SPELARBETYG: Dags att resa en staty?

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Kosovare Asllani

UT 72.

Slet hårt på mittfältet. Såg stabil ut med boll och ville ha boll när den inte var vid hennes fötter, var hungrig och på hugget. Tog frisparken som ledde till Sveriges mål och var viktig i Sveriges uppbyggnadsfas – drog dessutom ett dunderskott i stolpen.

Filippa Angeldahl

Startade otroligt piggt, täckte stora ytor och det kändes som att hon var överallt hela tiden. Kombinerade fint på högerkanten och testade flertal skott utifrån. Fick dessutom skriva in sig i målprotokollet när hon satte en straff till 2-0.

Elin Rubensson

UT 84.

Läste av spelet fint och styrde och ställde på mittfältet. Varit en otroligt viktig pjäs för Sverige under VM och fortsatte så även i kvartsfinalen. Var följsam defensivt och stod för viktiga brytningar samtidigt som hon hittade fina framspel.

Amanda lIestedt

Om hon saknat att göra mål? Ja, jag tror nästan det. Amanda Ilestedt dundrade in Sveriges öppningsmål och visade att hon kan göra mål på fler sätt än ett. Var stabil defensivt när hon läste av japanskorna. Dags att resa en staty? Jag skulle nästan tro det.

Fridolina Rolfö

UT 72.

Var stabil på sin kant – jobbade hårt för kollektiven. Stod för en del fina passningar och brytningar. Gjorde jobbet på vänsterkanten.

Zecira Musovic

Väntade sig troligtvis att hon skulle ha mer att göra under kvartsfinalen. Men så blev det inte – såg dock stabil ut i de ingripanden hon tvingades till, trots att det inte var många alls. Såg bekväm ut vid Japans straff.

Nathalie Björn

Stod för en hel del ingripanden och satte stopp för flera japanska anfall. Gick in i dueller och var följsam i offensiven. Var fastbesluten om att på något sätt tråckla fram bollen som ledde till Sveriges öppningsmål.

Magdalena Eriksson

Mittbacksgeneralen och Sveriges ledare defensivt var kommunikativ på plan och såg till att backlinjen stod rätt. Hade någon felpass här och var men inget som riktigt hotade framåt. Var den som fick fram bollen till Amanda Ilestedt.

Jonna Andersson

Var inte lika delaktig som hon har varit under turneringens gång. Men var bra defensivt och följde med fint i offensiven. Slog in hörnan som resulterade i en straff för Sverige.

Var med fint i offensiven och var bra i defensiven.

Johanna Rytting Kaneryd

UT 84.

Kämpade och slet. Kom till flera inspelslägen. Var med defensivt och bidragande framåt – utmanade japanskorna en mot en och gick ofta vinnande ur duellerna. Kom med ett otroligt distansskott och tvingade den japanska målvakten till en svettig räddning.

Stina Blackstenius

Kom fri med Ayaka Yamashita och hade chans att ge Sverige ledningen, men missade. Kändes otajmad emellanåt och gjorde inte direkt något avtryck för svensk del. Löste dock frisparken där Sverige kunde göra sitt första mål.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Lina Hurtig (IN 72), Madelen Janogy (IN 72), Hanna Bennison (IN 84), Sofia Jakobsson (IN 84)