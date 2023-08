Lundh: Efter en timmes uppvisning borde vi sluppit ångesten på slutet

Hjärtat fick sig ännu en omgång efter USA-dramat. Det kändes ju så bra efter en timme. Sverige gjorde lite som man ville och efter 2-0 på en något tveksam straff var vägen till semifinal öppen och lugn. Efter premiären mot Sydafrika och straffdramatiken mot USA borde vi lärt oss att det sällan är en lugn resa att följa Peter Gerhardssons landslag.

Men nu kan SvFF boka Götaplatsen i Göteborg. Man kan varsla stridsflygen som tar emot lyckade fotbollslandslag. Sverige är i semifinal och hoppet om final och ett guld lever. Den insats som det svenska landslaget stod för under en timme i Auckland är bland det vassaste jag sett. Tyskland i VM-kvarten 2019 och USA i öppningsmatchen i OS är på liknande nivå.

Det var rått och kallt i luften kring Eden Park där det skrevs ny svensk fotbollshistoria. Det kändes som en hyfsad skånsk vinterdag, men inte direkt lockande för fotboll. En kvart före avspark gapade läktarna oroväckande tomma. Skulle Japan-Sverige sakna inramning? Förklaringen berodde på att lokalinvånarna var rutinerade och inte ville sitta i kylan för länge. Över 42 000 packade in sig och en majoritet höll på Japan.

Inför Sveriges VM-kvartsfinal har fokuset legat på hur ett svenskt landslag som knappast övertygade spelmässigt mot USA skulle klara sig mot det japanska landslaget. Ett lag som stormat genom VM och bara släppt in ett mål och gjort 14 på fyra matcher. De behövde inte lita på en millimeter för att ta sig till kvartsfinalen. Utan de har visat ett stort register i både spel och taktik.

Alla vi som var oroliga och kanske också realistiska – i både svensk och internationell press – fick sätta oss upp ganska snabbt. Sverige tog kommandot direkt och släppte inte greppet. Det japanska landslaget verkade spela försiktigt och frågan var om det skulle ligga lågt och kontra. Som man gjorde mot Spanien där man bara kontrade och vann med 4-0.

Svaret var nog att Peter Gerhardsson och Magnus Wikman satt den svenska matchplanen och taktiken perfekt. Och förbundskaptenen som under VM talat om att han alltid ändrar vinnande lag har nu mönstrat samma startelva i match efter match som gällt något. Det var verkligen imponerande hur laget kvävde Japan och metodiskt skapade chanser via långbollar (den ska sitta på mål Blackstenius), fasta situationer (1-0 och straffen till 2-0) och kombinationer (Asllanis skott var värt att gå in).

Första målet kom efter en hörna där Nathalie Björn skickade in bollen i straffområdet efter att Japans målvakt boxat den. Magdalena Eriksson sköt en gång, två gånger och tredje gången gick den genom backarna och fram till Amanda Ilestedt. Sölvesborgs stolthet stod rätt och skickade in 1-0 vilket var hennes fjärde VM-mål. Det saknades inte svenska lägen fram till halvtidspausen.

Sverige tog vid där man slutat i andra halvlek. Kontroll på spelet och fler möjligheter. Efter matchen pekade både Gerhardsson och hans kollega Futoshi Ikeda på att Sverige lyckades strypa det japanska mittfältet. Även om den svenska förbundskaptenen var förvånad över att Japan inte var aggressivare. Istället blev det 2-0 på en säker straff av Filippa Angeldal.

Det var en hörna som föregick handsen och straffen kändes en aning billigt. Rätt eller inte? VAR tog beslutet. Under en dryg timme ägde Sverige spelet. Att det bara stod 2-0 då berodde delvis på att man inte utnyttjade chanserna man skapade, delvis på att Ayaka Yamashita gjorde några ruggiga parader. I första halvlek lyckades hon styra Asllanis skott i insidan av stolpen och i andra räddade hon Rytting Kaneryds skott.

Ändå var det hemsk dramatik på slutet när Japan kom i våg efter våg. Det tidigare säkra svenska försvarsspelet klarade inte att stå emot. Trötta svenskor och många byten ryckte sönder spelet. Zecira Musovic gjorde en vass räddning men sedan hade hon hjälp av virket. En frispark gick i ribban, i ryggen på Musovic och studsade i insidan av stolpen och längs med mållinjen.

Med en kvart kvar fick Japans inhoppare Riko Ueki straff. Hon filmade och det var otroligt att VAR inte tog bort den, men med tanke på den tveksamma svenska straffen var det kanske okej. Straffen satt oavsett i ribban och när skytten Riko Ueki nickade returen fick Sverige frispark då straffskytten inte får röra bollen om den inte rört någon annan spelare.

Till slut kom den där japanska reduceringen, efter att man kommit i en andra våg och kunde trycka in 1-2. Publiken vaknade till liv och det kokade någon minut på läktarna. Känslan var ett 2-2 bara väntade på att skickas in bakom Musovic. Av det svenska spelet från tidigare fanns bara rester kvar.

1-2 kom när det bara var några minuter kvar att spela, men när klockan nådde 90 kom skylten med 10 minuter upp. Ångest! Några japanska lägen blev det men Sverige höll undan till 2-1 och en plats i semifinal mot Spanien på tisdag.

Peter Gerhardsson och Magnus Wikman har för fjärde mästerskapet i rad tagit Sverige till semifinal. Imponerande och särskilt här i Australien och Nya Zeeland när man haft många spelare med skadeproblem under säsongen. Under VM 2019, OS 2021 och EM 2022 har det blivit brons, silver och ut i semifinal. Det saknas alltså bara ett guld och nu är man närmare.

Kan man spela som första timmen mot Japan är möjligheterna stora. Inser att det knappast är lätt, men det finns något i det här landslaget som gör att man klarar mycket i VM. Underläget mot Sydafrika som vändes. Straffdramat mot USA som man klarade sig igenom trots att man låg i brygga många gånger. Och nu VM:s bästa lag som skickats hem.

Försök bara att klara av det utan så mycket ångest och dramatik på slutet. Det måste slita på mer än mitt hjärta att känna stressen kring om det ska bli en framgång eller ej. Alla kan inte vara lika lugna som Peter Gerhardsson som slutat med kaffe på matchdagar och kan behålla kylan. Tror han är rätt ensam om det.

****

Alla japanska journalister hyllade lagets insats inför att de ställde frågor till förbundskapten Futoshi Ikeda. Sedan fick han en applåd efter avklarad presskonferens. Onekligen annorlunda.

****

Sushi på pressbuffén inför Sverige-Japan, men ingen sill. Kanske på tisdag?

****

Spanien tog sig till VM-semifinal för första gången efter 2-1 mot Nederländerna. På tisdag väntar därför spanskt motstånd för Sverige på Eden Park. Peter Gerhardsson & Co har alla möjligheter att störa Spanien, särskilt om man kan sätta spelet som mot Japan.

Det krävdes förlängning trots att spanjorskorna hade 1-0 och dominerade matchen under 82 minuter men det krävdes en straff av Mariona Caldentey för att ta ledningen. En försvarsinriktad inställning efter 1-0 ledde till en sen nederländsk kvittering via Stefanie Van der Gragt som fixade 1-1 i 90+1. Därmed räddade Van det Gragt sig själv med tanke på att hennes utsträckta hand ledde till straff efter 82 minuter.

Spansk matchhjälte blev 19-åriga Salma Paralluelo som avslutade iskallt i samband med ett friläge i den andra förlängningskvarten. Klart att Spanien har en bollsklicklighet och många som kan avgöra, men de kan inte vilja möta Sverige.

****

Fin information av DN-journalisten Patrik Lundbergs Twitter: ”Lite mer kuriosa om Ilestedt: Sven Tumba var hennes farfars bror. Hennes morfar (Kenneth Ekman) spelade i Tre Kronor. Hennes mamma och moster spelade fotboll i Öster.” Även Lundberg är från Sölvesborg.

****

Gillar att förbundskapten Futoshi Ikeda på första frågan sa att han ville börja med att gratulera Sverige.

****

Peter Gerhardsson säger alltid något underhållande på presskonferenserna. Inför Japan-matchen var det om AIK, Häcken, Samuel Gustafson och 4-4-2 och efter matchen var det något om att Sverige skulle vara som getingar eller humlor. Hoppade till när man hörde ”bumblebee”.