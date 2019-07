SPELARBETYG: USA:s stora matchhjälte bäst i VM-semifinalen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Alyssa Naeher

Matchhjälte. Räddade straff när det som mest behövdes i slutet. Bra räddning vid krysset i första halvlek.

Julie Ertz

Väldigt viktig för sitt lag. Vann många dueller och var väldigt tuff. Låg tätt på Jill Scott.

Rose Lavelle

UT 65. Vilken fart och kraft. England hade problem med Lavelle.

Kelly O’hara

UT 88. Fantastiskt inlägg till det viktiga 1-0-målet. Klarade inte blocka inlägget innan 1-1, men gjorde annars en väldigt bra insats.

Becky Sauerbrunn

Bra och stabil insats och hade oftast koll. Men orsakade straffen som England sedan missade.

Abby Dahlkemper

Tappade markering vid 1-1. Sedan en grym lång passning ut till Horan innan 2-1.

Crystal Dunn

Stängde igen sin kant och släppte inte mycket förbi sig. Mycket fokus på defensiven.

Tobin Heath

UT 79. Irrationell, kvick och teknisk. Skapade oreda för England och banade väg för lagkamraterna.

Lindsey Horan

Vasst inlägg till 2-1. Bra arbetsinsats av mittfältaren som fick starta den här gången.

Alex Morgan

Målskytt. Morgan avgjorde matchen med sitt 2-1-mål. Bra löpning och vasst avslut.

Christen Press

Målskytt. Stark arbetsinsats. Bra och viktig i presspelet. En lagspelare.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Sam Mewis (IN 65), Carli Lloyd (IN 79), Ali Krieger (IN 88).