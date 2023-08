Lundh: Blackstenius symboliserar en insats värd att få spela om guld

Det engelska uttrycket ”Side before self” kommer från mitt favoritlag Leeds United. Det var mittfältsstjärnan Billy Bremner som stod för filosofin och det var en tid långt (1970-talet) innan den moderna fotbollen svepte in och ändrade på förutsättningarna. I dag lägger man gärna ut ”Side before self” när man skriver nytt kontrakt, och tre månader senare är man borta.

Inställningen att laget går före jaget kan fortfarande finnas kvar i landslagsfotbollen. Där en tränare behöver formera något av spelarna som finns att tillgå. Och där spelare behöver anpassa sig. Klart att det även kan rymma världsstjärnor, men att få spelare att offra sig för att det är bäst för ett kollektiv är ändå en viktig faktor. Inte minst för Sverige i VM.

Annons

Ta bara Stina Blackstenius sliter som ensam anfallare. Inte sällan sätter hon den svenska pressen och jagar. I nästa läge ska hon ta en djupledslöping för att ge ett passningsalternativ. Det är ganska otacksamt att som anfallare bränna en hel del energi på annat än det hon är bäst på. Att försöka göra mål. Blackstenius har stått för ett av Sveriges elva mål, men betytt mer för laget.

Stina Blackstenius pratade själv på en pressträff i söndags att hon bara gläder sig åt att Amanda Ilestedt leder skytteligan och att hon tidigare i karriären känt stress när det inte blir mål. Nu är Arsenal-anfallaren trygg i att hennes arbete längst fram är viktigt för landslaget, även om erkände att det var skönt att Peter Gerhardsson berömt henne på en presskonferens.

Blackstenius är inte ensam. Nathalie Björn har fått hoppa in som högerback. Knappast hennes vanliga roll, men under VM tar hon en för laget och har gjort det rätt bra. Zecira Musovic mästerskapsdebuterade i VM efter många år som tvåa eller till och med trea bakom Hedvig Lindahl (och Jennifer Falk). Att träget ta det jobbet på träning efter träning i mästerskap efter mästare i väntan på chansen att få spela från start har något.

Annons

Exemplen är många. En tidigare startspelare som Linda Sembrant är nu lojal reserv som ser till att träningarna håller kvalitet. Eller ta Elin Rubensson som var med i Frankrike 2019 och spelade från start i de flesta av matcherna på väg fram mot bronset och sedan blev mamma och missade OS i Tokyo. Tillbaka i EM-truppen i fjol men fick nöja sig med ett kort inhopp. I VM en av Sveriges viktigaste spelare.

Det handlar naturligtvis om att spelarna vill representera Sverige och är villiga att offra sig för det. Sedan finns det en del ledarskap och där har Peter Gerhardsson och Magnus Wikman uppenbarligen fått den här gruppen att tro på deras väg. Många spelare hyllar förbundskaptenen för tron på dem, och han är glad över att de både är kaxiga och modiga och kan ta ansvar på planen.

Under VM har man visat mental styrka många gånger. I premiären mot Sydafrika där spelet haltade och ändå vände man och vann trots underläge. Man var illa ute mot Italien men fick spelet att lossna efter 25 minuter och körde över motståndet. Mot USA kunde man lätt förlorat både under 90 minuter, under förlängning och i straffläggningen men höll ut och vann med en liten marginal.

Annons

Insatsen mot Japan visade att Sverige har ett större spel i sig när det stämmer. Den första timmen gav inte VM:s dittills mest imponerande lag några möjligheter att få i gång sitt spel. I stället var det Sverige som skapade läge på läge och det kunde straffat sig att det bara stod 2-0 efter en timmes dominans, men även där höll man ut och tog sig vidare.

VM-semifinal väntar nu för Sverige och på andra sidan står Spanien. Fjärde raka semifinalen för det svenska landslaget och det är nog få som inser hur svårt det är att prestera i mästerskap efter mästerskap. Av lagen i VM-semifinal för fyra år sedan är Sverige och England tillbaka. Av lagen i OS-semifinal är det bara Sverige och Australien som är i VM-semifinal.

Det är ett drygt år sedan Sverige spelade EM-semifinal mot England och bägge lagen är i varsin VM-semifinal i år. Av Tyskland och Frankrike som utgjorde den andra semifinalen i EM ser vi inga spår i VM längre. Konkurrensen har breddats i fotbollen för damer men Sverige har under Gerhardsson gång på gång tagit sig fram till semifinal och två gånger tagit medalj.

Annons

I stora stycken är det nästan samma trupp som Peter Gerhardsson guidat till framgångarna. Det skiljer inte många namn från 2019 till i dag. Även om startelvorna skiftat från VM 2019 till VM 2023 är det få nykomlingar. Målvakten Zecira Musovic samt duon Elin Rubensson och Johanna Rytting Kaneryd är några nya som tagit plats i startelvan denna sommar och en del har bytt position.

För några är VM antagligen det sista som sker i landslagets dräkt. Det är därmed sista chansen att ta ett mästerskapsguld som Sverige jagat genom åren. Sedan EM-guldet 1984 har Sverige spelat tre EM-finaler, två OS-finaler och en VM-final utan att vinna. Lägg till det tre VM-brons och ytterligare fem EM-semifinaler (där man inte får brons och det ej spelas bronsmatch).

Är Australien och Nya Zeeland då det sker? Nu finns inte rättvisa inom idrott heller och Spanien är en svår motståndare trots att statistiken visar noll svenska förluster. Verkligheten är att senaste tävlingsmatchen mellan länderna var 2000 och i höstas möttes man i en träningsmatch som spanjorskorna lätt kunde ha vunnit trots att konflikten kring förbundskapten Jorge Vilda kulminerade då.

Annons

Spanien är en av de nationer som tagit snabba kliv inom damfotbollen och FC Barcelona är utan tvekan det bästa laget i just nu. Det finns talanger så det räcker även om protesterna mot Vilda kostat landslaget några spelare som varit i VM. Möjligen blir det en extra press på Spanien sett till bristen på erfarenhet att ha varit i semifinal förut. Detta är första gången.

Förhoppningsvis kan Sverige ta vara på erfarenheten av att ha spelat semifinal på semifinal och upplevt trycket och pressen. Att veta hur man bäst navigerar en match där man är 90 minuter från att slåss om ett guld. Ett guld man varit förtjänt av, men som aldrig blivit verklighet. Ge er chansen att ta det där guldet och se till att Spanien får känna att de har mer att lära när det handlar om semifinaler i mästerskap.