax. Förlust i premiären i jakten på en OS-plats i Paris nästa sommar och på ett snöpligt vis. För bättre lägen än så här får man knappast när det handlar om att slå Spanien.

Domaren Rebecca Welch och hennes team kan inte räkna med julkort från Peter Gerhardsson, Marika Domanski Lyfors och de svenska spelarna. En oerhört tveksam straff i slutsekunderna gav Spanien segern i Nations League-premiären.

I herrarnas Nations League har man VAR och kan bedöma situationer som den när Amanda Ilestedt inte bara fick en straff emot sig utan även rött kort. Annat i damernas Nations League (vilket välkomnas i Sverige) och nu var det Welch och hennes team som bedömde läget när Amaiur Sarriegi gick ner i straffområdet.

Peter Gerhardsson var tydlig efter matchen att han inte förstår varför herrarna har VAR och inte damerna. Det är trots allt en Uefa-turnering. Han hade själv sett TV-bilderna och förstod inte hur det kunde bli straff. Än mindre utvisning.

Mariona Caldentey var säker från straffpunkten och skickade in 2-3 bakom Zecira Musovic. Sverige fick inte ens en chans att göra något på avsparken och det ska sägas att det engelska domarteamet var svagt med rätt många missar under matchen.

Frisparken mot Stina Blackstenius tidigt i matchen när Kosovare Asllani hade rakat in 1-0 var svår att fatta. Ändå får Sverige ta på sig det här. Man räckte inte till mot ett skadeskjutet Spanien som lyckades resa sig både från underläge och sen kvittering, och vinna.

Att de spanska spelarna inte gillar sin förbundskapten är ingen hemlighet. Ändå klarar man av att vinna på bortaplan efter en mardrömsvecka. Allt talade emot de spanska spelarna, men de tog vara på sina lägen och kunde avgjort matchen tidigare.

Peter Gerhardssons lag om att alltid ändra på vinnande lag kan vi ännu en gång skrota. För han skickade ut den framgångsrika VM-elvan till start med ett undantag. Lina Hurtig startade i avsaknad av skadade Fridolina Rolfö som fick följa matchen från distans.

Barcelona-spelaren var saknad. De svenska kanterna var rätt svaga och Nathalie Björn gick inte att känna igen från VM. Ändå var det Sverige som ryckte åt sig ledningen på en hörna. Kosovare Asllani slog en perfekt boll till Magdalena Eriksson och 1-0 var givet.

Där och då var det trivsamt på Gamla Ullevi. Innan ledningsmålet borde Filippa Angeldal skickat in 1-0 när Stina Blackstenius kom runt och hittade in med ett precist inlägg. Mittfältarens volley for tyvärr över. Och efter det svenska 1-0 bjöd Eriksson tillbaka när hon hittade Asllani vars nick inte var kraftfull nog.

Zecira Musovic var hjälte under VM men kom snett när Spanien ordnade 1-1. Ett skott utifrån gick i backen och fick en rejäl studs, men målvakten var knappast tillfreds med sitt ingripande. Kvitteringen var en överraskning då spanjorskorna inte hade mycket framåt.

Innan domare Welch blåste av den första halvleken kom Angeldal i ett friläge men avslutet var för svagt. Tyvärr. Där hade Sverige behövt ett ledningsmål och få bortalaget nertryckt resultatmässigt.

Den andra halvleken blev Spaniens och de svenska spelarna hängde inte med. Hamnade för långt i från. Möjligheterna framför Musovic blev fler och fler och målvakten revanscherade sig när hon gjorde sig stor och parerade ett friläge. Någon gång hade hon tur när en lobb landade ovanpå buren.

Det spanska ledningsmålet var både väntat och snyggt. Eva Navarro satte ett avslut i bortre krysset helt utan chans för Musovic efter att Jonna Andersson blivit borttrollad. 1-2 och det var en liten ridå ner för det svenska laget. Men Blackstenius öppnade för Lina Hurtig att fixa 2-2 och det hade varit okej.

Tyvärr blev det ett straffdrama i slutet och Sverige fick känna av en svidande förlust. OS i Paris är långt borta och med tid kan platsen som världsetta försvinna till just Spanien. Allt talar för att det spanska landslaget blir bättre och bättre när spelarna vinner fler strider och kan ägna sig åt fotboll.