TV: USA klart för tredje raka VM-finalen - besegrade decimerat England efter sen straffmiss

Supportrarna bjöds på flera skrällar när landslagen sprang ut för att värma upp på Stade de Lyon på tisdagskvällen. Megan Rapinoe, som inför kvällens batalj var uppe i delad skytteligaledning och som de senaste dagarna hamnat i ett uppmärksammat ordkrig med USA:s president Donald Trump, stod vid sidan av. Det var en chockändring som landslagsledning inte ville förklara.

Men även England saknade ett par viktiga pjäser. Såväl förstavalet i kassen Karen Bardsley, som hade ådragits sig en muskelskada, började på bänken - liksom Fran Kirby, Chelsea-stjärnan.

Men det var USA som skulle inleda bäst inför de 53 512 personer som kommit för att bevittna ett möte mellan den regerande världsmästaren, tillika världsettan, USA och världstrean England. Redan i den tredje minuten tog Rose Lavelle nämligen sig igenom och gick på avslut, men hennes skott styrdes undan i sista stund.

Men målet skulle komma. Detta efter att Kelley O'Hara tagit sig fram på högerkanten och serverat en instormande Christen Press, som inte gjorde något misstag och tryckte in ledningsmålet. Ett par minuter senare kvitterade Ellen White. Hon tog sig in bakom en stillastående Abby Dahlkemper - och behövde bara en touch på sig för att styra in avslutet via stolpen och in i det bortre hörnet. Målet tog henne upp i ensam skytteligaledning med sex fullträffar.

- Vi ville komma ut bra och få ett mål i början av matchen. Det är jätteviktigt för att få ett momentum, så det är kredd till Christen (Press) för ett jättebra mål och till de som byggde upp till målet. Det är jätteviktigt med tidiga mål, säger USA:s målvakt Alyssa Naeher till TV4.

Men Alex Morgan ville inte vara sämre. Födelsedagsbarnet nådde högst på ett djupt slaget inlägg och nickade in 2-1 bakom en chanslös Bardsley. Hon gick således upp i delad skytteligaledning med White.

USA spelade mer kontrollerat i den andra halvleken. Man anföll inte med lika många spelare, och hade allt som oftast flera lågt stående pjäser i speluppbyggnaden.

Men Englands anstormning skulle komma. Med 20 minuter kvar dömdes Whites kvitteringsmål bort för offside. Men White var fortsatt aktiv och tilldömdes en straffspark med fem minuter kvar. Men i stället för att ta den själv stegade Steph Houghton fram - och missade. Amerikanske målvakten Alyssa Naeher skulle därmed senare få ikläda sig en roll som hjälte i matchen.

- Jag sa till Alyssa Naeher att det var hennes stund för att glänsa. Vilken räddning, det var otroligt, säger USA:s förbundskapten Jill Ellis enligt BBC.

I matchens slutskede tog Englands Millie Bright ut sin frustration, vilket resulterade i ett andra gula.

Resultatet innebär att USA är framme i sin tredje raka VM-final. Senast blev det guld, efter att mittfältaren Carli Lloyd gjort ett tvättäkta hattrick under matchens första kvart.

- Jag är överväldigad, säger Christen Press till TV4 och fortsätter:

- Jag trodde hela tiden att vi skulle vinna. Jag tittade på mina lagkamraters ansikten och såg tro. Det fanns ingen rädsla att tappa det, fortsätter hon.

Englands förbundskapten Phil Neville var förstås efteråt besviken, men även stolt över sina spelares insats i matchen.

- Mina spelare gav allt. Vi sa att vi ville gå in med hjärta och själ på planen och vi gjorde det. Vi gav allt, säger Neville enligt BBC.

Ellen White håller med sin förbundskapten om att England gjorde en bra insats i matchen, men ser inte uttåget som ett misslyckande.

- Jag skulle inte kalla det för ett misslyckande. Vi gjorde allt vad vi kunde för att gå till final och vi är väldigt stolta över oss själva, men vi är besvikna över att vi inte tog oss till final. Vi har hela tiden trott att vi skulle kunna ta oss till final, så vi känner mer besvikelse än att vi känner att det är ett misslyckande, säger White till TV4.

Startelvor:

England: Telford; Bronze, Houghton, Bright, Stokes; Daly, Walsh, Scott, Mead; Parris, White.

USA: Naeher; O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Ertz, Horan, Lavelle; Heath, Morgan, Press.