Lundh: Ett omtänksamt landslag, men också ett lag som maskar och mörkar

En känsla av dagen efter vilade över det svenska landslagets pressrum under lördagen. Sponsorväggarna var resta. Vatten, sockerfri läsk av känt märke och några termosar kaffe var framställda. En del journalister jobbade, en del satt och följde träningen med reserver som pågick ute på plan. Inte ens mannen som kollade väskan på vägen in gav ett piggt intryck.

Det blev sent för alla inblandade under fredagen. Spelarna hade naturligtvis svårt att komma ner i varv efter 2-1 mot Japan och inhoppare Lina Hurtig kom i säng vid 03:00 och vaknade sex timmar senare. Därefter frukost och sedan i väg till träningen. Något liknande var det för journalisterna som hade många texter och inslag att lämna efter en succé som lockar till läsning, tittning och lyssning.

Spelarna som gjorde det mesta av jobbet mot Japan, åtminstone mätt i speltid på plan, syntes inte till på The Trusts Arena där Sverige hållit till under tiden i Auckland. De var kvar på spelarhotellet och hade frivillig rehab. En halvtimme i buss bedömdes för mycket för att någon av dem skulle kunna komma på en pressträff dagen efter Sveriges fjärde raka semifinalplats.

I stället fick Lina Hurtig och Hanna Bennison köra ett nytt varv med oss journalister. Precis som efter segern mot USA. Även Magnus Wikman var med, som den assisterande förbundskapten alltid är efter matcherna, plus att Madelen Janogy anslöt tillsammans med läkaren Houman Ebrahimi. Sverige maxar efter vad de bästa spelarna vill och det är svårt att ändra på, även om det är tråkigt som utsänd journalist.

Förbundet ransonerar startspelare i den mixade zonen mellan matcherna. Under söndagen stegrar man med Nathalie Björn, Stina Blackstenius, Filippa Angeldal samt Johanna Rytting Kaneryd. Men ingen Asllani eller Rolfö som bara gjort besök i den mixade zonen efter matcherna. De verkar nöja sig med podiet dagen före match då och då, vilket duon gjorde inför åttondelsfinalen mot USA.

Kanske är just det en annan del av det svenska landslaget? Att det bakom de vackra bilderna där Jonna Andersson tröstade lagkamraten Maika Hamano finns något annat. Det är en hel del som reagerat på att Zecira Musovic ser ut att ta tid på sig vid skador eller att hon likt många målvakter kastar sig och ligger ner efter att ha fångat en enkel boll. Det italienska ordet ”furbo” där det handlar om vinst till varje pris.

Klart att Sverige också maskar och försöker skaffa sig fördelar. Oavsett om det handlar om en målvakt som känner efter för att ett lag ska få tid att samla sig eller en målvakt som stör en straffskytt och får tiden att gå. Alternativt om det går ut på att inte hämta bollen så snabbt vid fasta situationer eller löper mot hörnflaggan för försöka mjölka klockan och kanske få ett inkast eller en hörna. Även damfotbollen rör sig i den riktningen. Vare sig man gillar det eller inte.

Det är viktigt att vinna och då behöver utnyttja alla möjligheter. Dagen efter Sveriges triumf mot Japan framkom exempelvis att Caroline Seger, som satt på den svenska bänken, var indisponibel. Det var inget landslagets ledning ville informera om inför matchen utan det var bättre att Japan fick något mer att fundera på. Allt för att öka sannolikheten att vinna med någon procentenhet.

Vad som hände med Segers vad mellan mötet mot USA och mötet med Japan är oklart. Landslagets lagkapten var inte med på några träningar som var öppna för journalisterna och läkaren Houman Ebrahimi gled på svaret när han kom till pressträffen på lördagen. Han svarade på många frågor utan att svara på dem och det var olika känningar som kan komma och gå vilket är vanligt, enligt honom. Om VM är över? Ingen vet, det går i en positiv riktning.

Nu har Sverige klarat sig alldeles utmärkt på planen utan Caroline Seger som knappt spelat match sedan EM för ett år sedan. Däremot är det ett exempel på att det kan vara svårt att få insyn i vad som sker i landslaget och hur det är med skador. Efter att mittfältare Seger spelade 45 minuter mot Argentina gick hon inte igenom den mixade zonen, men det hette att hon bara var utmattad och inte skadad eller sjuk.

Någon dag senare kom Seger och berättade om ett bakslag och därefter har det varit mest svävande svar. När vi journalister velat fråga landslagsläkare Houman Ebrahimi har det hetat från landslaget att man inte har mer att tillägga. Locket på helt enkelt. Efter mötet med USA sa Wikman att alla spelare skulle träna och var tillgängliga, men så var det inte.

Magnus Wikman var ärlig under lördagen om att man håller saker hemliga: ”Så kan det vara. Det tror jag ni båda har förstått och accepterat. Vi kan inte prata om spelare hur som helst. Och vi kan inte informera om allting som händer där. Så är det, absolut. Är det en procent (fördel) så tycker vi att det är värt det. Kan vi mörka eller hålla inne vissa saker.”

Den assisterande förbundskaptenen förnekade att man instruerade spelarna om vad de skulle säga, men det är givet att de snappar upp vad som gäller. Klart att man ser och lär av hur landslaget kommunicerar. Så var det med skador under VM 2019. Om alla turer med covid under EM 2022. Och precis likadant är det under VM 2023 vilket fallet Seger visar.

Nu är inte Sverige i Nya Zeeland eller Australien för att tillfredsställa medier eller eventuella konsumenter av tidningar, radio och TV. Landslaget är främst där för att vinna och nå resultat. Man kanske gärna pratar om lyckad taktik eller hur kaxiga spelare får stort eget ansvar. Eller ser till att de sociala medierna visar bilderna på Jonna Andersson. Däremot kanske man inte gärna talar om de andra delarna.

Som när Magnus Wikman fick frågan om Musovic och om hon fått instruktioner om att ligga ner lite länge. Då var svaret att vi skulle fråga målvakten med ett skratt och sedan: ”Alla målvakter som leder och har tagit en boll lägger sig så det tar några sekunder till. Det är vedertaget inom fotbollen numera. Och skador på målvakter, så kallade skador, där man inte behöver bytas ut som en utespelare, känns väldigt vedertaget.”

På plussidan under lördagen var att Zecira Musovic gästade kollega Max Grinndal i Nyhetsmorgon och sa att hon alltid varit ärlig och nu lärt sig att ta hand om sig själv. Att hon har rätt att se till att hon får ta tid vid en smäll.

Oavsett klagar få i framgångens stund. Det är också vedertaget i fotbollen. Sedan är det bäst om man kan kombinera vinnarinstinkten och en del furbo med empati och där är fortfarande Sveriges landslag.

****

En av VM:s hetaste svenskar utanför landslaget är Arsenals tränare Jonas Eidevall. Det tog fart redan under EM 2022 då han jobbade för både oss på TV4 men även BBC och nu har Eidevall agent bara för att ratta sina mediauppdrag. Han jobbar för BBC med VM och har tydligen kommit till Australien för slutspurten. Lägg till det att han skrivit några krönikor i Guardian under mästerskapet. Svårt att se en svensk herrtränare ta liknande kliv som Eidevall gjort och han är intressant att både lyssna på och läsa. Träffade själv honom i slutet på maj och gjorde en poddintervju med Arsenal-tränare.

****

Sverige mötte Spanien så sent som i höstas då det blev 1-1. Det blev 1-1 i Cordoba och sju av de svenska spelarna som startade är givna i Gerhardssons elva och ytterligare tre av de givna i VM hoppade in. Sedan är det en hel del skiften i den spanska truppen sedan träningsmatchen i oktober.

Sverige har för övrigt aldrig förlorat mot Spanien. På elva matcher är det sju svenska segrar och fyra kryss med 33-7 i målskillnad, men ingen tävlingsmatch på över 20 år.

1991 23/10 Palamos EM-kval 4–0

1992 17/5 Borås EM-kval 1–1

1996 12/5 Visby EM-kval 1–1

1996 2/6 Gandia EM-kval 8–0

1997 2/7 Karlskoga EM 1–0

1998 3/5 Motril VM-kval 2–1

1998 24/5 Stockholm VM-kval 3–1

1999 7/11 Plasencia EM-kval 5–2

2000 11/6 Karlskoga EM-kval 7–0

2002 23/1 Murcia 0–0

2022 7/10 Córdoba 1–1

Källa: SvFF.

****

Tidsomställningen på tio timmar till Auckland är rätt speciell. Ett inhopp i TV4-Nyheterna vid 19:00 i Sverige efter segern mot Japan innebär att klockan ställs på 04:30. Då har man inte varit hemma förrän vid 00:30. Vid 05:00 är det dags att vara med några minuter via Facetime. En aning svårt att somna om direkt efter det och insatsen känns dagen efter.

****

Ingen träning för Sverige på söndag. Under lördagen körde reserverna ett pass. Viktigast nu är återhämtningen och att Sverige sluppit resa denna gång betyder mycket för spelarna. Sedan blir det en stängd träning på måndag inför tisdagens semifinal.

****

Älskar att Peter Gerhardsson har bandtips till Way out West-besökarna när han beklagar att han missar festivalen i Göteborg. Les Big Byrd som spelade på fredagen var förbundskaptenens rekommendation.

****

Även bland oss journalister har avancemang betydelse. Inte minst praktiskt där man snabbt måste rodda med nya hotellbokningar, uppskjutna hemresor och veta hur man ska lägga upp resten av tiden. Blir det Brisbane och bronsmatch eller Sydney och final efter tisdag? Kul att det blir en längre vistelse och förhoppningen är att flyget går till Sydney på onsdag.