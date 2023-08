Blågult om den omtalade straffsituationen: ’’Skitbillig – det är en pissituation’’

Sverige hade en tvåmålsledning och såg ut att enkelt gå vidare till en semifinal där Spanien kommer att stå för motståndet. Men med en kvart kvar hamnade nyinbytta Madelen Janogy i en uppmärksammad situation med Riko Ueki.

Ueki gör sig fri löper in i straffområdet och faller. Domaren blåser straff trots att reprisbilderna visar att det inte var någon kontakt mellan de två spelarna. Hammarbyanfallaren trodde att VAR skulle döma annorlunda än straffen som blev.

- Jag vet inte. Har ni sett den i efterhand? Jag vet inte vad hon blåser för, jag måste kolla den i efterhand. Jag var helt säker på att VAR skulle gå in och kika, men jag har inte sett den i efterhand. Jag fattar inte… men jag måste kolla i efterhand, säger Janogy.

Hon fortsätter:

- Det är en pissituation de trycker på och får straff. Det står 2-0 och är mycket tid kvar. Jag kände ett lugn och att vi hade det här.

Amanda Ilestedt befann sig i straffområdet och menar att det inte riktigt skulle bli en straff.

- Spontant känner jag att den är skitbillig. Jag blev förvånad över att den godkändes, jag tänkte att det här måste de kolla.

Är det en lättnadskänsla när bollen går i ribban?

- Ja, det är det väl alltid. Jag tänker att vi är skitglada att vi inte får släppa in mål och med tanke på att det är en billig straff så känns det bättre.

Magdalena Eriksson:

- Jättesvårt att säga hur mycket kontakt det är. Spontant känner jag att den är billig och att hon söker den. Men vi visste att de skulle vara så skickliga och kvicka i boxen och det är svårt. Jag kände själv att det var svårt att försvara när de flyttar bollen så snabbt. Uppenbarligen kollade VAR på straffen och tyckte att det var en. Då får vi ta det.

Den svenska mittbacksgeneralen var direkt involverad i Japans reduceringsmål och menade att det kan ha varit en direkt effekt av det faktum att man ådragit sig en straff.

- Vi hade varit under en tuff press och var tillbakatryckta under en lång tid. De hittade genomskärare och var i vårt straffområde och efter vi gett bort en straff kände man sig rädd och försiktig. De får mycket tid att trä in sina bollar och jag försöker bara göra allt jag kan för att rensa allt jag kan. Det blir inte bra och landar precis vid en japanska. Det var inte bra, men det var en otroligt tuff period.

Sverige ställs mot Spanien i semifinalen på tisdag.