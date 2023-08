Gerhardsson om lugnet på bänken: ”Slutat dricka kaffe”

Efter att Sverige för fjärde gången nått semifinal i ett stort mästerskap under Peter Gerhardsson hyllade han spelarna.

- Jag har inte bara duktiga spelare utan de är noggranna kring allt runt om kring. Det är en viktig del, säger förbundskaptenen.

- Under ett mästerskap blir vi mer som ett klubblag. I ett klubblag kan det bli slitningar men vi löser det väldigt bra. Spelarna är bra på att coacha varandra.

Peter Gerhardsson gav även beröm till ledarna.

- Staben med Magnus Wikman är bra på att vara flexibla i övningar och spelarna är skickliga att ta åt sig informationen och välja vad man ska ta.

- En del av framgångarna är att spelarna också får ta beslut på planen och jag litar på dem.

Förbundskaptenen talade om hur Sverige överbelastade Japans centrala mittfält med Fridolina Rolfö och Kosovare Asllani och man snarare anföll på högerkanten med triangelspel. Ändå var han överraskad av motståndarna.

- Jag hade förväntat mig att de skulle vara mer aggressiva men vi visste inte hur de skulle reagera. Ingen har spelat mot Japan som Sverige gjort. Jag vet inte om de blev överraskade att vi låg så högt, det gör vi ganska ofta.

Under matchen var Peter Gerhardsson väldigt lugn på bänken. Inget överdrivet firande.

- Vi var osäkra om det var mål vid det första målet. Det var tilltrasslad situation och det är det här med VAR.

- Jag har slutat dricka kaffe på matchdagar och är lugnare. Drogfritt.

Du har sagt att du alltid ändrar ett vinnande lag – nu kör du bara samma lag. Hur kommer det sig?



- Jag har principen att alltid ändra ett vinnande lag, för att inte göra det lätt för oss. Nånstans har vi kommit ifrån principen för vi har kommit fram att det är bäst, men vi håller fast vid den och talar om det.

Hur förklarar du att ni tappar matchen? Är det bytena?

- Japan kanske inte presterade sin bästa fotboll de första 60 minuterna. Det blev desperation i deras spel och vi blev trötta. Det är inte alltid lätt att komma in i matcher då det är ett enormt tempo. Vi behövde få in friskt på planen men det var inte lätt att komma in.

Vad tror du om möjligheten mot Spanien?

- Det ska bli fantastiskt kul att möta Spanien, vi mötte dem i höstas. Vi behöver kanske vara lite bättre. Kanske alla 90 minuter också.